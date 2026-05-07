ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
07/05/2026 - 10:02
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
07/05/2026 - 09:43
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
07/05/2026 - 09:22
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
07/05/2026 - 09:04
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
07/05/2026 - 08:39
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
07/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
07/05/2026 - 08:12
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
07/05/2026 - 08:06
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
07/05/2026 - 08:03
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
07/05/2026 - 06:42
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
07/05/2026 - 06:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες

Πέμπτη, 07/05/2026 - 12:18
Στην Βουλή συζητήθηκε χθες η νέα Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού LNG στον Βόλο

Σύμφωνα με τον Βουλευτή, η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μια φορά την επιλογή της κυβέρνησης να αποφεύγει συστηματικά μια καθαρή θέση σε σχέση με την επένδυση.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Τσάφος, περιορίστηκε εκ νέου σε γενικές αναφορές περί αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και κυρίως χωρίς να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης.

«Η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ακόμα εκκρεμεί. Αξίζει να επισημάνουμε ότι για την περίπτωση του LNG Θράκης, έργου υψηλής περιβαλλοντικής και τεχνικής πολυπλοκότητας, κατηγορίας Α1, με ζητήματα Natura, Seveso και υπηρεσιακές παρατηρήσεις, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση μέχρι την τελική περιβαλλοντική έγκριση χρειάστηκαν περίπου 8,5 μήνες.

Στον Βόλο, το ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραμένει ανοιχτό εδώ και περίπου 2,5 χρόνια» επισήμανε ο Αλ.Μεϊκόπουλος.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν δίνει σαφή απάντηση ούτε ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής της. Από τη μία πλευρά, επικαλείται τη διαδικασία και αποφεύγει να δεσμευτεί. Από την άλλη, διατηρεί ανοικτό το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών φυσικού αερίου στην χώρα.

Ιδιαίτερα προβληματική παραμένει και η σιωπή του Υφυπουργού σχετικά με την δέσμευση του Πρωθυπουργού σε τοπική Βουλευτή της ΝΔ σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει. Η άρνηση του αρμόδιου Υπουργείου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις δηλώσεις αυτές θολώνουν ακόμα περισσότερο την κυβερνητική θέση.

Ο Αλ.Μεϊκόπουλος ανέφερε ότι: «Η παρατεταμένη εκκρεμότητα, σε συνδυασμό με την απουσία σαφούς ενημέρωσης για τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροφοδοτούν τοπικά την εντύπωση ότι η απόφαση μετατίθεται για μετά τις εκλογές, προκειμένου να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος στο παρόν. Η απαίτηση για ενημέρωση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παρέμβαση στο έργο της διοίκησης. Η απουσία της, όμως, απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».

Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
