Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του "5th Energy & Shipping Seminar" του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31

Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Newsroom
Τρίτη, 28/04/2026 - 10:32

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του στενού των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News χθες Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών--και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου--υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού αυτής δείχνει γιατί το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», είπε.

Αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, επέμεινε, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει το στενό, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να μηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.

Συνεχίζει να εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, όμως οι συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

