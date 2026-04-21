Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42

Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα

Τρίτη, 21/04/2026 - 06:23

Από τη σωστή φόρτωση και τη θερμοκρασία, μέχρι την ποσότητα απορρυπαντικού και τη συντήρηση των συσκευών, δείτε πώς μπορείτε να πλένετε πιο αποτελεσματικά και οικονομικά χωρίς να θυσιάζετε την καθαριότητα.

Όλοι έχουμε τις συνήθειές μας όταν πρόκειται για το πλύσιμο ρούχων, αλλά κάποιες από αυτές μπορούν να μας κοστίζουν περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Από το πόσο συχνά πλένουμε τα ρούχα, μέχρι το πώς γεμίζουμε το πλυντήριο και την ποσότητα απορρυπαντικού που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν τρόποι να πλένουμε αποτελεσματικά, καθαρά και οικονομικά.

Ας δούμε πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε τη ρουτίνα του πλυσίματος χωρίς σπατάλη.

1. Μήπως αρκεί το τοπικό καθάρισμα;

Πριν βάλετε ένα ρούχο στο πλυντήριο, ελέγξτε αν είναι πραγματικά βρώμικο ή αν έχει απλά κάποιον μικρό λεκέ. Το υπερβολικό πλύσιμο μειώνει τη διάρκεια ζωής των ρούχων. Αντί να πλένετε μετά από κάθε χρήση, προτιμήστε να φοράτε το ρούχο περισσότερες φορές, εξοικονομώντας ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό.

Για ένα μικρο λεκέ σε κάποιο πουλόβερ ή μπλούζα, χρησιμοποιήστε λίγο απορρυπαντικό ή υγρό πιάτων για να καθαρίσετε το σημείο αντί να πλύνετε ολόκληρο το ρούχο.

Όταν πάλι πλένετε αρκετά βρώμικα ρούχα, φροντίστε να χωρούν άνετα στον κάδο ώστε το απορρυπαντικό να φτάσει παντού. Αν τα ρούχα είναι μπερδεμένα, δεν θα καθαριστούν σωστά, ενώ στα πλυντήρια-στεγνωτήρια, στεγνώνουν πιο αργά, αυξάνοντας το κόστος.

Αν βάλετε στον κάδο παπλώματα, κλείστε όλα τα κουμπιά ή φερμουάρ, για να μην «καταπιούν» μικρότερα αντικείμενα.

2. Χρησιμοποιήστε σωστή ποσότητα απορρυπαντικού

Ένα κοινό λάθος είναι να πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο απορρυπαντικό βάλουμε, τόσο πιο καθαρά θα βγουν τα ρούχα. Κι όμως, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να αφήσει λευκές λωρίδες ή σημάδια.

Η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού εξαρτάται από τη χωρητικότητα του πλυντηρίου και τη σύσταση του προϊόντος. Αν δυσκολεύεστε με τις ποσότητες, προτιμήστε κάψουλες ή pods αντί για σκόνη ή υγρό.

Μην ξεχνάτε ότι η υψηλή τιμή δεν σημαίνει πάντα καλύτερο αποτέλεσμα: κάποια απορρυπαντικά κοστίζουν περισσότερο και είναι λιγότερο αποτελεσματικά.

3. Φορτώστε σωστά το πλυντήριο - αλλά μην το παραφορτώσετε

Η πλήρης φόρτωση είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική και οικονομική μέθοδος. Αποφύγετε την υπερφόρτωση, γιατί το αρρυπαντικό χρειάζεται χώρο για να διαλυθεί. Αποφύγετε επίσης τις πολύ μικρές φορτώσεις, που αυξάνουν τον αριθμό των πλύσεων και το κόστος.

Μια φόρτωση περίπου στα τρία τέταρτα της χωρητικότητας είναι ιδανική. Αν χωράει η παλάμη σας ανάμεσα στα ρούχα και τον κάδο, είστε στο σωστό επίπεδο.

Για το στέγνωμα, διαχωρίστε τα υφάσματα: τα βαμβακερά στεγνώνουν πιο γρήγορα από τα βαριά τζιν. Συνδυασμός διαφορετικών υφασμάτων μπορεί να παραπλανήσει τους αισθητήρες του στεγνωτηρίου, αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

4. Αποφύγετε τις ώρες αιχμής

Σε ορισμένα ενεργειακά τιμολόγια, η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει περισσότερο κατά τις ώρες αιχμής, συνήθως 17:00–20:00. Προγραμματίστε το πλύσιμο εκτός αυτών των ωρών και εκμεταλλευθείτε τα έξυπνα τιμολόγια.

Ωστόσο, μην αφήνετε πλυντήρια ή στεγνωτήρια να λειτουργούν ενώ κοιμάστε, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για να επωφεληθείτε από μειωμένες τιμές, χρειάζεται συχνά έξυπνος μετρητής.

5. Πλύσιμο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες

Η μείωση της θερμοκρασίας πλύσης από 40°C σε 30°C μπορεί να εξοικονομήσει 38% ενέργεια, ενώ στους 20°C η εξοικονόμηση φτάνει έως και 62%. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση στο ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός μέσου πλυντηρίου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χαμηλότερη θερμοκρασία δεν επηρεάζει την απομάκρυνση λεκέδων, αν και σε γενικές γραμμές το υγρό απορρυπαντικό αποδίδει καλύτερα από την σκόνη σε χαμηλές θερμοκρασίες.

6. Διατηρήστε τη συσκευή σας σε καλή κατάσταση

Τα προβλήματα του πλυντηρίου ή του στεγνωτηρίου μπορούν να αυξήσουν τα έξοδα, για αυτό και η τακτική συντήρηση των συσκευών είναι σημαντική για να διατηρείται η απόδοσή τους και να αποφεύγονται προβλήματα. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φίλτρων, των σωλήνων αποχέτευσης και της θήκης απορρυπαντικού, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση υπολειμμάτων που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος.

Επιπλέον, ο έλεγχος για φραγμένες γραμμές ή διαρροές βοηθά στη μακροχρόνια λειτουργία του μηχανήματος.

Πηγή: Which?

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 06:23

