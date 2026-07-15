ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 15:35
Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 15:18
Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/07/2026 - 14:58
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 14:15
Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/07/2026 - 13:34
Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:10
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/07/2026 - 12:22
ΔΕΣΦΑ: Ο Κάθετος Διάδρομος εισέρχεται σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 11:49
Κίνα: Η ανάπτυξη της έξυπνης ενέργειας δημιουργεί νέες ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας
ΚΟΣΜΟΣ
15/07/2026 - 11:15
ΠΑΣΟΚ για Λειψυδρία: Η κυβέρνηση στήνει κλειστές αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για «φίλους» και «αρεστούς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 - 10:28
Ο Ντ. Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/07/2026 - 09:35
Γ. Μπρατάκος: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας–Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 09:04
ElvalHalcor: Το νέο επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/07/2026 - 08:54
Γιάννης Μανιάτης: Να διασφαλιστεί άμεσα το μέλλον της Γαλάζιας Σημαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/07/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Πρώτοι στα κυβερνητικά πανηγύρια τελευταίοι στην ποιότητα ζωής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/07/2026 - 08:09
Καύσιμα: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στην αντλία- Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές σε βενζίνη και ντίζελ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Πάνω από τα 53 ευρώ/MWh και νέες πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/07/2026 - 08:04
Air Fryers vs Πολυμάγειρες: Τι καίει λιγότερο ρεύμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 06:40
Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/07/2026 - 06:41
Η Motor Oil θα συμβάλλει στην προστασία αγοράς και καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 15:51
ΔΑΠΕΕΠ: Νέος σύνδεσμος λήψης παραστατικών παραγωγών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:47
AKTOR και ONYX Τουριστική υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/07/2026 - 15:17
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις Ηπειρωτικές Περιοχές ΔΑΜ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 14:18
Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/07/2026 - 13:42
Η TÜV NORD Hellas απονέμει στη METLEN την πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/07/2026 - 13:12
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η έκτακτη έκπτωση προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τι προβλέπεται για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/07/2026 - 12:30
Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/07/2026 - 11:50
Κ. Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας βενζίνης και ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 11:30
ΠΑΣΟΚ: Υδρογονάνθρακες χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα: Αφήνουν άδειο τον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού των επόμενων γενεών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/07/2026 - 10:29
Κίνα: Νέο ρεκόρ κατέγραψε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις 10 Ιουλίου
ΚΟΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:36

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις Πρότυπες Συμβάσεις για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 14:58
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Επί των προτάσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αριθμόν Ε-183/2025 απόφασή της, αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την ενσωμάτωση διατάξεων που αφορούν στο Βιομεθάνιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 5215/2025 και του Άρθρου 95Ε παρ. 10 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις ακόλουθες Πρότυπες Συμβάσεις που προτείνει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για τη σύνδεση Μονάδων Βιομεθανίου με το ΕΣΜΦΑ:

  1. Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ
  2. Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα κείμενα:

  1. Πρότυπη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ
  2. Πρότυπη Συμφωνία Σύνδεσης για τη Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026 14 Ιουλίου 2026
ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης 15 Ιουλίου 2026
ΣΕΦ: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 2026-2030 - Οδικός Χάρτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Ιουλίου 2026

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2026

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/E των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/E των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις δημοπρασίες για τη διάθεση Ανταγωνιστικής Μεταφορικής Ικανότητας σε Σημεία Εισόδου

ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026