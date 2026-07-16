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Τέλος το air condition στην Βρετανία; Τι ισχύει με τους περιορισμούς στην εγκατάσταση κλιματιστικών

Τέλος το air condition στην Βρετανία; Τι ισχύει με τους περιορισμούς στην εγκατάσταση κλιματιστικών
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 16/07/2026 - 06:43
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Οι φήμες περί επικείμενης απαγόρευσης των κλιματιστικών στη Μεγάλη Βρετανία έχουν προκαλέσει ανησυχία σε χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν απεγνωσμένα ανάσα δροσιάς εν μέσω καύσωνα.

Απαγορεύονται τελικά τα κλιματιστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο; Η σύντομη απάντηση είναι πως όχι. Τα κλιματιστικά δεν πρόκειται να απαγορευτούν.

Μάλιστα, το αρμόδιο υπουργείο διευκρίνισε επίσημα ότι οι σχετικές ειδήσεις είναι ανακριβείς και ότι η εγκατάσταση κλιματισμού επιτρέπεται κανονικά τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες κατοικίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, για ένα τυπικό σπίτι δεν απαιτείται καν πολεοδομική άδεια, εφόσον η εξωτερική μονάδα δεν αλλοιώνει αισθητά την εμφάνιση του κτιρίου.

Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας για όλη τη χώρα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμβουλεύονται την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από πού ξεκίνησαν οι φήμες;

Οι ανησυχίες φούντωσαν όταν έγινε γνωστό ότι ορισμένοι δήμοι στο Λονδίνο ζήτησαν από ιδιοκτήτες να αφαιρέσουν τα κλιματιστικά τους, προτείνοντας εναλλακτικές, «παθητικές» μεθόδους ψύξης (όπως το κλείσιμο των παραθύρων τις θερμές ώρες).

Στην πραγματικότητα, οι εντολές αφαίρεσης αφορούσαν εγκαταστάσεις που παραβίαζαν τους τοπικούς πολεοδομικούς κανονισμούς.

Οι κανόνες αυτοί είναι πολύ πιο αυστηροί σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου η μαζική χρήση κλιματιστικών επιβαρύνει το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η αντοχή του δικτύου και το μέλλον του κλιματισμού

Αξίζει να σημειωθεί πως εκφράζονται, παράλληλα, ανησυχίες για το αν το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας μπορεί να αντέξει την ταυτόχρονη χρήση εκατομμυρίων συσκευών κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ειδικοί του κλάδου θεωρούν απίθανη μια καθολική απαγόρευση.

Το δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας ήδη αναβαθμίζεται για να υποδεχθεί τα ηλεκτρικά οχήματα και τις αντλίες θερμότητας. Επιπλέον, ένα σύγχρονο οικιακό κλιματιστικό καταναλώνει περίπου 1,2 kW/h - λιγότερο δηλαδή από ένα πλυντήριο πιάτων.

Αντί για απαγόρευση, το πιο πιθανό σενάριο για το μέλλον περιλαμβάνει:

  • Αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τις συσκευές.
  • Έξυπνα τιμολόγια ρεύματος που θα ενθαρρύνουν τη χρήση του κλιματιστικού σε ώρες χαμηλής ζήτησης.

Πηγή: Ideal Home

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 06:43
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