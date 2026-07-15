Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ. Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
|
Κατηγορία Ωφελούμενου
|
Δημόσια Δαπάνη (σε €)
|
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο
|
48.000.000
|
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|
45.390.000
|
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα
|
2.610.000
|
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο
|
28.000.000
|
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|
27.640.000
|
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα
|
360.000
Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.