Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
Wesley Shen on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 06:37

Με απλές πρακτικές, όπως ο σωστός αερισμός και ο καθαρισμός του φίλτρου, μπορείτε να διατηρείτε αποτελεσματικά τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο.

Οι αφυγραντήρες αποτελούν μία από τις πιο χρήσιμες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ιδιαίτερα σε χώρους με αυξημένη υγρασία.

Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προστατεύουν το σπίτι από μούχλα και δυσάρεστες οσμές, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στη διατήρηση ενός πιο υγιεινού και άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η σωστή χρήση τους μπορεί να μειώσει τη συμπύκνωση υδρατμών, να προστατεύσει έπιπλα και τοίχους και ακόμη να επιταχύνει το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι.

Για να λειτουργεί ο αφυγραντήρας σας περισσότερο και με τη μέγιστη απόδοση, δείτε τις παρακάτω βασικές συμβουλές:

  • Αδειάζετε τακτικά το δοχείο και καθαρίζετε το φίλτρο

Έτσι η συσκευή διατηρείται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, σκουπίζετε το δοχείο με ένα πανί, καθώς το στάσιμο νερό μπορεί να δημιουργήσει μούχλα και βακτήρια.

  • Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα στο κέντρο του δωματίου

Φροντίστε να βρίσκεται τουλάχιστον 20 εκατοστά μακριά από τοίχους, κουρτίνες ή έπιπλα, εκτός αν είναι ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση κοντά σε τοίχο.

  • Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά αλλά τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές

Ο υγρός αέρας μετακινείται προς πιο ξηρά σημεία ώστε να εξισορροπείται η υγρασία στον χώρο. Αφήστε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, αλλά κρατήστε τα παράθυρα κλειστά ώστε να μην εισέρχεται υγρασία από έξω. Μετά από μπάνιο ή ντους, αφήστε το παράθυρο του μπάνιου ανοιχτό για περίπου 15 λεπτά.

  • Προσέξτε όταν τον απενεργοποιείτε

Απενεργοποιείτε πρώτα τον αφυγραντήρα από τα κουμπιά ελέγχου, ώστε ο ανεμιστήρας να ολοκληρώσει τον φυσικό κύκλο λειτουργίας του. Στη συνέχεια μπορείτε να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.

  • Μην τον τοποθετείτε πολύ κοντά σε βρεγμένα ρούχα

Μπορεί να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος, όμως δεν πρέπει να στάζουν νερά επάνω του. Ιδανικά, κατευθύνετε τον αέρα προς τα ρούχα ώστε να δημιουργείται ελαφρύ ρεύμα που επιταχύνει το στέγνωμα.

Πηγή: Which?

