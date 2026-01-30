ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34
Το ZAP Taxi Club στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:00
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αδικαιολόγητες αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 13:03
Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/01/2026 - 12:24
ΔΑΠΕΕΠ: Διαδικασία κατάθεσης μεταβολών συμβάσεων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 11:35
Επιτυχής ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκ. λήξης 2031 από την Titan Global Finance Plc
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 10:45
Προεδρικό διάταγμα Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 10:13
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:59
Athens Energy Summit 2026: Από τις γεωτρήσεις στην πράσινη μετάβαση: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 09:38
Το 100% της ΤΕΡΝΑ FIBER Απέκτησε ο ΟΤΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 09:19
B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:57
Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/01/2026 - 08:44
Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/01/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Η αόρατη ανεργία στην Ελλάδα δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/01/2026 - 08:17
Προ των πυλών νέο «Εξοικονομώ» με στόχευση στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 08:14
Κάθετος Διάδρομος: Πολιτική βούληση από τις ΗΠΑ, ανοιχτό το στοίχημα της βιωσιμότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/01/2026 - 08:06
Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 08:57

Τον στρατηγικό ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση ανέδειξε η κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύβουλος της Enaon, του ομίλου Italgas, μιλώντας σήμερα στο Athens Energy Summit. H κα Morgante συμμετείχε, μεταξύ διακεκριμένων ομιλητών στη θεματική ενότητα “Energy Versus Competitiveness: Turning the Energy Transition into an Economic Driver for Growth”, τονίζοντας ότι η απανθρακοποίηση πρέπει να συνδυάζεται με την προσιτή ενέργεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Σήμερα, η Enaon διαχειρίζεται, μέσω της θυγατρικής της EnaonEDA, περίπου 9.000 χλμ. δικτύου σε 117 δήμους της Ελλάδας, εξυπηρετώντας περισσότερους από 645.000 καταναλωτές, και συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υποδομών της. Παράλληλα, αναπτύσσει έργαμικρής κλίμακας LNG για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως επισήμανε η κα Morgante, τα δίκτυα είναι ήδη έτοιμα για την υποδοχή βιομεθανίου, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, ενώ έχουν τεθεί οι βάσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση μιγμάτων υδρογόνου. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, περιορίζει το κόστος για τους καταναλωτές και προσφέρει ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα.

«Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό για την παραγωγή βιομεθανίου, αξιοποιώντας παράλληλα τις υφιστάμενες υποδομές διανομής. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να βασιστεί σε μία και μόνο λύση· απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αέριο μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του σταθεροποιητικού παράγοντα στο ενεργειακό σύστημα και στη συνέχεια να δώσει τη θέση του σε πράσινα αέρια που θα ρέουν μέσα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή», τόνισε η κα Morgante.

Αναφερόμενη στον ρόλο των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση στηρίζεται κυρίως στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα, ενώ προσεκτικά σχεδιασμένες μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση της καινοτομίας, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη δημιουργία νέων αγορών, υπό την προϋπόθεση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Enaon, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, καινοτομία και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλει ενεργά σε μια οικονομικά βιώσιμη, ασφαλή και κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

