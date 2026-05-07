Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες

Στην Βουλή συζητήθηκε χθες η νέα Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού LNG στον Βόλο

Σύμφωνα με τον Βουλευτή, η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μια φορά την επιλογή της κυβέρνησης να αποφεύγει συστηματικά μια καθαρή θέση σε σχέση με την επένδυση.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Τσάφος, περιορίστηκε εκ νέου σε γενικές αναφορές περί αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και κυρίως χωρίς να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης.

«Η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ακόμα εκκρεμεί. Αξίζει να επισημάνουμε ότι για την περίπτωση του LNG Θράκης, έργου υψηλής περιβαλλοντικής και τεχνικής πολυπλοκότητας, κατηγορίας Α1, με ζητήματα Natura, Seveso και υπηρεσιακές παρατηρήσεις, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση μέχρι την τελική περιβαλλοντική έγκριση χρειάστηκαν περίπου 8,5 μήνες.

Στον Βόλο, το ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραμένει ανοιχτό εδώ και περίπου 2,5 χρόνια» επισήμανε ο Αλ.Μεϊκόπουλος.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν δίνει σαφή απάντηση ούτε ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής της. Από τη μία πλευρά, επικαλείται τη διαδικασία και αποφεύγει να δεσμευτεί. Από την άλλη, διατηρεί ανοικτό το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών φυσικού αερίου στην χώρα.

Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει και η σιωπή του Υφυπουργού σχετικά με την δέσμευση του Πρωθυπουργού σε τοπική Βουλευτή της ΝΔ σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει. Η άρνηση του αρμόδιου Υπουργείου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις δηλώσεις αυτές θολώνουν ακόμα περισσότερο την κυβερνητική θέση.

Ο Αλ.Μεϊκόπουλος ανέφερε ότι: «Η παρατεταμένη εκκρεμότητα, σε συνδυασμό με την απουσία σαφούς ενημέρωσης για τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροφοδοτούν τοπικά την εντύπωση ότι η απόφαση μετατίθεται για μετά τις εκλογές, προκειμένου να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος στο παρόν. Η απαίτηση για ενημέρωση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παρέμβαση στο έργο της διοίκησης. Η απουσία της, όμως, απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».