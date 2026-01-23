Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσο αποτελεσματικός είναι ο αφυγραντήρας στο στέγνωμα των ρούχων και τι σημαίνει για τον λογαριασμό ρεύματος;

Αν δεν διαθέτετε στεγνωτήριο και ο καιρός δεν επιτρέπει το άπλωμα των ρούχων σε εξωτερικό χώρο, ο αφυγραντήρας μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική εναλλακτική για στέγνωμα μέσα στο σπίτι. Η λειτουργία του εξάλλου βασίζεται στην απομάκρυνση της υγρασίας.

Δοκιμές έδειξαν ότι η χρήση αφυγραντήρα μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μισό τον χρόνο στεγνώματος σε σύγκριση με το φυσικό στέγνωμα χωρίς βοήθεια. Την ίδια ώρα, ο αφυγραντήρας απομακρύνει σημαντικές ποσότητες υγρασίας - περίπου 2 λίτρα νερού από τον αέρα - συμβάλλοντας στην πρόληψη της μούχλας.

Προσοχή! Η χρήση καλοριφέρ για στέγνωμα δεν συνιστάται, καθώς προκαλεί συμπύκνωση υγρασίας και μειώνει την απόδοση της θέρμανσης.

Για καλύτερα αποτελέσματα, τα ρούχα πρέπει να απλώνονται σε απλώστρα και ο αφυγραντήρας να τοποθετείται κοντά, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με το νερό που στάζει.

Είναι o αφυγραντήρας οικονομική λύση;

Τα ρούχα λοιπόν πράγματι στεγνώνουν πιο γρήγορα με την χρήση αφυγραντήρα. Τι συμβαίνει όμως με την κατανάλωση ρεύματος;

Σε δοκιμή 12 ωρών του Which?, η χρήση αφυγραντήρα κόστισε περίπου πέντες φορές περισσότερο από ένα ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας.

Τα συμβατικά στεγνωτήρια είναι σίγουρα πιο κοστοβόρα αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένουν ταχύτερα.

Ακόμη και οι πιο αποδοτικοί αφυγραντήρες, αν και φθηνότεροι στη λειτουργία ανά ώρα, συνολικά κοστίζουν περισσότερο καθώς απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από τα στεγνωτήρια.

Πώς να τον χρησιμοποίησετε για να στεγνώσετε τα ρούχα

Σημειώνεται πως ορισμένοι αφυγραντήρες διαθέτουν ειδικό πρόγραμμα για στέγνωμα ρούχων. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και παλαιότερα μοντέλα, που δεν έχουν τέτοια ρύθμιση.

Εφόσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη ρύθμιση, συνιστάται ο καθορισμός επιπέδου υγρασίας στο 30%-40% και τακτικός έλεγχος των ρούχων ώστε να μην λειτουργεί η συσκευή περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η σωστή τοποθέτηση είναι εξίσου κρίσιμη: οι περισσότεροι αφυγραντήρες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20 εκατοστά από τοίχους ή έπιπλα, ενώ ο χώρος πρέπει να είναι κλειστός για να διατηρείται η θερμότητα.

Συμπληρωματικά, ένα επιπλέον στύψιμο στο πλυντήριο και η χρήση ανεμιστήρα μπορούν να επιταχύνουν περαιτέρω το στέγνωμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 06:45

