ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις

Ενημερωτική περιοδεία για τη νέα Δράση Ενδυνάμωσης ΜμΕ σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Με κεντρικό στόχο την έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ξεκινά έναν νέο, δυναμικό κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρίσκεται η παρουσίαση της δράσης «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία που ενισχύει τους υφιστάμενους κύκλους στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας στοχευμένη δυνατότητα χρηματοδότησης για μικρής κλίμακας επενδυτικά σχέδια.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε κάθε επιχειρηματία που αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και στους εκπροσώπους των τοπικών, θεσμικών και παραγωγικών φορέων. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα δράση, αλλά και για τη συνολική πορεία του Προγράμματος ΔΑΜ.

Ο χάρτης της περιοδείας αναλυτικά:

Γρεβενά | Δευτέρα 02 Μαρτίου

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημαρχείου (13:30), σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Γρεβενών.

Καστοριά | Δευτέρα 02 Μαρτίου

Τη σκυτάλη παίρνει η Καστοριά με εκδήλωση στο Ενυδρείο της πόλης (17:30), σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Φλώρινα | Τρίτη 03 Μαρτίου

Μετά από διαδοχικές θεσμικές συναντήσεις (13:00-15:00), θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση (18:00) σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Φλώρινας στους χώρους του.

Κοζάνη | Τετάρτη 04 Μαρτίου

Η ημέρα ξεκινά με συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη κ. Αμανατίδη και την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, και ολοκληρώνεται με τη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση (18:00) στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Μεγαλόπολη – Τρίπολη | Τρίτη 10 Μαρτίου

Η περιοδεία ξεκινάει στη Μεγαλόπολη και συνεχίζει στην Τρίπολη με μια στοχευμένη ανοιχτή εκδήλωση στις 19:00 στο Επιμελητήριο Τρίπολης για το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η ΕΥΔΑΜ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της: να μετατρέψει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση σε μια πραγματική ευκαιρία προόδου, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ισχυρές τοπικές οικονομίες στις περιοχές παρέμβασης.