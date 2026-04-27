Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη

Η σωστή διαχείριση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης γίνεται δύσκολη όταν μέσα στην ίδια ημέρα βιώνουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικές εποχές.

Η ανοιξιάτικη περίοδος φημίζεται για την θερμοκρασιακή της αστάθεια, με τον υδράργυρο να ανεβοκατεβαίνει ακόμη και 10 βαθμούς μέσα στην ίδια ημέρα.

«Η εναλλαγή από θέρμανση το πρωί σε ψύξη το απόγευμα αναγκάζει το σύστημα HVAC να λειτουργεί πιο έντονα από το κανονικό», εξηγεί ο ενεργειακός επιθεωρητής Μάικ Νότον. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος την άνοιξη.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνεχείς αλλαγές στη θερμοκρασία του θερμοστάτη - από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα - είναι ο βασικός λόγος αύξησης της κατανάλωσης και δίνουν πρακτικές συμβουλές για τη ρύθμιση του θερμοστάτη.

«Η τήρηση μιας απλής ρουτίνας και η ομαλή λειτουργία του συστήματος είναι ο ευκολότερος τρόπος για άνεση χωρίς περιττή επιβάρυνση», σημειώνει ο Μάικ Νότον, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Integrity Energy & Price to Compare.

Σύμφωνα με τον Κέβιν Γκουντ, ιδιοκτήτη της First Choice Heating & Air, τέσσερις παράγοντες κάνουν τη διαφορά την άνοιξη: καθαρά φίλτρα, επίπεδα υγρασίας μεταξύ 40% και 60%, αποφυγή των μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών, αλλά και των απότομων αλλαγών του συστήματος.

Η πιο συνηθισμένη παγίδα είναι η υπερβολική αντίδραση στις καιρικές αλλαγές: «Είτε ανεβάζετε υπερβολικά τη θέρμανση το πρωί είτε ανοίγετε "στο φουλ" τον κλιματισμό το απόγευμα, αυτές οι ακρότητες αυξάνουν το κόστος», εξηγεί η Ταμάρα Τζουμπάι, διευθύντρια στην ecobee Energy.

Όταν χρησιμοποιείται χειροκίνητος θερμοστάτης, ο Ράιαν Όστερκαμπ, ιδιοκτήτης της Quality Comfort Home Services, προτείνει να λειτουργεί η θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας και να απενεργοποιείται νωρίς το απόγευμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει εκείνη του σπιτιού. Συνιστά επίσης να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και κατεβασμένα τα στόρια ώστε να διατηρείται ο δροσερός πρωινός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αν χρειαστεί κλιματισμός, η θερμοκρασία πρέπει να μειώνεται σταδιακά, κατά έναν ή δύο βαθμούς κάθε φορά. Οι σταδιακές αλλαγές είναι πιο αποδοτικές και λιγότερο επιβαρυντικές για το σύστημα.

Η υγρασία τη νύχτα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ακόμη κι αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, η ατμόσφαιρα μπορεί να παραμένει υγρή, γι’ αυτό δεν συνιστάται η πλήρης απενεργοποίηση του συστήματος, καθώς μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στο σπίτι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η δραστική μείωση της θερμοκρασίας στον θερμοστάτη δεν ψύχει πιο γρήγορα τον χώρο· απλώς αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί περισσότερο και αυξάνει την κατανάλωση.

Επισημαίνουν, τέλος, πως ένας «έξυπνος» θερμοστάτης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία με βάση τις συνήθειες των ενοίκων. «Ο στόχος είναι το σπίτι να συνεργάζεται με τον καιρό και όχι να παλεύει εναντίον του», καταλήγει η Τζουμπάι.

Πηγή: marthastewart.com