Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
23/04/2026 - 13:37
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
23/04/2026 - 13:25
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
23/04/2026 - 12:30
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
23/04/2026 - 12:01
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
23/04/2026 - 11:25
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
23/04/2026 - 11:22
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
23/04/2026 - 10:38
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
23/04/2026 - 10:08
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
23/04/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
23/04/2026 - 09:16
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
23/04/2026 - 08:33
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
23/04/2026 - 08:23
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
23/04/2026 - 08:17
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
23/04/2026 - 08:08
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
23/04/2026 - 08:05
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
23/04/2026 - 08:03
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
23/04/2026 - 06:43
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
23/04/2026 - 06:43
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
23/04/2026 - 06:43
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
22/04/2026 - 14:17

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 13:37

Το website του Φυσικού Αερίου είναι το μοναδικό website παρόχου ενέργειας που διαθέτει αυτή την στιγμή ένα τόσο εξειδικευμένο εργαλείο που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων όπως ειδικές κινητικές δεξιότητες, επιπλέον υποστήριξη στην όραση και γνωστικές ιδιαιτερότητες

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με στόχο να αναβαθμίζει διαρκώς την λειτουργία του και να επενδύει στην εξυπηρέτηση των πελατών του, εγκαινιάζει σήμερα μια σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία που κάνει προσιτή την ενέργεια σε όλους. Το νέο, πλήρως ανανεωμένο website και η αναβαθμισμένη mobile εφαρμογή myFysikoAerio app, σχεδιάστηκαν «μέσα από τα μάτια του πελάτη», αποτυπώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της εταιρείας: να ακούει ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών της, να προσφέρει λύσεις με συνέπεια και αξιοπιστία, να απλοποιεί κάθε διαδικασία και να καινοτομεί με τρόπο που κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα των πελατών, κάνοντας τους να νιώθουν μοναδικοί.

Σημαντικό πλεονέκτημα του νέου website αποτελεί η προσβασιμότητα και προσαρμογή της πλοήγησης, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Το website του Φυσικού Αερίου είναι το μοναδικό website παρόχου ενέργειας που διαθέτει αυτή την στιγμή ένα τόσο εξειδικευμένο εργαλείο που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα απαιτήσεων όπως ειδικές κινητικές δεξιότητες, επιπλέον υποστήριξη στην όραση και γνωστικές ιδιαιτερότητες. Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία, ενισχύει τη δέσμευσή της για αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών που προσφέρουν μια εμπειρία ανοιχτή σε όλους.

Οι επισκέπτες του site, ανάλογα με την ιδιότητά τους, οικιακοί ή επαγγελματικοί χρήστες, και το ενεργειακό τους προφίλ, αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία που τους ενδιαφέρει, άμεσα και γρήγορα με ένα μόνο click. Η ενσωμάτωση έξυπνων εργαλείων, όπως ο «Σύμβουλος Ενέργειας» (Product Wizard), δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες, μέσα από μια απλή και σύντομη διαδικασία, να λάβουν εξατομικευμένες προτάσεις, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους με στόχο την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Η νέα πλήρως αναβαθμισμένη εφαρμογή myFysikoAerio App δίνει στους πελάτες τον πλήρη έλεγχο όλων των δεδομένων τους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών παροχών – ακόμη και από διαφορετικά ΑΦΜ – σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι πελάτες μπορούν να οργανώνουν τις παροχές τους σε φακέλους, να συνδέονται εύκολα και με ασφάλεια μέσω PIN ή βιομετρικών στοιχείων και να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί, χάρη σε επιλογές όπως το IRIS και η πάγια εντολή. Παράλληλα, διατηρούνται και ενισχύονται χρήσιμες λειτουργίες, όπως η καταχώριση ένδειξης μετρητή («Μέτρα Μόνος Σου»), που επιτρέπει την τιμολόγηση βάσει πραγματικής κατανάλωσης, η υπηρεσία eBill για εύκολη λήψη λογαριασμών ηλεκτρονικά, καθώς και η λειτουργία call-me-back, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει άμεση ή προγραμματισμένη, σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, επικοινωνία με την εταιρεία με ένα μόνο click.

Με το νέο website και app, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κάνει ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στους πελάτες, επενδύοντας σε προσωποποιημένες λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και απλή, εξοικονομώντας τους πολύτιμο χρόνο και ενέργεια και βοηθώντας τους παράλληλα να επιτύχουν οικονομία και ασφάλεια.

Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια 23 Απριλίου 2026
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας 23 Απριλίου 2026
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας

Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας «φορτίζει το αύριο» στο Green Weekend του ΚΠΙΣΝ
«Η ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή»: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φωτίζει τις νύχτες του θερινού σινεμά στο ΚΠΙΣΝ
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας φωτίζει την ιστορία της ενέργειας στην Ελλάδα
Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει τη Νέα Υπηρεσία για τη Σύναψη Συμβολαίων Μέσω gov.gr!
Αίτηση της εταιρείας Φυσικό Αέριο για μεταβολή της αδειοδοτούμενης ισχύος από 400 MW σε 1000 MWραα
