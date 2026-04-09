ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα

Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
Becca Tapert on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 09/04/2026 - 06:32

Λίγα απλά βήματα αρκούν για να εξοικονομήσετε χρήματα στην κουζίνα και να κάνετε τις συσκευές σας να δουλεύουν πιο έξυπνα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας οικιακών συσκευών AEG, η ρύθμιση της θερμοκρασίας των συσκευών, η σωστή οργάνωση του ψυγείου και οι έξυπνοι τρόποι απόψυξης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Είναι γνωστό πως οι συσκευές ψύξης που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταναλώνουν πάρα πολλή ενέργεια.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το ψυγείο λειτουργεί καλύτερα όταν ρυθμίζεται μεταξύ 3°C και 5°C, ενώ ο καταψύκτης πρέπει να παραμένει στους -18°C. Κάθε βαθμός παρακάτω απαιτεί περίπου 5% περισσότερη ενέργεια, ενώ ένα απλό θερμόμετρο ψυγείου μπορεί να ελέγχει τη σωστή θερμοκρασία και να εξασφαλίζει αποδοτική λειτουργία χωρίς σπατάλη.

Μια ακόμη απλή κίνηση είναι να διατηρείτε το ψυγείο γεμάτο, ακόμα και με μπουκάλια νερού, καθώς ένα γεμάτο ψυγείο χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Το φαγητό λειτουργεί ως μονωτικό, βοηθώντας να διατηρηθεί η ψύξη. Όταν ανοίγει η πόρτα, λιγότερος ψυχρός αέρας διαφεύγει, κι έτσι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο σκληρά για να επανέλθει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Η σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων είναι εξίσου σημαντική: τα τρόφιμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα για σταθερή ψύξη. Αν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για να γεμίσουν το χώρο, η AEG προτείνει να χρησιμοποιούνται μπουκάλια νερού ή δοχεία για να γεμίζουν τα κενά.

Τέλος, όσον αφορά την απόψυξη: αντί να χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο το βράδυ πριν τα χρειαστείτε. Αυτό αποψύχει τα τρόφιμα ήπια ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη διατήρηση της ψύξης του ψυγείου, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Συνοπτικά οι τρεις ενεργειακά «έξυπνες» συμβουλές για το ψυγείο είναι:

Σωστές θερμοκρασίες: Ψυγεία στους 3-5°C και καταψύκτες στους -18°C.
Γεμάτο ψυγείο: Ένα γεμάτο ψυγείο χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια - γεμίστε κενά με μπουκάλια νερού αν χρειάζεται.
Έξυπνη απόψυξη: Μεταφορά κατεψυγμένων στο ψυγείο από το βράδυ αντί για χρήση μικροκυμάτων.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 06:32

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας 09 Απριλίου 2026
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού 09 Απριλίου 2026
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έως τις 5 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, «Energy Scouts»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έως τις 5 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, «Energy Scouts»

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου “Energy Scouts”: 9, 12, 16 &amp; 23 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου “Energy Scouts”: 9, 12, 16 & 23 Μαΐου

ΣΕΒ: Ψηφιακή εκδήλωση «Πρακτικά βήματα για Ενεργειακή εξοικονόμηση και Αποδοτικότητα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΕΒ: Ψηφιακή εκδήλωση «Πρακτικά βήματα για Ενεργειακή εξοικονόμηση και Αποδοτικότητα»

Η Protergia επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Protergia επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας