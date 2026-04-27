Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
Brandi Redd on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 06:28

Η σωστή διαχείριση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης γίνεται δύσκολη όταν μέσα στην ίδια ημέρα βιώνουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικές εποχές.

Η ανοιξιάτικη περίοδος φημίζεται για την θερμοκρασιακή της αστάθεια, με τον υδράργυρο να ανεβοκατεβαίνει ακόμη και 10 βαθμούς μέσα στην ίδια ημέρα.

«Η εναλλαγή από θέρμανση το πρωί σε ψύξη το απόγευμα αναγκάζει το σύστημα HVAC να λειτουργεί πιο έντονα από το κανονικό», εξηγεί ο ενεργειακός επιθεωρητής Μάικ Νότον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος την άνοιξη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνεχείς αλλαγές στη θερμοκρασία του θερμοστάτη - από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα - είναι ο βασικός λόγος αύξησης της κατανάλωσης και δίνουν πρακτικές συμβουλές για τη ρύθμιση του θερμοστάτη.

«Η τήρηση μιας απλής ρουτίνας και η ομαλή λειτουργία του συστήματος είναι ο ευκολότερος τρόπος για άνεση χωρίς περιττή επιβάρυνση», σημειώνει ο Μάικ Νότον, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Integrity Energy & Price to Compare.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Γκουντ, ιδιοκτήτη της First Choice Heating & Air, τέσσερις παράγοντες κάνουν τη διαφορά την άνοιξη: καθαρά φίλτρα, επίπεδα υγρασίας μεταξύ 40% και 60%, αποφυγή των μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών, αλλά και των απότομων αλλαγών του συστήματος.

Η πιο συνηθισμένη παγίδα είναι η υπερβολική αντίδραση στις καιρικές αλλαγές: «Είτε ανεβάζετε υπερβολικά τη θέρμανση το πρωί είτε ανοίγετε "στο φουλ" τον κλιματισμό το απόγευμα, αυτές οι ακρότητες αυξάνουν το κόστος», εξηγεί η Ταμάρα Τζουμπάι, διευθύντρια στην ecobee Energy.

Όταν χρησιμοποιείται χειροκίνητος θερμοστάτης, ο Ράιαν Όστερκαμπ, ιδιοκτήτης της Quality Comfort Home Services, προτείνει να λειτουργεί η θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας και να απενεργοποιείται νωρίς το απόγευμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει εκείνη του σπιτιού. Συνιστά επίσης να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και κατεβασμένα τα στόρια ώστε να διατηρείται ο δροσερός πρωινός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αν χρειαστεί κλιματισμός, η θερμοκρασία πρέπει να μειώνεται σταδιακά, κατά έναν ή δύο βαθμούς κάθε φορά. Οι σταδιακές αλλαγές είναι πιο αποδοτικές και λιγότερο επιβαρυντικές για το σύστημα.

Η υγρασία τη νύχτα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ακόμη κι αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, η ατμόσφαιρα μπορεί να παραμένει υγρή, γι’ αυτό δεν συνιστάται η πλήρης απενεργοποίηση του συστήματος, καθώς μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στο σπίτι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η δραστική μείωση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη δεν ψύχει πιο γρήγορα τον χώρο· απλώς αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί περισσότερο και αυξάνει την κατανάλωση.

Επισημαίνουν, τέλος, πως ένας «έξυπνος» θερμοστάτης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία με βάση τις συνήθειες των ενοίκων. «Ο στόχος είναι το σπίτι να συνεργάζεται με τον καιρό και όχι να παλεύει εναντίον του», καταλήγει η Τζουμπάι.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 06:28

