Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα

Λίγα απλά βήματα αρκούν για να εξοικονομήσετε χρήματα στην κουζίνα και να κάνετε τις συσκευές σας να δουλεύουν πιο έξυπνα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας οικιακών συσκευών AEG, η ρύθμιση της θερμοκρασίας των συσκευών, η σωστή οργάνωση του ψυγείου και οι έξυπνοι τρόποι απόψυξης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Είναι γνωστό πως οι συσκευές ψύξης που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταναλώνουν πάρα πολλή ενέργεια.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το ψυγείο λειτουργεί καλύτερα όταν ρυθμίζεται μεταξύ 3°C και 5°C, ενώ ο καταψύκτης πρέπει να παραμένει στους -18°C. Κάθε βαθμός παρακάτω απαιτεί περίπου 5% περισσότερη ενέργεια, ενώ ένα απλό θερμόμετρο ψυγείου μπορεί να ελέγχει τη σωστή θερμοκρασία και να εξασφαλίζει αποδοτική λειτουργία χωρίς σπατάλη.

Μια ακόμη απλή κίνηση είναι να διατηρείτε το ψυγείο γεμάτο, ακόμα και με μπουκάλια νερού, καθώς ένα γεμάτο ψυγείο χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Το φαγητό λειτουργεί ως μονωτικό, βοηθώντας να διατηρηθεί η ψύξη. Όταν ανοίγει η πόρτα, λιγότερος ψυχρός αέρας διαφεύγει, κι έτσι η συσκευή δεν χρειάζεται να δουλέψει τόσο σκληρά για να επανέλθει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Η σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων είναι εξίσου σημαντική: τα τρόφιμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα για σταθερή ψύξη. Αν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για να γεμίσουν το χώρο, η AEG προτείνει να χρησιμοποιούνται μπουκάλια νερού ή δοχεία για να γεμίζουν τα κενά.

Τέλος, όσον αφορά την απόψυξη: αντί να χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο το βράδυ πριν τα χρειαστείτε. Αυτό αποψύχει τα τρόφιμα ήπια ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη διατήρηση της ψύξης του ψυγείου, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Συνοπτικά οι τρεις ενεργειακά «έξυπνες» συμβουλές για το ψυγείο είναι:

Σωστές θερμοκρασίες: Ψυγεία στους 3-5°C και καταψύκτες στους -18°C.

Γεμάτο ψυγείο: Ένα γεμάτο ψυγείο χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια - γεμίστε κενά με μπουκάλια νερού αν χρειάζεται.

Έξυπνη απόψυξη: Μεταφορά κατεψυγμένων στο ψυγείο από το βράδυ αντί για χρήση μικροκυμάτων.

Πηγή: The Sun