Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο

Πώς θα κάνεις οικονομία χωρίς να στερηθείς την ευκολία που χαρίζει το στεγνωτήριο.

Τα στεγνωτήρια προσφέρουν άνεση, αλλά μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος.

Με τις παρακάτω 10 πρακτικές συμβουλές του Which? μπορείτε να μειώσετε το κόστος χρήσης τους χωρίς να θυσιάσετε την απόδοση.

1. Κάντε πρώτα ένα δυνατό στύψιμο

Ένας γρήγορος και ισχυρός κύκλος στυψίματος στο πλυντήριο απομακρύνει πολύ νερό.

Οι κύκλοι στυψίματος κοστίζουν λιγότερο από τη χρήση στεγνωτηρίου και έτσι το στεγνωτήριο θα χρειαστεί να λειτουργήσει για λιγότερη ώρα.

2. Διαχωρίστε τα ρούχα ανά ύφασμα

Τα μεικτά φορτία κάνουν το στεγνωτήριο να λειτουργεί περισσότερο, επειδή κάποια υφάσματα είναι βαρύτερα από άλλα και χρειάζονται περισσότερη ώρα για να στεγνώσουν.

Ο διαχωρισμός των συνθετικών - που στεγνώνουν πιο γρήγορα - από τα βαμβακερά βοηθά το στεγνωτήριο να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Επιπλέον, σε ένα μεικτό φορτίο, κάποια ρούχα μπορεί να παραμένουν νωπά, ενώ άλλα να έχουν στεγνώσει υπερβολικά, κάτι που μπορεί να τα φθείρει.

3. Επιλέξτε προγράμματα στεγνώματος με προσοχή

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο στο φορτίο που στεγνώνετε. Για παράδειγμα, αν το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου είναι βαμβακερά σεντόνια, επιλέξτε «βαμβακερά – στεγνά για ντουλάπα» και τα σεντόνια σας θα είναι έτοιμα για δίπλωμα όταν ακουστεί το σήμα.

Αν προτιμάτε να σιδερώνετε τα σεντόνια πριν τα αποθηκεύσετε, επιλέξτε «βαμβακερά – για σιδέρωμα». Αυτό αφήνει λίγη υγρασία, χρήσιμη αν σκοπεύετε να τα σιδερώσετε αμέσως.

Αν έχετε αθλητικά ρούχα που μόλις πλύθηκαν, επιλέξτε το πρόγραμμα «συνθετικά – στεγνά για ντουλάπα».

Σημειώνεται πως τα περισσότερα σύγχρονα στεγνωτήρια διαθέτουν αισθητήρες υγρασίας που σταματούν το πρόγραμμα όταν ανιχνεύσουν ότι τα ρούχα είναι στεγνά.

4. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση

Το φίλτρο χνουδιών συλλέγει τα χνούδια από τα ρούχα καθώς περιστρέφονται στον κάδο. Αν φράξει, ο ζεστός αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα.

Αυτό αναγκάζει το στεγνωτήριο να δουλεύει περισσότερο και φυσικά αυξάνει το κόστος.

Ένα φραγμένο φίλτρο μπορεί ακόμη να γίνει επικίνδυνο. Όταν ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά, η ήδη υψηλή θερμοκρασία του κάδου μπορεί να αυξηθεί και, με τον κάδο γεμάτο υφάσματα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

5. Ξεμπλέξτε τα πουκάμισα και χωρίστε τις κάλτσες

Το στέγνωμα θα διαρκέσει πολύ περισσότερο αν βάλετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο χωρίς να τα ξεμπλέξετε.

Κουμπώνοντας τα κουμπιά ή τα κουμπώματα στα παπλώματα, αποτρέπετε μικρά ρούχα από το να παγιδευτούν στο εσωτερικό και να μείνουν νωπά.

Μπορεί επίσης να κουμπώνετε τα πουκάμισα για να μην μπλέκονται κάλτσες και εσώρουχα μέσα τους, αν και καταλαβαίνουμε ότι αυτό ίσως φαίνεται υπερβολικός κόπος.

6. Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριό σας

Όποιον τύπο στεγνωτηρίου κι αν έχετε, θα λειτουργεί αποδοτικά μόνο αν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Αν το γεμίσετε υπερβολικά, δεν θα υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται τα ρούχα και να κυκλοφορεί ο αέρας. Από την άλλη, ένα σχεδόν άδειο στεγνωτήριο σπαταλά ενέργεια.

7. Επιλέξτε ένα ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο

Μην επιλέγετε στεγνωτήριο μόνο με βάση την τιμή. Τα φθηνά στεγνωτήρια είναι συνήθως με εξαερισμό ή συμπυκνωτή και κοστίζουν περισσότερο στη χρήση.

Επενδύστε σε ένα ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας.

8. Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας

Τα στεγνωτήρια με συμπυκνωτή και αντλία θερμότητας χρησιμοποιούν εναλλάκτη θερμότητας για να μετατρέπουν τον ατμό από το στέγνωμα ξανά σε νερό, ώστε να μη γεμίζει το σπίτι υγρασία.

Οι αεραγωγοί του εναλλάκτη μπορεί να γεμίσουν με χνούδια και τρίχες.Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον μήνα.

9. Τοποθετήστε σωστά το στεγνωτήριό σας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι ιδανικές για στεγνωτήρια με συμπυκνωτή ή με αντλία θερμότητας, τα οποία χρειάζονται θερμοκρασία τουλάχιστον 5°C για να λειτουργούν σωστά.

Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να τα τοποθετείτε σε θερμαινόμενο και αεριζόμενο χώρο του σπιτιού, και όχι σε γκαράζ ή αποθήκη.

Ένα στεγνωτήριο με εξαερισμό μπορεί να λειτουργήσει σε μη θερμαινόμενο χώρο, αρκεί ο ζεστός και υγρός αέρας να απομακρύνονται.

10. Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο εκτός ωρών αιχμής

Το φθηνότερο ρεύμα εκτός αιχμής είναι συνήθως διαθέσιμο μετά τις 10 το βράδυ και πριν τις 8 το πρωί. Εφόσον είστε ξύπνιοι και στο σπίτι, αυτές οι ώρες είναι πιο οικονομικές.

Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστάται να λειτουργεί το στεγνωτήριο ενώ κοιμάστε. Αν ξενυχτάτε, μπορείτε να βάλετε έναν κύκλο για μία-δύο ώρες πριν πάτε για ύπνο. Διαφορετικά, μπορείτε να στεγνώσετε για λίγο κάποια ρούχα σε γρήγορο πρόγραμμα ή να δώσετε μια δεκάλεπτη «τελική» στο στεγνωτήριο το πρωί.