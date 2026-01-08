Ανοιχτός διάλογος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Ενόψει της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης της Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην Κοζάνη, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανοίγει τον διάλογο και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου, ρεαλιστικού και δίκαιου σχεδίου ανάπτυξης για τον τόπο.

Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η απολιγνιτοποίηση, η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, η απώλεια θέσεων εργασίας και η φυγή των νέων έχουν δημιουργήσει έντονες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις.

Μέσα από την πλατφόρμα συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ , Ψηφιακή Κοινωνία (digitalsociety.gr), οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να καταθέσουν προτάσεις για την επόμενη μέρα της Περιφέρειας και να αναδείξουν προβλήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις.

Το κείμενο εργασίας εμπλουτίζεται διαρκώς και είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα συμμετοχικότητας του ΠΑΣΟΚ – Ψηφιακή Κοινωνία