Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα και δρομολόγησε την εγγραφή για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) 2026. Η φετινή εκδήλωση σηματοδοτεί ένα ειδικό ορόσημο: 20 χρόνια συνένωσης της ενεργειακής κοινότητας της Ευρώπης για τη διαμόρφωση μιας «καθαρής, ασφαλούς και ανταγωνιστικής Ενεργειακής Ένωσης», όπως τονίζεται στο θέμα της παρούσας έκδοσης.

Μέσω ενός προγράμματος που δημιουργήθηκε από κοινού και προέκυψε από ανοικτή πρόσκληση, η EUSEW συγκεντρώνει κορυφαίες φωνές για την καθαρή ενέργεια μαζί με ομιλητές υψηλού επιπέδου, όπως ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Dan Jørgensen. Ένα σημαντικό ορόσημο φέτος θα είναι μια ομάδα της 9ης Ιουνίου, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Jørgensen με τους πρώην Ευρωπαίους Επιτρόπους Andris Piebalgs, Günther Oettinger, Miguel Arias Cañete και Kadri Simson,, οι οποίοι διαμόρφωσαν την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης στο παρελθόν, για να συζητήσουν πώς έχουν εξελιχθεί οι προτεραιότητες της ηπείρου και τι πρέπει να ακολουθήσει εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού και οικονομικού τοπίου.

Οι κύριοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2026:

Από την Τρίτη έως την Πέμπτη 9-11 Ιουνίου, το τριήμερο συνέδριο θα περιλαμβάνει τμήματα υψηλού επιπέδου και 50 συνεδρίες πολιτικής που θα φιλοξενηθούν από ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεδρίες θα διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λύσεων, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση σχετικά με την καθαρή, ασφαλή και αποδοτική ενέργεια, με έμφαση στις νέες εξελίξεις πολιτικής, τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες ιδέες για τη βιώσιμη ενέργεια. Το EUSEW Policy Conference είναι ο κεντρικός κόμβος της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες - στο συνεδριακό κέντρο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ξενοδοχείο NH Brussels EU Berlaymont - και διαδικτυακά. Από την Τρίτη έως την Πέμπτη 9-11 Ιουνίου, το τριήμερο συνέδριο θα περιλαμβάνει τμήματα υψηλού επιπέδου και 50 συνεδρίες πολιτικής που θα φιλοξενηθούν από ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεδρίες θα διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λύσεων, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση σχετικά με την καθαρή, ασφαλή και αποδοτική ενέργεια, με έμφαση στις νέες εξελίξεις πολιτικής, τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες ιδέες για τη βιώσιμη ενέργεια.

Τοπική Ενεργειακή Δράση, Γυναίκες στην Ενέργεια και για πρώτη φορά φέτος, ΜΜΕ Οδηγώντας την Ενεργειακή Απόδοση . Η νέα κατηγορία αναδεικνύει τις ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει καινοτόμα επιχειρηματικά ή χρηματοδοτικά μοντέλα για την προώθηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια και τη βιομηχανία. Οι εννέα φιναλίστ των βραβείων EUSEW θα ανακοινωθούν με την έναρξη της διαδικτυακής δημόσιας ψηφοφορίας στις 5 Μαΐου 2026, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιος θα γιορτάσει στη σκηνή στις 9 Ιουνίου. Την ημέρα των εγκαινίων, η τελετή απονομής των βραβείων EUSEW θα αναγνωρίσει εξαιρετικά άτομα και έργα σε τρεις κατηγορίες:

Μια σειρά από ευκαιρίες δικτύωσης θα είναι διαθέσιμες τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες για να συνδεθούν με μέλη της κοινότητας βιώσιμης ενέργειας. Οι επί τόπου συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στην ενεργειακή έκθεση EUSEW, η οποία προσφέρει σε οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους απευθείας στην εκδήλωση. Φέτος, η έκθεση θα φέρει όλους τους συμμετέχοντες κάτω από μια στέγη, εξ ολοκλήρου μέσα στο κτίριο του Καρλομάγνου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Διάσκεψης Πολιτικής, οι εξερχόμενες και εισερχόμενες ομάδες των Νέων Πρεσβευτών Ενέργειας - 60 παθιασμένοι νέοι συνολικά - θα παρουσιάσουν διαγενεακές προοπτικές για την καθαρή ενέργεια. Αυτοί οι αναδυόμενοι εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη στη μετάβαση σε καθαρές και δίκαιες μορφές ενέργειας, επιλέγονται για ένα ετήσιο πρόγραμμα που θα εκπροσωπεί τη φωνή των νέων στη χάραξη πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πνεύμα της EUSEW εκτείνεται πολύ πέρα από τις Βρυξέλλες μέσω των Ημερών Βιώσιμης Ενέργειας , που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της κύριας εβδομάδας εκδηλώσεων. Εκατοντάδες εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζουν συγκεκριμένες δράσεις καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τον τίτλο της Ημέρας Βιώσιμης Ενέργειας είναι ανοικτή, με τις υποβολές να επανεξετάζονται σε κυλιόμενη βάση και να κλείνουν στις 24 Μαΐου 2026, προσφέροντας στους διοργανωτές μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν προβολή μέσω της κοινότητας EUSEW.

