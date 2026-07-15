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Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
Newsroom
Τετάρτη, 15/07/2026 - 13:34
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Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα, σημείωσε ότι σήμερα υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες, το οποίο θα πάει εν συνεχεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και προσέθεσε ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες το ΠΔ για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, θέτοντας τη χώρα μας στην πρωτοπορία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Είναι κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και το κάνουμε πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Η υποχρέωση των κρατών-μελών είναι να προστατεύουμε το 30% των θαλασσών μας μέχρι το 2030, η Ελλάδα θα πετύχει πάνω από το 35% στους πρώτους μήνες του 2027».

Παράλληλα, σήμερα παρέλαβε, μαζί με την ηγεσία του ΟΦΥΠΕΚΑ, την Πρόεδρο Δρ. Μαρία Παπαδοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Κώστα Τριάντη το σκάφος «Σύρνα» του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Πρόκειται για ένα από τα τρία σύγχρονα σκάφη λιμενικού τύπου, που έχει εξασφαλίσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργανισμού στην επόπτευση, παρακολούθηση και φύλαξη των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Τα σκάφη αυτά, διαθέτουν δυνατότητα ασφαλούς και ταχύτατης πλεύσης ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Η ονομασία «ΣΥΡΝΑ» επελέγη καθώς συνδέεται άμεσα με την ομώνυμη βραχονησίδα, αλλά και με τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, όπου θα επιχειρεί το σκάφος, αποτυπώνοντας παράλληλα τον επιχειρησιακό του ρόλο στην επιτήρηση, την προστασία και τη διαρκή παρουσία στη θάλασσα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα παραλάβαμε το πρώτο από τα τρία υπερσύγχρονα σκάφη, με τα οποία θα ενισχυθεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ. Με αυτό θα μπορεί επιτηρεί τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. Για τη χώρα μας, η θάλασσα δεν είναι απλώς περιβάλλον. Είναι κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού, της ταυτότητάς μας».

Προσέθεσε, δε, ότι: «Ολοκληρώνουμε τα δύο θαλάσσια πάρκα και παρέχουμε τα μέσα και τους ανθρώπους που θα τα επιτηρούν. Και αυτό γίνεται με μια νέα Γενική Διεύθυνση στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ για πρώτη φορά ενισχύεται με πάνω από 300 μόνιμα νέα στελέχη, νέους ανθρώπους που αγαπούν το περιβάλλον, και οι οποίοι από την Κάρπαθο μέχρι τις Πρέσπες καθημερινά δίνουν μάχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου», υπογράμμισε.

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