Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
Πέμπτη, 16/04/2026 - 09:49

Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τον αριθμό και τα στοιχεία των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας και τεσσάρων Μελών της Αρχής, καθώς και την πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/19129/2417/19-2-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΝ44653Π8-0ΡΚ) προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 3ου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες «Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους, καθώς και η πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..», η Αρχή δημοσιοποιεί σήμερα τα ανωτέρω στοιχεία, όπως διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων ενός (1) Αντιπροέδρου για τον κλάδο Ενέργειας, τριών (3) Μελών του κλάδου Ενέργειας και ενός (1) Μέλους του κλάδου Υδάτων της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. είναι τριάντα ένας (31) εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) ρητά αναφέρουν ότι δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι, πλην των δεκαπέντε (15) προαναφερόμενων, είναι οι κάτωθι:

1. Α.Π. 24461/4-3-2026 ΣΚΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Α.Π. 25265/5-3-2026 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. Α.Π. 25661/6-3-2026 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

4.α. Α.Π. 25778/6-3-2026 ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (για Μέλος κλάδου Υδάτων) 4.β. Α.Π. 25780/6-3-2026 ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (για Μέλος κλάδου Ενέργειας)

5.α. Α.Π. 28878/13-3-2026 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (για Μέλος κλάδου Ενέργειας)

5.β. Α.Π. 28885/13-3-2026 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (για Αντιπρόεδρος κλάδου Ενέργειας)

6. Α.Π. 29031/13-3-2026 ΦΕΦΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7. Α.Π. 29061/13-3-2026 ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.α. Α.Π. 30188/17-3-2026 ΚΙΣΚΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (για Αντιπρόεδρος κλάδου Ενέργειας)

8.β. Α.Π . 30191/17-3-2026 ΚΙΣΚΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (για Μέλος κλάδου Ενέργειας)

8.γ. Α.Π . 30193/17-3-2026 ΚΙΣΚΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (για Μέλος κλάδου Υδάτων)

9. Α.Π. 30990/18-3-2026 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

10. Α.Π. 31644/19-3-2026 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11. Α.Π. 32742/23-3-2026 ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

12. Α.Π. 32759/23-3-2026 ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13. Α.Π. 33319/24-3-2026 ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

14. Α.Π. 37247/1-4-2026 ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15. Α.Π. 37854/2-4-2026 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

16. Α.Π. 38014/2-4-2026 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/41470/4864/09.04.2026 έγγραφό τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, προτείνουν τον διορισμό στη ΡΑΑΕΥ:

1. του κ. Δημητρίου Φούρλαρη του Κωνσταντίνου στη θέση του Αντιπροέδρου του κλάδου Ενέργειας

2. των κ.κ.

Κομνηνού Κόμνιου του Γεωργίου στη θέση Μέλους του κλάδου Ενέργειας,

Δημητρίου Παπαντώνη του Ευαγγέλου στη θέση Μέλους του κλάδου Ενέργειας,

Ευαγγελίας Γαζή του Αγησιλάου στη θέση Μέλους του κλάδου Ενέργειας

3. της κας Χρυσάνθης Κοκκόση του Σπυράγγελου στη θέση Μέλους του κλάδου Υδάτων.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό προσώπων.

Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού 16 Απριλίου 2026
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC

