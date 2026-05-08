GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία

Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 15:41
Το Συνέδριο, θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026

Σημείο συνάντησης κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών, επιχειρήσεων της πράσινης οικονομίας, αλλά και διαμορφωτών πολιτικών πάνω στο Περιβάλλον και την Καινοτομία σε Ελλάδα και Ευρώπη θα αποτελέσει το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία & Κυκλική Οικονομία – GRICE 2026, το οποίο διοργανώνεται από την Έδρα UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κάτοχο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αραβώση και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 10 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Στις τέσσερις ημέρες του διεθνούς πολυσυνεδρίου πρόκειται να αναλυθούν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την κυκλική οικονομία και να παρουσιαστούν σημαντικά, καινοτόμα έργα. Στο πλαίσιο του GRICE 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση περισσότερων από 150 επιστημονικών παρουσιάσεων και η διοργάνωση 20 συζητήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων: από τα βιώσιμα υλικά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την αξιοποίηση των εντόμων.

Το GRICE 2026 αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Οικονομία, με ειδικές συζητήσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές θεματικές για την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις. Παράλληλα με τις συζητήσεις στο περιθώριο του Συνεδρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις Β2Β (Business to Business), ενώ το παρών δίνουν τα EIT Knowledge & Innovation Communities, καθώς και διεθνείς ΜΚΟ, όπως το World Human Forum.

ΡΑΑΕΥ: Εκδήλωση για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Στο πλαίσιο του GRICE 2026, o Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) διοργανώνει στρογγυλό τραπέζι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, με τίτλο «Ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα – Από τον Σχεδιασμό στην εφαρμογή: Κόστος, Ρυθμιστική Εποπτεία & Κοινωνική Αποδοχή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφόρος Ανδρέας Συγγρού 387) και θα συγκεντρώσει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας, της ρυθμιστικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων στη χώρα μας.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, Καθηγητή Δημητρίου Ψυχογιού, για τη διαχείριση υδάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ

Την Τρίτη 12 Μαΐου, ο Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Aurel Ciobanu-Dordea θα παρουσιάσει τη Νέα Πράξη για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Act – CEA), την νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ που επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης. Κι αυτό διότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για οικολογικό σχεδιασμό, πρόληψη αποβλήτων, ανακύκλωση και αγορές δευτερογενών πρώτων υλών ενοποιούνται, για πρώτη φορά, κάτω από ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, μεστόχο μια πλήρως κυκλική και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Hackathon για την Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο του GRICE 2026 διοργανώνεται το διήμερο E-NICHE Hackathon με επίκεντρο τη χημική οικολογία. Σε ένα 48ώρο ερευνητές, φοιτητές και στελέχη από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον βιομηχανικό κλάδο θα συνεργαστούν με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τη διερεύνηση πρακτικών προσεγγίσεων και εφαρμογών πάνω στη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν υπό μορφή σύντομων παρουσιάσεων (pitches) στο τέλος της εκδήλωσης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της ΡΑΑΕΥ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αναλυτική ατζέντα του συνεδρίου, μπορείτε βρείτε στο: https://griceconf.eu/

Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την Κυκλική Οικονομία στον Αιολικό Τομέα
Έναρξη 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ελληνικού Συνδέσμου Κυκλικής Οικονομίας στα Χανιά
Το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ στην πρώτη γραμμή της κυκλικής οικονομίας με το ευρωπαϊκό έργο GRECO
