Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα

Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 18/02/2026 - 08:04

Η έναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων στη Γενεύη χθες 17/2, βρίσκει τη διεθνή διπλωματία σε μια από τις πιο αβέβαιες στιγμές της, καθώς η αναζήτηση μιας «ρεαλιστικής» λύσης υπαγορεύεται μεν από την «ισχύ», αλλά συγκρούεται με το διεθνές δίκαιο.

Καθώς οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ κάθονται στο τραπέζι υπό τη διαμεσολάβηση της διοίκησης Τραμπ, το διακύβευμα μετατοπίζεται από το πεδίο των μαχών στη «σκακιέρα» του συναλλακτικού ρεαλισμού.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναμέτρηση όπου η Ουάσινγκτον επείγεται για ένα γρήγορο αποτέλεσμα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η Μόσχα επιδίδεται σε επίδειξη ισχύος και το Κίεβο σε διαπραγματευτικούς ελιγμούς.

Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios, όπου απέκλεισε την παράδοση του Ντονμπάς, μπορούν να αναγνωσθούν λιγότερο ως μια αδιαπραγμάτευτη εθνική στάση και περισσότερο ως μια κλασική τακτική υψηλού ρίσκου λίγο πριν την τελική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, αντιλαμβανόμενος την ασφυκτική πίεση για συμβιβασμό, υψώνει τον πήχη των απαιτήσεών του, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας ή οικονομικά ανταλλάγματα, όπως το πακέτο ανοικοδόμησης των 800 δισ. δολαρίων που συζητείται στο παρασκήνιο. Η ρητορική του για το «μη αποδεκτό από τον λαό» λειτούργησε ως προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς μεσολαβητές στη Γενεύη, ότι οποιαδήποτε υποχώρηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απτά οφέλη που θα μπορούν να «πουληθούν» στο εσωτερικό ακροατήριο.

Την ίδια στιγμή, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκεται από τις δικές της εσωτερικές αντιδράσεις, οι οποίες απειλούν να αποδυναμώσουν το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ενώ στη Γενεύη αναζητείται διπλωματικό διέξοδο, στις Βρυξέλλες καταγράφονται έντονες επιφυλάξεις από κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, σχετικά με το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προβλέπει τη στοχοποίηση ξένων λιμανιών και τραπεζών.

Φοβούμενες τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Βρετανία δείχνουν έντονη απροθυμία για περαιτέρω οικονομική κλιμάκωση εναντίον της Ρωσίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η «κόπωση των κυρώσεων» είναι πλέον μια υπολογίσιμη παράμετρος που η Μόσχα σίγουρα θα εκμεταλλευτεί.

Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να κεφαλαιοποιεί αυτή την ευρωπαϊκή κόπωση, προωθώντας ένα σχέδιο που βασίζεται στο «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών.

Αν η Γενεύη καταλήξει σε έναν επώδυνο συμβιβασμό, αυτό θα μια ακόμη ωμή παραδοχή ότι η στρατιωτική και οικονομική ισχύς μπορεί να επιβάλλει λύσεις που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαράδεκτες.

Ο Ζελένσκι, παρά τη σκληρή γραμμή που επιδιώκει να φαίνεται ότι τηρεί, γνωρίζει ότι η επόμενη ημέρα θα κριθεί από την ισορροπία ανάμεσα στις εδαφικές απώλειες και τη διασφάλιση της επιβίωσης του κράτους του.

Το στοίχημα της Γενεύης είναι πλέον αν θα επιτευχθεί μια βιώσιμη εκεχειρία ή αν απλώς αγοράζεται χρόνος για την επόμενη πράξη μιας κρίσης που έχει ήδη αλλάξει τον χάρτη της Ευρώπης.

