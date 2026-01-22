ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο

Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
Yun Cho on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 06:52

Πώς θα κάνεις οικονομία χωρίς να στερηθείς την ευκολία που χαρίζει το στεγνωτήριο.

Τα στεγνωτήρια προσφέρουν άνεση, αλλά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος.

Με τις παρακάτω 10 πρακτικές συμβουλές του Which? μπορείτε να μειώσετε το κόστος χρήσης τους χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση.

1. Κάντε πρώτα ένα δυνατό στύψιμο

Ένας γρήγορος και ισχυρός κύκλος στυψίματος στο πλυντήριο απομακρύνει πολύ νερό.

Οι κύκλοι στυψίματος κοστίζουν λιγότερο από τη χρήση στεγνωτηρίου και έτσι το στεγνωτήριο θα χρειαστεί να λειτουργήσει για λιγότερη ώρα.

2. Διαχωρίστε τα ρούχα ανά ύφασμα

Τα μεικτά φορτία κάνουν το στεγνωτήριο να λειτουργεί περισσότερο, επειδή κάποια υφάσματα είναι βαρύτερα από άλλα και χρειάζονται περισσότερη ώρα για να στεγνώσουν.

Ο διαχωρισμός των συνθετικών - που στεγνώνουν πιο γρήγορα - από τα βαμβακερά βοηθά το στεγνωτήριο να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Επιπλέον, σε ένα μεικτό φορτίο, κάποια ρούχα μπορεί να παραμένουν νωπά, ενώ άλλα να έχουν στεγνώσει υπερβολικά, κάτι που μπορεί να τα φθείρει.

3. Επιλέξτε προγράμματα στεγνώματος με προσοχή

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο στο φορτίο που στεγνώνετε. Για παράδειγμα, αν το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου είναι βαμβακερά σεντόνια, επιλέξτε «βαμβακερά – στεγνά για ντουλάπα» και τα σεντόνια σας θα είναι έτοιμα για δίπλωμα όταν ακουστεί το σήμα.

Αν προτιμάτε να σιδερώνετε τα σεντόνια πριν τα αποθηκεύσετε, επιλέξτε «βαμβακερά – για σιδέρωμα». Αυτό αφήνει λίγη υγρασία, χρήσιμη αν σκοπεύετε να τα σιδερώσετε αμέσως.

Αν έχετε αθλητικά ρούχα που μόλις πλύθηκαν, επιλέξτε το πρόγραμμα «συνθετικά – στεγνά για ντουλάπα».

Σημειώνεται πως τα περισσότερα σύγχρονα στεγνωτήρια διαθέτουν αισθητήρες υγρασίας που σταματούν το πρόγραμμα όταν ανιχνεύσουν ότι τα ρούχα είναι στεγνά.

4. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση

Το φίλτρο χνουδιών συλλέγει τα χνούδια από τα ρούχα καθώς περιστρέφονται στον κάδο. Αν φράξει, ο ζεστός αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα.

Αυτό αναγκάζει το στεγνωτήριο να δουλεύει περισσότερο και φυσικά αυξάνει το κόστος.

Ένα φραγμένο φίλτρο μπορεί ακόμη να γίνει επικίνδυνο. Όταν ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά, η ήδη υψηλή θερμοκρασία του κάδου μπορεί να αυξηθεί και, με τον κάδο γεμάτο υφάσματα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

5. Ξεμπλέξτε τα πουκάμισα και χωρίστε τις κάλτσες

Το στέγνωμα θα διαρκέσει πολύ περισσότερο αν βάλετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο χωρίς να τα ξεμπλέξετε.

Κουμπώνοντας τα κουμπιά ή τα κουμπώματα στα παπλώματα, αποτρέπετε μικρά ρούχα από το να παγιδευτούν στο εσωτερικό και να μείνουν νωπά.

Μπορεί επίσης να κουμπώνετε τα πουκάμισα για να μην μπλέκονται κάλτσες και εσώρουχα μέσα τους, αν και καταλαβαίνουμε ότι αυτό ίσως φαίνεται υπερβολικός κόπος.

6. Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριό σας

Όποιον τύπο στεγνωτηρίου κι αν έχετε, θα λειτουργεί αποδοτικά μόνο αν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Αν το γεμίσετε υπερβολικά, δεν θα υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται τα ρούχα και να κυκλοφορεί ο αέρας. Από την άλλη, ένα σχεδόν άδειο στεγνωτήριο σπαταλά ενέργεια.

7. Επιλέξτε ένα ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο

Μην επιλέγετε στεγνωτήριο μόνο με βάση την τιμή. Τα φθηνά στεγνωτήρια είναι συνήθως με εξαερισμό ή συμπυκνωτή και κοστίζουν περισσότερο στη χρήση.

Επενδύστε σε ένα ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας.

8. Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας

Τα στεγνωτήρια με συμπυκνωτή και αντλία θερμότητας χρησιμοποιούν εναλλάκτη θερμότητας για να μετατρέπουν τον ατμό από το στέγνωμα ξανά σε νερό, ώστε να μη γεμίζει το σπίτι υγρασία.

Οι αεραγωγοί του εναλλάκτη μπορεί να γεμίσουν με χνούδια και τρίχες.Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον μήνα.

9. Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριό σας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι ιδανικές για στεγνωτήρια με συμπυκνωτή ή με αντλία θερμότητας, τα οποία χρειάζονται θερμοκρασία τουλάχιστον 5°C για να λειτουργούν σωστά.

Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να τα τοποθετείτε σε θερμαινόμενο και αεριζόμενο χώρο του σπιτιού, και όχι σε γκαράζ ή αποθήκη.

Ένα στεγνωτήριο με εξαερισμό μπορεί να λειτουργήσει σε μη θερμαινόμενο χώρο, αρκεί ο ζεστός και υγρός αέρας να απομακρύνονται.

10. Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο εκτός ωρών αιχμής

Το φθηνότερο ρεύμα εκτός αιχμής είναι συνήθως διαθέσιμο μετά τις 10 το βράδυ και πριν τις 8 το πρωί. Εφόσον είστε ξύπνιοι και στο σπίτι, αυτές οι ώρες είναι πιο οικονομικές.

Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστάται να λειτουργεί το στεγνωτήριο ενώ κοιμάστε. Αν ξενυχτάτε, μπορείτε να βάλετε έναν κύκλο για μία-δύο ώρες πριν πάτε για ύπνο. Διαφορετικά, μπορείτε να στεγνώσετε για λίγο κάποια ρούχα σε γρήγορο πρόγραμμα ή να δώσετε μια δεκάλεπτη «τελική» στο στεγνωτήριο το πρωί.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 06:52

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη 21 Ιανουαρίου 2026
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο 22 Ιανουαρίου 2026
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο

Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε

Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα

Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να χρησιμοποιούμε αερόθερμα ή είναι απλά σπατάλη χρήματος;