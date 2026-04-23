Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με στόχο να αναβαθμίζει διαρκώς την λειτουργία του και να επενδύει στην εξυπηρέτηση των πελατών του, εγκαινιάζει σήμερα μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία που κάνει προσιτή την ενέργεια σε όλους. Το νέο, πλήρως ανανεωμένο website και η αναβαθμισμένη mobile εφαρμογή myFysikoAerio app, σχεδιάστηκαν «μέσα από τα μάτια του πελάτη», αποτυπώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της εταιρείας: να ακούει ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών της, να προσφέρει λύσεις με συνέπεια και αξιοπιστία, να απλοποιεί κάθε διαδικασία και να καινοτομεί με τρόπο που κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα των πελατών, κάνοντας τους να νιώθουν μοναδικοί.

Σημαντικό πλεονέκτημα του νέου website αποτελεί η προσβασιμότητα και προσαρμογή της πλοήγησης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Το website του Φυσικού Αερίου είναι το μοναδικό website παρόχου ενέργειας που διαθέτει αυτή την στιγμή ένα τόσο εξειδικευμένο εργαλείο που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων όπως ειδικές κινητικές δεξιότητες, επιπλέον υποστήριξη στην όραση και γνωστικές ιδιαιτερότητες. Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία, ενισχύει τη δέσμευσή της για αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών που προσφέρουν μια εμπειρία ανοιχτή σε όλους.

Οι επισκέπτες του site, ανάλογα με την ιδιότητά τους, οικιακοί ή επαγγελματικοί χρήστες, και το ενεργειακό τους προφίλ, αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία που τους ενδιαφέρει, άμεσα και γρήγορα με ένα μόνο click. Η ενσωμάτωση έξυπνων εργαλείων, όπως ο «Σύμβουλος Ενέργειας» (Product Wizard), δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες, μέσα από μια απλή και σύντομη διαδικασία, να λάβουν εξατομικευμένες προτάσεις, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους με στόχο την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Η νέα πλήρως αναβαθμισμένη εφαρμογή myFysikoAerio App δίνει στους πελάτες τον πλήρη έλεγχο όλων των δεδομένων τους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών παροχών – ακόμη και από διαφορετικά ΑΦΜ – σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι πελάτες μπορούν να οργανώνουν τις παροχές τους σε φακέλους, να συνδέονται εύκολα και με ασφάλεια μέσω PIN ή βιομετρικών στοιχείων και να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί, χάρη σε επιλογές όπως το IRIS και η πάγια εντολή. Παράλληλα, διατηρούνται και ενισχύονται χρήσιμες λειτουργίες, όπως η καταχώριση ένδειξης μετρητή («Μέτρα Μόνος Σου»), που επιτρέπει την τιμολόγηση βάσει πραγματικής κατανάλωσης, η υπηρεσία eBill για εύκολη λήψη λογαριασμών ηλεκτρονικά, καθώς και η λειτουργία call-me-back, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει άμεση ή προγραμματισμένη, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, επικοινωνία με την εταιρεία με ένα μόνο click.

Με το νέο website και app, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κάνει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στους πελάτες, επενδύοντας σε προσωποποιημένες λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και απλή, εξοικονομώντας τους πολύτιμο χρόνο και ενέργεια και βοηθώντας τους παράλληλα να επιτύχουν οικονομία και ασφάλεια.