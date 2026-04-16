Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC

Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 10:25

Την ένταξή της ως μέλος στη Διεθνή Ένωση SubOptic (SubOptic Association) και στη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας Υποθαλάσσιων Καλωδίων (ICPC: International Cable Protection Committee), ανακοίνωσε η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η SubOptic αποτελεί την κορυφαία διεθνή ένωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία των υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ενώ, η ICPC αποτελεί το παγκόσμιο συλλογικό όργανο του κλάδου που είναι αφιερωμένο στην προστασία, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Η συμμετοχή στην SubOptic όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, ενισχύει τη στρατηγική θέση της Grid Telecom στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ανθεκτικές, υψηλής χωρητικότητας διεθνείς υποδομές αυξάνεται ραγδαία. Προσθέτει δε τα εξής:
Ως μέλος της Ένωσης, η Grid Telecom θα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, τεχνικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και σε δράσεις που προωθούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των υποθαλάσσιων συστημάτων.

Ως μέλος της ICPC, η Grid Telecom θα συμμετέχει ενεργά στο συλλογικό όργανο που συγκεντρώνει τους ιδιοκτήτες υποθαλάσσιων καλωδίων και διεθνών υποδομών, φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης, ρυθμιστικές αρχές και εξειδικευμένους προμηθευτές από όλο τον κόσμο, με σκοπό την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Η ICPC λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, τη διαμόρφωση οδηγιών, και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απασχολούν διεθνώς τα υποθαλάσσια καλώδια, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διασφάλιση των κρίσιμων υποδομών που υποστηρίζουν τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, τη μεταφορά ενέργειας και την οικονομική δραστηριότητα. Η ένταξη της Grid Telecom ως φορέας παροχής χονδρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με σημαντική δραστηριότητα στη συμμετοχή περιφερειακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της να συμβάλλει με την τεχνογνωσία που διαθέτει και τις πρακτικές εμπειρίες της στην κοινή αυτή προσπάθεια.

Το έργο της Grid Telecom περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών και συναφών υποδομών. Μέσω της ενεργής συμμετοχής της στην SubOptic και την ICPC, στοχεύει στην αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας, στη συμβολή της στην ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των διεθνών υποδομών, καθώς και στην προώθηση συνεργατικών δράσεων για την ασφάλεια των υποθαλάσσιων συστημάτων, επιδιώκοντας τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της απόδοσής τους.

Η ένταξη στη SubOptic αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αποστολή της Grid Telecom να ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της Ελλάδας και να υποστηρίξει την αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστη, υψηλής χωρητικότητας διασύνδεση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η ένταξη στην ICPC, ενισχύει τη δέσμευση της Grid Telecom στον τομέα ανάπτυξης και λειτουργίας των υποθαλάσσιων καλωδίων και υπογραμμίζει την προσήλωσή της στην προστασία κρίσιμων υποδομών, σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η Grid Telecom διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και φιλοδοξεί να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της SubOptic και της ICPC, υποστηρίζοντας τη συνεχή συλλογική προσπάθεια για την ανάπτυξη ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιτυχής ένταξη της εταιρείας στοχεύει στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και στη δημιουργία σημαντικών προοπτικών και οικονομικών ωφελειών για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας

ΑΔΜΗΕ: Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

Deal μεταξύ Grid Telecom και Tamares για τηλεπικοινωνιακές υποδομές στην Κύπρο

Συνεργασία Grid Telecom-Dawiyat Intergrated για Νέο Σύστημα Οπτικών Ινών που θα Συνδέσει Ελλάδα και Σ. Αραβία

Grid Telecom και Quadrivium ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη νέου καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης ανοιχτής πρόσβασης στην Κρήτη

Grid Telecom: Η συμφωνία για διπλή τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας

Η Grid Telecom και η EXA Infrastructure ενώνουν τις δυνάμεις τους ενισχύοντας τη ψηφιακή συνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη