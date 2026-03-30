10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης

Από τις τιμές της βενζίνης έως τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των νοικοκυριών εντός και εκτός των συνόρων - με την τάση να είναι μάλλον απίθανο να αντιστραφεί.

Τον τελευταίο μήνα και συγκεκριμένα από την έναρξη του πλέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 35%, επηρεάζοντας όχι μόνο τα προφανή κόστη - βενζίνη και ντίζελ για τα αυτοκίνητα, πετρέλαιο θέρμανσης - αλλά και τα περισσότερα αγαθά που αγοράζουμε.

Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου, που επηρεάζει τους λογαριασμούς ενέργειας, έχει αυξηθεί κατά 70% και παρότι η επίδραση δεν θα γίνει αμέσως αισθητή, οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος είναι πρακτικά αυτονόητες.

Μπορεί να μην υπάρχει κάποια μαγική λύση για να περιορίσουμε τις συνέπεις του πολέμου, οι ειδικοί ωστόσο παρουσιάζουν ορισμένα tips, με τα οποία μπορούμε να ψαλιδίσουμε την επιβάρυνση τους επόμενους μήνες.

Μείωση θερμοκρασίας θερμοστάτη

Ο Stephen Hankinson προτείνει να ελέγξετε τον θερμοστάτη σας αμέσως μετά την αλλαγή της ώρας στις 29 Μαρτίου για να είναι έτοιμος για τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Μειώνοντας τη θερμοκρασία κατά 3°C, από 21°C σε 18°C, μπορείτε να εξοικονομήσετε πάνω από 300 ευρώ τον χρόνο.

Αποφύγετε τη λειτουργία standby

Συσκευές σε λειτουργία standby καταναλώνουν ενέργεια. Απενεργοποιώντας συσκευές όπως τηλεόραση, φρυγανιέρα, κονσόλα παιχνιδιών, ηχεία και βραστήρα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 60 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το Energy Saving Trust.

Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει τη σωστή θερμοκρασία

Ο ειδικός ενέργειας Gareth Kloet από το Go Compare συνιστά να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του καταψύκτη, καθώς μπορεί να καταναλώνετε ενέργεια χωρίς λόγο. «Τα ψυγεία-καταψύκτες είναι συνεχώς ενεργά και αντιπροσωπεύουν το 13% του μέσου λογαριασμού ενέργειας ενός νοικοκυριού, οπότε η σωστή ρύθμιση τους είναι σημαντική για να μην σπαταλάτε ενέργεια. Η Food Standards Agency προτείνει να κρατάτε το ψυγείο στους 5°C και τον καταψύκτη στους -18°C, τιμές που συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω του ενσωματωμένου διακόπτη θερμοκρασίας».

Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία στο πλυντήριο

Ο Kloet επισημαίνει ότι η χρήση χαμηλότερης θερμοκρασίας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. «Η Which? διαπίστωσε ότι η μείωση της θερμοκρασίας από 40°C σε 20°C μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά περίπου 62%, σημαντική εξοικονόμηση σε ετήσια βάση. Αν οι συσκευές σας διαθέτουν "eco-mode", χρησιμοποιήστε το, καθώς καταναλώνει λιγότερη ενέργεια ακόμη και αν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο».

Συντομεύστε το ντους σας

Μπορείτε να κάνετε ντους σε τέσσερα λεπτά; Η Energy Savings Trust λέει ότι μικρότερη διάρκεια ντους μπορεί να εξοικονομήσει 50 ευρώ ετησίως. Ένα κόλπο: εφαρμόστε σαμπουάν σε νωπά μαλλιά πριν ανοίξετε το ντους. Έτσι έχετε χρόνο να κάνετε αφρό χωρίς να σπαταλάτε νερό ή ενέργεια.

Μαγειρέψτε μεγαλύτερες ποσότητες

Το μαγείρεμα σε μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Αγοράστε τα απαραίτητα συστατικά σε ποσότητες και τοποθετήστε το φαγητό που περίσσεψε στην κατάψυξη. Έρευνα της Lidl για το Channel 4 δείχνει ότι οι οικογένειες μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 8.000 ευρώ και 410 ώρες στη διάρκεια της ζωής τους μαγειρεύοντας εκ των προτέρων.

Συγκρίνετε τις τιμές καυσίμων πριν γεμίσετε

Συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων στα πράτηρια της γειτονιάς σας ή χρησιμοποιήστε το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Αντικαταστήστε παλιές συσκευές

Οι παλιές συσκευές συχνά μειώνουν την ενεργειακή απόδοση. Ο Ian Palmer-Smith από το Domestic & General λέει ότι η επένδυση σε νέες, αποδοτικές συσκευές όπως πλυντήρια, ψυγεία-καταψύκτες και πλυντήρια πιάτων αποδίδει μακροπρόθεσμα.

Σκεφτείτε υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή

Ο μηχανικός Tyler Brown προτείνει οικιακό φορτιστή για EV, καθώς οι δημόσιοι σταθμοί είναι πιο δύσκολα προσβάσιμοι και πιο ακριβοί.

Σχεδιάστε τις καλοκαιρινές διακοπές εγκαίρως

Η Laura Carden-Lovell προτείνει εναλλακτικούς προορισμούς για καλύτερες τιμές και λιγότερο κόσμο. Ταξίδια μεσοβδόμαδα ή σε περιόδους χαμηλής ζήτησης μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος.

Πηγή: inews.co.uk