Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40

10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης

10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 06:50

Από τις τιμές της βενζίνης έως τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των νοικοκυριών εντός και εκτός των συνόρων - με την τάση να είναι μάλλον απίθανο να αντιστραφεί.

Τον τελευταίο μήνα και συγκεκριμένα από την έναρξη του πλέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 35%, επηρεάζοντας όχι μόνο τα προφανή κόστη - βενζίνη και ντίζελ για τα αυτοκίνητα, πετρέλαιο θέρμανσης - αλλά και τα περισσότερα αγαθά που αγοράζουμε.

Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου, που επηρεάζει τους λογαριασμούς ενέργειας, έχει αυξηθεί κατά 70% και παρότι η επίδραση δεν θα γίνει αμέσως αισθητή, οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος είναι πρακτικά αυτονόητες.

Μπορεί να μην υπάρχει κάποια μαγική λύση για να περιορίσουμε τις συνέπεις του πολέμου, οι ειδικοί ωστόσο παρουσιάζουν ορισμένα tips, με τα οποία μπορούμε να ψαλιδίσουμε την επιβάρυνση τους επόμενους μήνες.

Μείωση θερμοκρασίας θερμοστάτη

Ο Stephen Hankinson προτείνει να ελέγξετε τον θερμοστάτη σας αμέσως μετά την αλλαγή της ώρας στις 29 Μαρτίου για να είναι έτοιμος για τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Μειώνοντας τη θερμοκρασία κατά 3°C, από 21°C σε 18°C, μπορείτε να εξοικονομήσετε πάνω από 300 ευρώ τον χρόνο.

Αποφύγετε τη λειτουργία standby

Συσκευές σε λειτουργία standby καταναλώνουν ενέργεια. Απενεργοποιώντας συσκευές όπως τηλεόραση, φρυγανιέρα, κονσόλα παιχνιδιών, ηχεία και βραστήρα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 60 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το Energy Saving Trust.

Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει τη σωστή θερμοκρασία

Ο ειδικός ενέργειας Gareth Kloet από το Go Compare συνιστά να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του καταψύκτη, καθώς μπορεί να καταναλώνετε ενέργεια χωρίς λόγο. «Τα ψυγεία-καταψύκτες είναι συνεχώς ενεργά και αντιπροσωπεύουν το 13% του μέσου λογαριασμού ενέργειας ενός νοικοκυριού, οπότε η σωστή ρύθμιση τους είναι σημαντική για να μην σπαταλάτε ενέργεια. Η Food Standards Agency προτείνει να κρατάτε το ψυγείο στους 5°C και τον καταψύκτη στους -18°C, τιμές που συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω του ενσωματωμένου διακόπτη θερμοκρασίας».

Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία στο πλυντήριο

Ο Kloet επισημαίνει ότι η χρήση χαμηλότερης θερμοκρασίας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. «Η Which? διαπίστωσε ότι η μείωση της θερμοκρασίας από 40°C σε 20°C μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά περίπου 62%, σημαντική εξοικονόμηση σε ετήσια βάση. Αν οι συσκευές σας διαθέτουν "eco-mode", χρησιμοποιήστε το, καθώς καταναλώνει λιγότερη ενέργεια ακόμη και αν λειτουργεί για περισσότερο χρόνο».

Συντομεύστε το ντους σας

Μπορείτε να κάνετε ντους σε τέσσερα λεπτά; Η Energy Savings Trust λέει ότι μικρότερη διάρκεια ντους μπορεί να εξοικονομήσει 50 ευρώ ετησίως. Ένα κόλπο: εφαρμόστε σαμπουάν σε νωπά μαλλιά πριν ανοίξετε το ντους. Έτσι έχετε χρόνο να κάνετε αφρό χωρίς να σπαταλάτε νερό ή ενέργεια.

Μαγειρέψτε μεγαλύτερες ποσότητες

Το μαγείρεμα σε μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Αγοράστε τα απαραίτητα συστατικά σε ποσότητες και τοποθετήστε το φαγητό που περίσσεψε στην κατάψυξη. Έρευνα της Lidl για το Channel 4 δείχνει ότι οι οικογένειες μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 8.000 ευρώ και 410 ώρες στη διάρκεια της ζωής τους μαγειρεύοντας εκ των προτέρων.

Συγκρίνετε τις τιμές καυσίμων πριν γεμίσετε

Συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων στα πράτηρια της γειτονιάς σας ή χρησιμοποιήστε το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Αντικαταστήστε παλιές συσκευές

Οι παλιές συσκευές συχνά μειώνουν την ενεργειακή απόδοση. Ο Ian Palmer-Smith από το Domestic & General λέει ότι η επένδυση σε νέες, αποδοτικές συσκευές όπως πλυντήρια, ψυγεία-καταψύκτες και πλυντήρια πιάτων αποδίδει μακροπρόθεσμα.

Σκεφτείτε υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή

Ο μηχανικός Tyler Brown προτείνει οικιακό φορτιστή για EV, καθώς οι δημόσιοι σταθμοί είναι πιο δύσκολα προσβάσιμοι και πιο ακριβοί.

Σχεδιάστε τις καλοκαιρινές διακοπές εγκαίρως

Η Laura Carden-Lovell προτείνει εναλλακτικούς προορισμούς για καλύτερες τιμές και λιγότερο κόσμο. Ταξίδια μεσοβδόμαδα ή σε περιόδους χαμηλής ζήτησης μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος.

Πηγή: inews.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 06:50

Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη 30 Μαρτίου 2026
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη 30 Μαρτίου 2026
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη

Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους

Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη

Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  

Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!