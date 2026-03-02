ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 12:53

Ενημερωτική περιοδεία για τη νέα Δράση Ενδυνάμωσης ΜμΕ σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Με κεντρικό στόχο την έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ξεκινά έναν νέο, δυναμικό κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρίσκεται η παρουσίαση της δράσης «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜμΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία που ενισχύει τους υφιστάμενους κύκλους στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας στοχευμένη δυνατότητα χρηματοδότησης για μικρής κλίμακας επενδυτικά σχέδια.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις είναι ανοιχτές και απευθύνονται σε κάθε επιχειρηματία που αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και στους εκπροσώπους των τοπικών, θεσμικών και παραγωγικών φορέων. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα δράση, αλλά και για τη συνολική πορεία του Προγράμματος ΔΑΜ.

Ο χάρτης της περιοδείας αναλυτικά:

Γρεβενά | Δευτέρα 02 Μαρτίου

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημαρχείου (13:30), σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Γρεβενών.

Καστοριά | Δευτέρα 02 Μαρτίου

Τη σκυτάλη παίρνει η Καστοριά με εκδήλωση στο Ενυδρείο της πόλης (17:30), σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Καστοριάς.

Φλώρινα | Τρίτη 03 Μαρτίου

Μετά από διαδοχικές θεσμικές συναντήσεις (13:00-15:00), θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση (18:00) σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Φλώρινας στους χώρους του.

Κοζάνη | Τετάρτη 04 Μαρτίου

Η ημέρα ξεκινά με συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη κ. Αμανατίδη και την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, και ολοκληρώνεται με τη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση (18:00) στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Μεγαλόπολη – Τρίπολη | Τρίτη 10 Μαρτίου

Η περιοδεία ξεκινάει στη Μεγαλόπολη και συνεχίζει στην Τρίπολη με μια στοχευμένη ανοιχτή εκδήλωση στις 19:00 στο Επιμελητήριο Τρίπολης για το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η ΕΥΔΑΜ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της: να μετατρέψει τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση σε μια πραγματική ευκαιρία προόδου, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ισχυρές τοπικές οικονομίες στις περιοχές παρέμβασης.

