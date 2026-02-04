Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες και αφορά σε όλη τη χώρα

Την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ανακοινώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου. Αφορά πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση.

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ιδιώτες για την τροποποίηση/προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρωτοβουλία αφορά, αποκλειστικά, σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα), κατά την προδημοσίευση του προγράμματος, σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του προγράμματος.

Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός/υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 250 ευρώ, εάν απαιτηθεί αντλία. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ.

Ειδικότερα, το μέγιστο ποσό της επιδότησης, ανά σύνδεση, διαμορφώνεται ως εξής:

Μέγιστο ποσό επιδότησης πλην νήσων (ηπειρωτική χώρα):

-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 850 ευρώ

-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.100 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιδότησης νησιωτικής χώρας:

-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 1.050 ευρώ

-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.300 ευρώ

Σημειώνεται πώς για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αίτησης, για διαφορετικές συνδέσεις, με μέγιστο τις τρεις (3) αιτήσεις ανά οικισμό.

Για κάθε σύνδεση δύναται να υποβληθεί μία (1) μόνο αίτηση, η οποία πρέπει, απαραιτήτως, να έχει λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να μεριμνήσει, για τα ακόλουθα:

i. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.

ii. Τακτοποίηση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), ώστε το κτίριο να περιλαμβάνεται σε αυτήν.

iii. Εξασφάλιση συναίνεσης συγκυριών/συνιδιοκτητών.

iv. Εξασφάλιση Έγκρισης σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο Φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή ΔΗΜΟΣ). Στην περίπτωση οικισμών που η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης. Και τα δύο παραπάνω πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

v. Στην περίπτωση ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού) και επαγγελματικής στέγης του αιτούντα, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, βάσει καθεστώτος de minimis.

Διευκρινίζεται πως η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες (10) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή η αυτοτελής αξιολόγηση κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first served) και των διαθέσιμων πόρων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Οι λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προκήρυξη του προγράμματος. Εκεί, θα περιλαμβάνεται και η αναλυτική πρόσκλησή του.

Το κείμενο της προδημοσίευσης, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, καθώς και η λίστα των επιλέξιμων οικισμών είναι διαθέσιμα, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (https://apoxetefsisyndesi.gov.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( https://ypen.gov.gr/).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για τη δράση

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Α. Αντικείμενο Προγράμματος

1. Τι επιδοτεί το Πρόγραμμα;

Την δαπάνη του ιδιώτη για την τροποποίηση/προσαρμογή της υφιστάμενης αποχέτευσης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του κτηρίου του προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης.

2. Ποιους αφορά το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε κτήριο, κατά το έτος της Προδημοσίευσης του Προγράμματος.

3. Σε ποια κτήρια αφορά;

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του Προγράμματος, με υφιστάμενη αποχέτευση μη συνδεδεμένη στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκύριων) σε επιλέξιμο κτήριο: αν η κύρια χρήση του υπό αίτηση κτηρίου γίνεται από έναν εκ των συγκύριων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που το ιδιοκατοικεί;

Όχι, δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους/συνιδιοκτήτες εφόσον έχει εξασφαλίσει την συναίνεση των υπολοίπων.

5. Κατέχω το 50% εμπράγματου δικαιώματος και κάνω χρήση του ακινήτου, όπως προβλέπεται. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Ναι. Ως προς το ποσοστό συγκυριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει ο αιτών.

6. Είμαι ενοικιαστής σε κτήριο. Έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Όχι, οι ενοικιαστές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα.

7. Είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την υποβολή της αίτησης; Με ποιον τρόπο δηλώνεται στο πρόγραμμα;

Η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση συγκυριότητας ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει υπεύθυνα ότι την έχει εξασφαλίσει. Σε περίπτωση πολυκατοικίας με Κανονισμό απαιτείται να υποβληθεί Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης.

8. Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι ανήλικος, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή;

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και αυτή θα δοθεί από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή το συμπαραστάτη, αναλόγως με την περίπτωση, όπως ορίζεται στο νόμο (Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής).

9. Είμαι ωφελούμενος του Προγράμματος και παράλληλα προμηθευτής. Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας;

Επιτρέπεται η ταυτόχρονη ιδιότητα του ωφελούμενου και του προμηθευτή στο πλαίσιο του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και οι γενικές φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την ορθή έκδοση παραστατικών με τον αναλογούντα ΦΠΑ, την έγκαιρη απόδοση του ΦΠΑ στο κράτος, την ακριβή καταχώριση των συναλλαγών στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως η αυτοτιμολόγηση. Με την πλήρη συμμόρφωση στις προβλεπόμενες διατάξεις, δεν τίθεται ζήτημα επιλεξιμότητας.

10. Υπάρχουν Εισοδηματικά κριτήρια;

Όχι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

11. Υπό κατασκευή ή ημιτελή κτήρια εντάσσονται στο Πρόγραμμα;

Ημιτελή ή υπό κατασκευή κτήρια δεν είναι επιλέξιμα για το Πρόγραμμα. Όταν το Πρόγραμμα αναφέρεται σε «κτήρια», νοούνται τα αποπερατωμένα που ήδη διαθέτουν εσωτερικό σύστημα αποχέτευσης (βόθρο, κλπ.).

Β. Ποσά και Πληρωμή Επιδότησης

1. Τι επιδότηση θα έχω από το Πρόγραμμα;

Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και καθορίζεται βάσει των υποβληθέντων νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός/υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850,00€. Το ποσό προσαυξάνεται επιπλέον κατά 250,00€ εάν απαιτείται αντλία. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό προσαυξάνεται κατά 200,00€. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανά σύνδεση είναι:

Α. Μέγιστο ποσό επιδότησης πλην νήσων (ηπειρωτική χώρα):

1. Σύνδεση χωρίς αντλία: 850,00 €

2. Σύνδεση με αντλία: 1.100,00 €

Β. Μέγιστο ποσό επιδότησης νησιωτικής χώρας

1. Σύνδεση χωρίς αντλία: 1.050,00 €

2. Σύνδεση με αντλία: 1.300,00 €.

2. Μπορώ να επιδοτηθώ για αντλία εάν δεν την δηλώσω εξαρχής στην αίτηση μου;

Η επιδότηση αντλίας δεν είναι δυνατή αν δεν έχει εξαρχής δηλωθεί στην αίτηση του ενδιαφερόμενου ακόμη και στην περίπτωση που τα νόμιμα τελικά παραστατικά συνολικά δεν ξεπερνούν το μέγιστο ποσό των 850,00 € ή των 1.100,00€ κατά περίπτωση.

3. Για ποιες συνδέσεις δεν δικαιούται κάποιος επιδότηση;

Για συνδέσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί πριν τη Δημοσίευση του Προγράμματος (βλέπε ερώτηση Β.4) και πριν την ημερομηνία έγκρισης της σύνδεσης από τον αρμόδιο Φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

4. Πότε δεν δικαιούμαι επιδότηση από το Πρόγραμμα;

Όταν οι δαπάνες των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ή μέρος αυτών, έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό.

5. Πότε θα πρέπει να έχουν γίνει οι δαπάνες προκειμένου να δικαιούται κάποιος την επιδότηση;

Για να δικαιούται κάποιος επιδότηση θα πρέπει οι δαπάνες σύνδεσης να έχουν γίνει μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος η οποία είναι η ημερομηνία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης του Προγράμματος σε ΦΕΚ. Αυτό αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών της σύνδεσης (σχετική απόδειξη ή/και τιμολόγιο).

6. Πως θα γίνεται η καταβολή της Επιδότησης;

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση και εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης συμπληρώνει, στην πλατφόρμα του Προγράμματος, την «Δήλωση Ωφελούμενου ολοκλήρωσης σύνδεσης και καταβολής της Επιδότησης», τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του και επισυνάπτει σαρωμένα τα νόμιμα παραστατικά. Η επιδότηση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της σύνδεσης.

7. Θα πρέπει να δώσω από τώρα χρήματα και θα μπορώ να τα λάβω από το Πρόγραμμα μετά;

Ναι. Για να λάβετε τα χρήματα από το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά για την υλοποίηση της σύνδεσης και να υποβληθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα να λάβετε τα κίνητρα του Προγράμματος, θα αποκτήσετε μόνον από τη στιγμή που η αίτηση σας θα υπαχθεί στο Πρόγραμμα και μετά. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της σύνδεσης, ο αιτών θα λάβει τα χρήματα, με την προσκόμιση της Απόδειξης ή του Τιμολογίου που εκδόθηκε για την υλοποίηση της σύνδεσης.

8. Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά φέρω παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή που είχε συμπληρωθεί στην αίτησή μου και που είχε υπαχθεί;

Όχι. Σε περίπτωση που το ποσό που δηλώνεται είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσό επιδότησης, καταβάλλεται το ποσό που δηλώνεται.

Στην περίπτωση που το ποσό που δηλώνεται είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό της κατηγορίας επιδότησης καταβάλλεται το μέγιστο ποσό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το έργο.

9. Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην αίτηση παραστατικά δαπανών;

Ναι. Το κόστος της σύνδεσης συνολικά (εργασία και υλικά/εξοπλισμός) καταχωρείται σε σχετικό πεδίο κατά την υποβολή της Δήλωσης Ωφελούμενου ολοκλήρωσης σύνδεσης και καταβολής της Επιδότησης με παράλληλη επισύναψη των παραστατικών. Εφόσον ελεγχθεί η ολοκλήρωση του έργου, η αναλογούσα δημόσια επιδότηση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

Γ. Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων

1. Πότε αρχίζει και ποια είναι η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων;

Ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Πρόσκλησης του προγράμματος σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα είναι τέσσερις (04) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.

2. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε κτήριο, κατά το έτος της Δημοσίευσης του Προγράμματος Στην περίπτωση συγκυριότητας και πολυκατοικίας με Κανονισμό (βλ. ερώτηση Α.6).

3. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω;

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αίτησης, για διαφορετικές συνδέσεις με μέγιστο τις τρεις (3) αιτήσεις ανά οικισμό.

Για κάθε σύνδεση δύναται να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση η οποία πρέπει απαραιτήτως να έχει λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Στην περίπτωση που ο φορέας αποχέτευσης έχει προβλέψει, για τεχνικούς λόγους, τη σύνδεση του ίδιου κτηρίου σε δύο διαφορετικές αναμονές ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει δύο αιτήσεις για διαφορετικά ΑΤΑΚ που αφορούν στο ίδιο κτήριο και ο φορέας αποχέτευσης θα πρέπει να εκδώσει αντίστοιχα δύο εγκρίσεις σύνδεσης.

4. Πως υποβάλω αίτηση για να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://apoxetefsisyndesi.gov.gr.

5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολή των αιτήσεων;

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος. Στο πληροφοριακό σύστημα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του δυνητικά ωφελούμενου και της επιλεξιμότητας του κτηρίου του, απευθύνεται στον αρμόδιο Φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ώστε να λάβει έγκριση της σύνδεσης, και συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6. Ποια είναι η προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή αίτησης;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν πληροί τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη καθώς και να μεριμνήσει, για τα ακόλουθα:

i. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.

ii. Τακτοποίηση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9).

iii. Εξασφάλιση συναίνεσης συγκυρίων/συνιδιοκτητών.

iv. Εξασφάλιση Έγκρισης σύνδεσης του κτηρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο Φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή ΔΗΜΟΣ). Στην περίπτωση οικισμών που η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εξασφαλιστεί η Βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης μετά την Προδημοσίευση του Προγράμματος.

v. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, βάσει καθεστώτος de minimis, στην περίπτωση ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού) και επαγγελματικής στέγης του αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων αυτών προχωρώντας, σε επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται επιπλέον ενέργειες προετοιμασίας;

Ναι:

i. Σε περίπτωση πολυκατοικίας με Κανονισμό απαιτείται να υποβληθεί Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

ii. Οι ιδιοκτήτες των οικιών/διαμερισμάτων που ενοικιάζουν τις ιδιοκτησίες τους ως χώρους διαμονής ή τις παραχωρούν δωρεάν (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού).

iii. Οι ιδιοκτήτες των οικιών/διαμερισμάτων/ακινήτων που χρησιμοποιούν τις ιδιοκτησίες τους ως επαγγελματική στέγη (π.χ. κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) οφείλουν να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση βάσει καθεστώτος de minimis.

8. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων;

Για την αποδοχή και έγκριση των αιτήσεων διενεργούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων, με διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων, μέσω διαλειτουργικότητας με στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ), κ.α. και επιβεβαίωσης της ύπαρξης έγκρισης σύνδεσης του αρμόδιου Φορέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στην περίπτωση αιτήσεων με συνημμένα δικαιολογητικά ο Φορέας Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων πραγματοποιεί διοικητικό έλεγχο για την ορθότητα τους και αναλόγως προχωρά στην έγκριση ή μη αυτών των αιτήσεων.