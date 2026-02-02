ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 13:52

Τον Δεκέμβριο που πέρασε, η METLEN Energy & Metals, παρέδωσε με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας για τις φρεγάτες “Frégates de Défense et d'Intervention” (FDI), τα οποία περιλαμβάνουν μηχανολογικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και τα δύο συστήματα βρίσκονται τώρα υπό εγκατάσταση στη δεύτερη φρεγάτα FDI για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το νέο αυτό σημαντικό ορόσημο αποτελεί αποτέλεσμα μιας ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και της ελληνικής βιομηχανίας. Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα της METLEN να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και την καθιστά αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο στο αμυντικό οικοσύστημα της Γαλλίας.

Αυτή η παράδοση ακολουθεί το επιτυχημένο Factory Acceptance Tests (FAT), που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο. Κατόπιν αιτήματος της Naval Group, η METLEN επέδειξε βιομηχανική ευελιξία, επιταχύνοντας την παράδοση, ώστε να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ναυπηγείου. Συνεργαζόμενη με τη Naval Group από το 2023, η METLEN αποτελεί έναν από τους βασικούς ελληνικούς βιομηχανικούς εταίρους που συμμετέχουν στο φιλόδοξο πρόγραμμα ελληνικής βιομηχανικής συνεργασίας (HIP), στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική της Naval Group τόσο για τα γαλλικά προγράμματα όσο και για το πρόγραμμα FDI του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Ήδη 70 ελληνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο HIP από το 2022, ενισχύοντας την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα. Με την τέταρτη φρεγάτα FDI HN4, η Naval Group δεσμεύεται να επεκτείνει περαιτέρω την ενσωμάτωση ελληνικών εταιρειών στη διεθνή βιομηχανική της στρατηγική.

Οι FDI είναι φρεγάτες πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς μάχης (αντιαεροπορικός, ανθυποβρυχιακός, αντιπλοϊκός και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών). Κλιμακούμενες και ευέλικτες, συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος ναυτικού σχηματισμού - όπως σύγχρονα υποβρύχια, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και πολυδιάστατες ασύμμετρες απειλές. Η συμπαγής διαμόρφωση και η μοναδική σχεδίασή τους τις καθιστούν ιδανικές για διάφορα περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες παγκοσμίως.

Benoît Chapalain, CEO της Naval Group Hellas: «Αφού παραδώσαμε το πρώτο shipset πριν από έναν χρόνο, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στη FDI HN Formion, και με το δεύτερο shipset να έχει πλέον φτάσει στο Λοριάν, η METLEN M Technologies απέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο ότι αποτελεί έναν απόλυτα αξιόπιστο εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού της Naval Group. Μέσα από αυτή την επιτυχία, για την οποία η πλήρης αφοσίωση της ομάδας της METLEN εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, η Naval Group εξερευνά πλέον ενεργά νέες περιοχές συνεργασίας με τη METLEN, αρχικά για τις φρεγάτες FDI, αλλά και για άλλα προγράμματα της Naval Group».

Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director της M Technologies: «Με αυτή την παράδοση, η METLEN Technologies είναι υπερήφανη που συνεχίζει τη γόνιμη συνεργασία με τη Naval Group και ήδη προετοιμάζει τη συναρμολόγηση του τρίτου shipset. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Naval Group από το 2023, είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην επιτυχία των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και οικοδομούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τη Γαλλία, βασισμένη στην απόδοση, την εμπιστοσύνη και τη κοινή τεχνολογική φιλοδοξία».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 14:00

