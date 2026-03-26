Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026

BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
Newsroom
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:11

«Πολλαπλασιάζοντας τη Δημόσια Αξία: Η διαχείριση Βιομάζας στο επίκεντρο κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης»

Οι φορείς Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (CluBE) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση BIOMASS WORKSHOP με τίτλο «Πολλαπλασιάζοντας τη Δημόσια Αξία: Η διαχείριση Βιομάζας στο επίκεντρο κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης»

Ημερομηνία: Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, 10:30 – 13:00

Τοποθεσία: FORWARD GREEN Expo, ΔΕΘ-HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, OPEN STAGE Περίπτερο 15

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ BIOMASS WORKSHOP

«Πολλαπλασιάζοντας τη Δημόσια Αξία: Η διαχείριση Βιομάζας στο επίκεντρο κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης»

Σε μια περίοδο όπου η χώρα και οι περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε πολλαπλές προκλήσεις – όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική ανθεκτικότητα, η πολιτική προστασία και η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη – η αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού βιομάζας αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό εργαλείο δημόσιας πολιτικής και ένας ουσιαστικός πολλαπλασιαστής δημόσιας αξίας.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης BIOMASS DAY 2026, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συνδιοργανώνει μαζί με το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ένα ενημερωτικό και διαδραστικό BIOMASS WORKSHOP στο πλαίσιο της έκθεσης Forward Green στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του workshop είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα, να εξετάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να παρουσιάσει εφαρμοσμένες τεχνολογικές λύσεις και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς και της ερευνητικής κοινότητας, το BIOMASS WORKSHOP θα αναδείξει:

  • Τον ρόλο της βιώσιμης διαχείρισης βιομάζας ως εργαλείου κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Τις θεσμικές προκλήσεις και τις δυνατότητες βελτίωσης του πλαισίου διαχείρισης δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα.
  • Τις τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές για τη συλλογή, επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας.
  • Παραδείγματα καλών πρακτικών και συνεργασιών που δημιουργούν νέα αξία για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις τοπικές κοινωνίες.

Στη θεματολογία του Workshop προβλέπεται αναφορά και στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα PROMOFER και PRIMARY. Τα δύο έργα αναλαμβάνουν κοινές δράσεις διάχυσης έργου αξιοποίησης βιομάζας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων κατά τόπους και κατά περιφέρειες, για τη μετατροπή των γεωργικών υπολειμμάτων σε πολύτιμα προϊόντα, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υλικά, βιοενέργεια, βιοάνθρακα και λιπάσματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Το BIOMASS WORKSHOP απευθύνεται σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης, στελέχη Δήμων και Περιφερειών, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιοενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παράλληλα, αφορά την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα – μηχανικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους και ερευνητές – καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής και δασικής βιομάζας προς όφελος του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της τοπικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOMASS WORKSHOP

«Πολλαπλασιάζοντας τη Δημόσια Αξία: Η διαχείριση Βιομάζας στο επίκεντρο κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης»

10:30 – 10:40

Προσέλευση στο BIOMASS WORKSHOP Εγγραφές

10:40 – 10:55

Επισκόπηση Εκδήλωσης BIOMASS WORKSHOP εκ μέρους ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Νίκος Δαμάτης, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Χαιρετισμός εκ μέρους CluBE

Νίκος Ντάβος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής & Διαχειριστής Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (CluBE), Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Χαιρετισμός εκ μέρους ΕΚΕΤΑ

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

10:55 – 11:45

1ο Πάνελ – Θεσμικό: Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές για τη Βιομάζα

Το πρώτο πάνελ φέρνει στο επίκεντρο τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας στη διαμόρφωση πολιτικών για τη διαχείριση βιομάζας. Θα συζητηθούν ζητήματα θεσμικού πλαισίου, συντονισμού μεταξύ φορέων, πρόληψης φυσικών κινδύνων και αξιοποίησης της βιομάζας ως εργαλείου κυκλικής οικονομίας και τοπικής ανάπτυξης.

Συντονιστής 1ου Πάνελ:

Νίκος Αβουκάτος, Δημοσιογράφος – Περιβαλλοντικός Συντάκτης Greenagenda.gr TV100

Συμμετέχοντες 1ου Πάνελ:

Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής

Λύσσανδρος Μεταξάς, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Λάζαρος Ζαχαριάδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κλιματικής Προστασίας, Δήμος Θεσσαλονίκης

Χριστόδουλος Καραπαναγιωτίδης,

Διευθυντής Δασών Σερρών, Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης ΥΠΕΝ

Δρ. Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν, Δασάρχης Κασσάνδρας, Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης ΥΠΕΝ

11:45 – 11:55

Βιομάζα & Βιοοικονομία: Συνοπτική αναφορά στα ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα “PROMOFER” & “PRIMARY” για την παραγωγή βιοπλαστικών και βιοβασισμένων προϊόντων

Βασίλης Φιλίππου, Δρ. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ, Μέλος Δ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ)

11:55 – 12:45

2ο Πάνελ – Τεχνολογικό: Καινοτομία και Εφαρμογές Βιοοικονομίας

Στο δεύτερο πάνελ επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί παρουσιάζουν τεχνολογικές λύσεις, καινοτόμες εφαρμογές και παραδείγματα έργων που αξιοποιούν τη βιομάζα για παραγωγή ενέργειας και ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας, συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση και την περιφερειακή οικονομία.

Συντονιστής 2ου Πάνελ:

Θανάσης Λαμπρόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (CluBE)

Συμμετέχοντες 2ου Πάνελ:

Δημήτρης Καμίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ)

Χαράλαμπος Λυκίδης, Δρ., Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας & ΦΠ/ΑΠΘ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου (Δασικής Τεχνολογίας)

Δημήτρης Μερτζής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής και Διευθυντής BIO2CHP

Γιώργος Παρασκευόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος AGRIGAS Ενεργειακή Α.Ε.

Στέλλα Χατζηγαβριήλ, Managing Director ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

12:45 – 12:55

Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:55 – 13:00

Σύνοψη – Συμπεράσματα

Νίκος Δαμάτης, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Κλείστε τη θέση σας σήμερα και ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τις προοπτικές αξιοποίησης βιομάζας ως πολλαπλασιαστής δημόσιας αξίας!

Θα πρέπει προηγουμένως να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο online registration της FORWARD GREEN: https://services-helexpo.gr/visitorsregistration/fg_ret_2026

