Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026

Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 14:51

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα και δρομολόγησε την εγγραφή για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) 2026. Η φετινή εκδήλωση σηματοδοτεί ένα ειδικό ορόσημο: 20 χρόνια συνένωσης της ενεργειακής κοινότητας της Ευρώπης για τη διαμόρφωση μιας «καθαρής, ασφαλούς και ανταγωνιστικής Ενεργειακής Ένωσης», όπως τονίζεται στο θέμα της παρούσας έκδοσης.

Μέσω ενός προγράμματος που δημιουργήθηκε από κοινού και προέκυψε από ανοικτή πρόσκληση, η EUSEW συγκεντρώνει κορυφαίες φωνές για την καθαρή ενέργεια μαζί με ομιλητές υψηλού επιπέδου, όπως ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Dan Jørgensen. Ένα σημαντικό ορόσημο φέτος θα είναι μια ομάδα της 9ης Ιουνίου, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Jørgensen με τους πρώην Ευρωπαίους Επιτρόπους Andris Piebalgs, Günther Oettinger, Miguel Arias Cañete και Kadri Simson,, οι οποίοι διαμόρφωσαν την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης στο παρελθόν, για να συζητήσουν πώς έχουν εξελιχθεί οι προτεραιότητες της ηπείρου και τι πρέπει να ακολουθήσει εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού και οικονομικού τοπίου.

Οι κύριοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2026:

  • Το EUSEWPolicy Conference είναι ο κεντρικός κόμβος της εκδήλωσης, που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες - στο συνεδριακό κέντρο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο ξενοδοχείο NH Brussels EU Berlaymont - και διαδικτυακά. Από την Τρίτη έως την Πέμπτη 9-11 Ιουνίου, το τριήμερο συνέδριο θα περιλαμβάνει τμήματα υψηλού επιπέδου και 50 συνεδρίες πολιτικής που θα φιλοξενηθούν από ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεδρίες θα διερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λύσεων, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση σχετικά με την καθαρή, ασφαλή και αποδοτική ενέργεια, με έμφαση στις νέες εξελίξεις πολιτικής, τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες ιδέες για τη βιώσιμη ενέργεια.
  • Την ημέρα των εγκαινίων, η  τελετή απονομής των βραβείων EUSEW θα αναγνωρίσει εξαιρετικά άτομα και έργα σε τρεις κατηγορίες: Τοπική Ενεργειακή Δράση, Γυναίκες στην Ενέργεια και για πρώτη φορά φέτος, ΜΜΕ Οδηγώντας την Ενεργειακή Απόδοση. Η νέα κατηγορία αναδεικνύει τις ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει καινοτόμα επιχειρηματικά ή χρηματοδοτικά μοντέλα για την προώθηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στα κτίρια και τη βιομηχανία. Οι εννέα φιναλίστ των βραβείων EUSEW θα ανακοινωθούν με την έναρξη της διαδικτυακής δημόσιας ψηφοφορίας στις 5 Μαΐου 2026, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιος θα γιορτάσει στη σκηνή στις 9 Ιουνίου.
  • Μια σειρά από ευκαιρίες δικτύωσης θα είναι διαθέσιμες τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς συμμετέχοντες για να συνδεθούν με μέλη της κοινότητας βιώσιμης ενέργειας. Οι επί τόπου συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στην ενεργειακή έκθεσηEUSEW,η οποία προσφέρει σε οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους απευθείας στην εκδήλωση. Φέτος, η έκθεση θα φέρει όλους τους συμμετέχοντες κάτω από μια στέγη, εξ ολοκλήρου μέσα στο κτίριο του Καρλομάγνου.
  • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Διάσκεψης Πολιτικής, οι εξερχόμενες και εισερχόμενες ομάδες των Νέων Πρεσβευτών Ενέργειας -60 παθιασμένοι νέοι συνολικά - θα παρουσιάσουν διαγενεακές προοπτικές για την καθαρή ενέργεια. Αυτοί οι αναδυόμενοι εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη στη μετάβαση σε καθαρές και δίκαιες μορφές ενέργειας, επιλέγονται για ένα ετήσιο πρόγραμμα που θα εκπροσωπεί τη φωνή των νέων στη χάραξη πολιτικής για τη βιώσιμη ενέργεια.
  • Το πνεύμα της EUSEW εκτείνεται πολύ πέρα από τις Βρυξέλλες μέσω των Ημερών Βιώσιμης Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της κύριας εβδομάδας εκδηλώσεων. Εκατοντάδες εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζουν συγκεκριμένες δράσεις καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τον τίτλο της Ημέρας Βιώσιμης Ενέργειας είναι ανοικτή, με τις υποβολές να επανεξετάζονται σε κυλιόμενη βάση και να κλείνουν στις 24 Μαΐου 2026, προσφέροντας στους διοργανωτές μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν προβολή μέσω της κοινότητας EUSEW.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της EUSEW 2026

Περιηγηθείτε στη λίστα των ομιλητών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης 14 Απριλίου 2026
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο 15 Απριλίου 2026
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2024 — μια άλλη έκδοση, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά σε μια Ευρώπη με μηδενικό ισοζύγιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2024 — μια άλλη έκδοση, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά σε μια Ευρώπη με μηδενικό ισοζύγιο

Ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας

Βούλα: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
ENERGY REGISTER

Βούλα: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2020» με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης
ENERGY REGISTER

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2020» με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης