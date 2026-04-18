Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
18/04/2026 - 07:25
Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
18/04/2026 - 07:25
Πόλεμος στο Ιράν: Πού στρέφεται η βιομηχανία λόγω έλλειψης πλαστικού
18/04/2026 - 07:25
Ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα της Greenpeace International ενάντια στην τελευταία προσπάθεια της Energy Transfer να αποφύγει την λογοδοσία
17/04/2026 - 15:46
Πτώση στην τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
17/04/2026 - 15:16
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
Newsroom
Σάββατο, 18/04/2026 - 07:25

Η ενεργειακή κλάση ενός σπιτιού έχει άμεση και συχνά σημαντική επίδραση στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς αποτυπώνει το πόση ενέργεια χρειάζεται το ακίνητο για θέρμανση, ψύξη και καθημερινή χρήση.

Είτε σκέφτεσαι να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ακίνητο, είτε να προχωρήσεις σε ανακαίνιση, η ενεργειακή του απόδοση επηρεάζει άμεσα τους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τη δυνατότητα ένταξης σε κρατικά προγράμματα επιδότησης για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τι είναι η ενεργειακή κλάση ενός σπιτιού

Η ενεργειακή κλάση δείχνει πόσο αποδοτικά καταναλώνει ενέργεια ένα ακίνητο.

Με άλλα λόγια, αποτυπώνει το κατά πόσο ένα σπίτι διατηρεί τη θερμότητα τον χειμώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι ή αν χάνει ενέργεια μέσα από τοίχους, κουφώματα και ανοίγματα.

Η αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο είναι υποχρεωτικό για κάθε πώληση, αγορά ή ενοικίαση ακινήτου.

Οι ενεργειακές κατηγορίες των κατοικιών

Η ενεργειακή κατάταξη των ακινήτων περιλαμβάνει εννέα βαθμίδες, από την Α+ (υψηλότερη απόδοση) έως την Η (χαμηλότερη απόδοση).

Οι κατηγορίες Α+ και Α αντιστοιχούν σε κατοικίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σύγχρονη μόνωση, αντλίες θερμότητας και πολύ χαμηλές απώλειες ενέργειας. Οι κατηγορίες Β και Γ χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική απόδοση, με ανακαινισμένα κουφώματα και βασική θερμομόνωση. Η κατηγορία Δ αφορά μέτρια απόδοση, συνήθως σε παλαιότερα ακίνητα με ελλιπή μόνωση. Οι κατηγορίες Ε, Ζ και Η αντιστοιχούν σε χαμηλή έως πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση, με σημαντικές απώλειες και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Τα σπίτια ενεργειακής κλάσης Α+ και Α θεωρούνται σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB – Nearly Zero Energy Buildings) και μπορούν να διαθέτουν ακόμη και αυτόνομη ενεργειακή παραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης όπως αντλίες θερμότητας, υψηλής ποιότητας θερμομόνωση και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Πρόκειται για κατοικίες που εξασφαλίζουν πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλή άνεση διαβίωσης.

Τα ακίνητα κλάσης Β αποτελούν μια πολύ καλή ισορροπία κόστους και απόδοσης και συχνά θεωρούνται «πράσινη» επιλογή, ιδιαίτερα μετά από ανακαινίσεις. Η κατηγορία Γ είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, συχνά σε κατοικίες της περιόδου 1995-2010, όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για βελτίωση, όπως θερμομόνωση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

Η κατηγορία Δ αφορά ακίνητα με αισθητά προβλήματα ενεργειακής απόδοσης, όπου η απουσία βασικών παρεμβάσεων οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες θέρμανσης και ψύξης. Οι κατηγορίες Ε και Ζ χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή κατανάλωση ενέργειας λόγω παλαιών εγκαταστάσεων και ανεπαρκούς μόνωσης, ενώ η κατηγορία Η αφορά τα πιο ενεργοβόρα ακίνητα, συνήθως παλαιά σπίτια χωρίς καμία ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση.

Πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ενεργειακά ένα σπίτι

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η θερμομόνωση τοιχοποιίας, δώματος και δαπέδου αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές παρεμβάσεις, καθώς μειώνει σημαντικά τις απώλειες ενέργειας και περιορίζει την ανάγκη για θέρμανση και ψύξη.

Η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με ενεργειακά τζάμια συμβάλλει επίσης στη μείωση των απωλειών και στη βελτίωση της συνολικής άνεσης του χώρου.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με συστήματα αυτοπαραγωγής. Παράλληλα, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης με αντλίες θερμότητας ή σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση, ενώ η χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών μειώνει περαιτέρω την κατανάλωση.

Συνολικά, κάθε παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση των εξόδων και στη βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου, αυξάνοντας παράλληλα και την αξία του στην αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 07:25

Fuel Pass 2026: Τι πρέπει να κάνετε αν «κολλάει» η αίτηση
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa

