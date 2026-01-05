ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παπασταύρου: Στα τέλη Ιανουαρίου στη Βουλή η σύμβαση με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/01/2026 - 13:23
Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 11:33
Πτώση των τιμών πετρελαίου - Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τις συνέπειες της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/01/2026 - 11:23
Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 09:30
Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ στο Βερολίνο
ΚΟΣΜΟΣ
05/01/2026 - 09:15
Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/01/2026 - 08:54
Πως θα χορηγείται η νέα επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:28
Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:25
Πότε έρχεται ο ΕΝΦΙΑ 2026 - Όλες οι αλλαγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 08:15
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός που φοβάται περισσότερο Ευρώπη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/01/2026 - 08:07
«Πράσινο φως» για τον διπλασιασμό ισχύος στο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΔΕΗ στην Καρδιά Κοζάνης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:06
Από τον λιγνίτη στις καθαρές τεχνολογίες- Το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/01/2026 - 08:00
Πώς να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να κάνεις κακό στην υγεία σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:54
Οι τρεις συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/01/2026 - 06:55
ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 15:53
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 15:21
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 13:17
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 12:19
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 10:41
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 09:41
Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 09:09
Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/01/2026 - 08:23
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 08:17
Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/01/2026 - 08:10
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 06:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα

Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Πώς θα αλλάξετε πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 08:25

Μεγάλες αλλαγές έχει το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού που έρχεται μέσα στους επόμενους μήνες

Με σημαντικές αλλαγές έρχεται το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού με επιδότηση 90% έως 36.000 ευρώ, καθώς θα περιλαμβάνει υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολονικά, πλακάκια, μπάνια. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση έως 80%-90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει το Φεβρουάριο του 2026.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει ενεργειακές και γενικές ανακαινίσεις.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο ενδέχεται να είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν θα υπάρχει ηλικιακό όριο για τους αιτούντες, και κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι πως οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν μέχρι και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης σπιτιών με ανώτερη ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ. Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα είναι πως δεν θα επιδοτούνται αποκλειστικά εργασίες αναβάθμισης αλλά γενικές εργασίες ανακαίνισης από βαψίματα και αλλαγές στα υδραυλικά. Θα υπάρχουν και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά δεν θα ξεπερνούν το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης και θα μπορούν να καλυφθούν με την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ή με καινούργια κουφώματα.

Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 31.12.1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν έως 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα δεν θα εντάσσονται μόνο σπίτια που παραμένουν κλειστά για δύο χρόνια και άνω, αλλά και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια στέγη, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τα κλειστά ακίνητα, η βασική προϋπόθεση είναι ότι μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να κατοικηθούν ή να διατεθούν για ενοικίαση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Για τα ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία για πενταετία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τα κόστη που σχετίζονται με την ανακαίνιση αντιστοιχούν στο 60%–90% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές εργασίες καλύπτουν 20%–40%.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 08:32

