Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αριθμόν Ε-183/2025 απόφασή της, αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την ενσωμάτωση διατάξεων που αφορούν στο Βιομεθάνιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 5215/2025 και του Άρθρου 95Ε παρ. 10 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις ακόλουθες Πρότυπες Συμβάσεις που προτείνει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ:

Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα κείμενα: