ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA για τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2025 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA για τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια στην εν λόγω διαβούλευση