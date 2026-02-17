ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 15:15

Τον ανοιχτό διαγωνισμό καλλιτεχνικής δημιουργικότητας «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2» ανακοινώνει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της σταθερής της στήριξης στον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ προσκαλεί δημιουργούς από κάθε πεδίο της τέχνης να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις έργων που αντλούν έμπνευση από την ιστορία, τη βιομηχανική κληρονομιά, το σήμα και τα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ, καθώς και από όσα η ενέργεια συμβολίζει διαχρονικά για την ελληνική κοινωνία: το φως, τον εξηλεκτρισμό, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη πρόοδο. Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται στο art.dei.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα παρουσιαστούν σε έκθεση στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο, ενώ η κριτική επιτροπή θα αναδείξει πέντε από αυτά, στα οποία θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε: «Με τον διαγωνισμό “Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2” ανοίγει ξανά ένας δημιουργικός χώρος έκφρασης που συνδέει την ιστορία και το αποτύπωμα της ΔΕΗ με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, με αφορμή μια σημαντική επέτειο για την εταιρεία και τη χώρα. Η συμβολή της ΔΕΗ στον πολιτισμό αφορά όλη την κοινωνία. Η τέχνη έχει την ικανότητα να εμπνέει, να ενδυναμώνει και να εξελίσσει την κοινωνία και αυτή η δυναμική είναι που αναδεικνύεται μέσα από τον νέο καλλιτεχνικό διαγωνισμό».

Έμπνευση από την ιστορική διαδρομή της ΔΕΗ

Ο νέος διαγωνισμός αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τον ρόλο της ΔΕΗ στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις σύγχρονες μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης, από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία έως το design, τις εγκαταστάσεις, το video art και τα νέα μέσα, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση του κοινού στην καλλιτεχνική έκφραση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας της ΔΕΗ και να συμβάλουν στη σύγχρονη αφήγησή της.

Για την υποστήριξη της δημιουργικής διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης υλικού από τις πλούσιες συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ, που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή της εταιρείας τα τελευταία 75 χρόνια, καθώς και τον ρόλο της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δεύτερη διοργάνωση μετά την επιτυχημένη έναρξη το 2021

Ο διαγωνισμός «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη» υλοποιείται για δεύτερη φορά, σε συνέχεια της πρώτης διοργάνωσης το 2021, η οποία ανέδειξε τη δημιουργική σύνδεση σύγχρονων καλλιτεχνών με την ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ. Τα επιλεγμένα έργα παρουσιάστηκαν σε έκθεση στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

Διαδικασία αξιολόγησης και απονομή βραβείων

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 12 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026, με υποβολή προτάσεων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf και url στην περίπτωση υλικού βίντεο, ηχητικού έργου κ.ά.) μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του διαγωνισμού, ενώ κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα υποβολής ενός έργου. Την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει επταμελής κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού.

Οι καλλιτέχνες που θα προκριθούν, θα λάβουν οικονομική υποστήριξη ύψους €300 για την κάλυψη εξόδων παραγωγής και υλοποίησης του τελικού έργου, ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στις 26 Μαΐου 2026.

Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή θα αναδείξει πέντε έργα στα οποία θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους €20.000 (1ο βραβείο €8.000, 2ο βραβείο €5.000, 3ο βραβείο €3.000, 4ο βραβείο €2.000 και 5ο βραβείο €2.000).

Η αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με την τέχνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης δημιουργίας και ο διαγωνισμός της ΔΕΗ αξιοποιεί αυτή τη δυναμική για να αναδείξει την κοινωνική διάσταση της ενέργειας, μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής και τη σύσταση της κριτικής επιτροπής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα art.dei.gr.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών 17 Φεβρουαρίου 2026

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων

ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών

H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova

Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029

ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα