GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς

Παρασκευή, 08/05/2026 - 10:03
Με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας είναι πιστοποιημένο το σύνολο των ακινήτων της Lidl Ελλάς (τα 232 καταστήματά της, τα 5 logistics centers της και τα κεντρικά γραφεία).

«Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που στοχεύει στη μείωση των λειτουργικών εκπομπών, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την απόλυτη διαφάνεια στην κατανάλωση πόρων» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το έργο αναλύεται σε τέσσερις κεντρικούς στρατηγικούς στόχους:

-Μείωση Λειτουργικών Εκπομπών: Η Lidl Ελλάς προχώρησε και φέτος στην εξασφάλιση πράσινων πιστοποιητικών (Εγγυήσεις Προέλευσης) για το 100% της ενέργειας που προμηθεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο της κατανάλωσής της από συμβατικές πηγές αντισταθμίζεται πλήρως, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται είτε άμεσα από ιδιόκτητες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είτε έμμεσα μέσω των πράσινων πιστοποιητικών.

- Επαύξηση Ενεργειακής Απόδοσης: Μέσω της διαρκούς ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του δικτύου καταστημάτων της, η εταιρεία επενδύει σε τεχνικό εξοπλισμό αιχμής. Η χρήση φωτισμού LED και οι έξυπνοι αυτοματισμοί στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μειώνουν δραστικά την κατανάλωση, ενώ η συνεχής ενεργειακή εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζει την υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην καθημερινότητα.

- Διαφάνεια και Τηλεμέτρηση: Η εταιρεία αναβαθμίζει τα συστήματα τηλεμέτρησης σε όλο το δίκτυό της, επιτρέποντας τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιακή αυτή διαφάνεια αποτελεί το «κλειδί» για την άμεση λήψη αποφάσεων και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων.

- Πιστοποίηση 100% των Εγκαταστάσεων: Με την επαναπιστοποίηση του συνόλου των ακινήτων της, η Lidl Ελλάς εγγυάται ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο της λειτουργίας της υπόκειται στους αυστηρότερους διεθνείς κανόνες ενεργειακής διαχείρισης.

Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών

