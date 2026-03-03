ΠΟΣΠΗΕΦ: Απώλεια εσόδων άνω του 40% για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς

Σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για τους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, εκτιμώμενης αύξησης των περικοπών κατά +75%, κοντά στις 3,5 TWh το 2026 και απώλειας εσόδων άνω του 40%, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ), με το αρμόδιο Υπουργείο να διαβάζει διαφορετικά την αγορά, προβλέποντας ότι με τις μονάδες αποθήκευσης που θα εγκατασταθούν, θα υπάρξει μείωση των περικοπών.

«To 2026 είναι έτος- ορόσημο για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας. Στις επόμενες εβδομάδες τα πρώτα έργα αποθήκευσης θα τεθούν σε λειτουργία, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για την ολοκλήρωση ως τις 30/6/2026, όλων των έργων, συνολικής ισχύος 700 MW, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Την ανωτέρω δήλωση έκανε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ, Δέσποινα Παληαρούτα, κατά την τοποθέτησή της στην ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών και ειδικών επιστημόνων καθώς και περισσοτέρων των 500 παραγωγών, από όλη την Ελλάδα.

Η κα. Παληαρούτα, που γνωρίζει ότι το μείζον πρόβλημα των φωτοβολταϊκών παραγωγών, αφορά στις μεγάλες περικοπές στην παραγωγική λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, διαβεβαίωσε ότι θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση και άλλων σταθμών αποθήκευσης, λέγοντας πως «για όσα έργα είναι ώριμα, είμαστε εδώ, μετά τον Ιούνιο (σ.σ.ολοκλήρωση έργων στο πλαίσιο του RRF) να συζητήσουμε πως θα προχωρήσουν και από πού θα χρηματοδοτηθούν».

Τα καυτά ζητήματα για τους παραγωγούς

Όμως οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Παναγής, βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερες περικοπές άρα και απώλεια εσόδων, καθώς ως και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε 1 kw στην αποθήκευση ενέργειας, όταν ασταμάτητα συνεχίζουν να συνδέονται στο σύστημα φωτοβολταϊκοί σταθμοί – 1,9 GW το 2025- και η χώρα έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030, δηλαδή το στόχο για 27 GW, έχοντας υλοποιημένα και αδειοδοτημένα 36,5 GW.

Mε την ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια να μην αυξάνεται στη χώρα, τις περικοπές στη λειτουργία των Φ/Β σταθμών να έχουν διπλασιαστεί, στα 1.867 GWh το 2025, δείχνοντας ότι θα ξεπεράσουν τις 3.350 GWh το 2026, οι παραγωγοί θα έχουν απώλειες εσόδων άνω του 40%, με πολλούς μικρούς επενδυτές να τρέπονται σε άτακτη φυγή και να αναγκάζονται να πουλήσουν τα πάρκα τους σε μεγάλους παίκτες της αγοράς, που έχουν καθετοποιημένους ομίλους. Έτσι μία επένδυση που φάνταζε όνειρο, μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 2 έτη πάνω από 2.200 επενδύσεις άλλαξαν χέρια.

Τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα, τους μικρομεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς:

Η αποθήκευση ενέργειας σαν εργαλείο μείωσης των περικοπών H ευελιξία του ηλεκτρικού δικτύου για την καλύτερη διαχείριση της μεταβλητότητας της παραγόμενης ενέργειας άρα και της χωρητικότητας ΚΑΙ, η εξασφάλιση χρηματοδότησης καθώς οι Τράπεζες, δίχως κρατικές εγγυήσεις πολύ δύσκολα δανειοδοτούν επενδύσεις με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, άρα και υψηλού ρίσκου.

Οι ενέργειες του ΥΠΕΝ

Για τα παραπάνω η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ, που συμμετείχε με διαδικτυακή σύνδεση στην εκδήλωση, δεν έδωσε απαντήσεις, αλλά αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει για την ανάπτυξη της αποθήκευσης, υποστηρίζοντας ότι η προβληματική κατάσταση, με τις μεγάλες περικοπές, θα βελτιωθεί καθώς αφ’ ενός θα μειωθούν και, αφ’ ετέρου θα γίνει εξορθολογισμός της κατανομής τους. Έτσι, όπως είπε:

-Ο ΔΑΠΕΕΠ υπέγραψε τις πρώτες συμβάσεις χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στους επιλεγέντες σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ακολουθούν και οι υπόλοιπες συμβάσεις.

– Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι κανονισμοί και είναι σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές αποφάσεις από τον ΑΔΜΗΕ και το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, για τη συμμετοχή των σταθμών αποθήκευσης στην αγορά.

-Ψηφίζεται στο επόμενο διάστημα, νομοθετική διάταξη, για την εκπροσώπηση των σταθμών αποθήκευσης από τους ΦΟ.ΣΕ.

-Αξιολόγηση, από την επόμενη εβδομάδα, των αιτήσεων για μπαταρίες/σταθμούς αποθήκευσης, που δεν δικαιούνται λειτουργικής ενίσχυση.

-Υποβολή αιτήσεων στους διαχειριστές για προσθήκη μπαταριών σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά χωρίς να τίθεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, ούτε ορισμένη συνολική ισχύς.

Η κα. Παληαρούτα αναφέρθηκε στην έκδοση Υ.Α. για το πρόγραμμα ‘Απόλλων’ για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η ΡΑΑΕΥ, που αφορούν και φωτοβολταϊκούς σταθμούς 200 ΜW με μπαταρία.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας αναγνώρισε τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί σε περίοδο

μεγάλων μεταβολών, αλλά τόνισε την ανάπτυξη της αγοράς, την πραγματοποίηση εξαγωγών ενέργειας από το 2024, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα φωτοβολταϊκά πάρκα που συμμετέχουν με 11GW στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ή με ποσοστό 65% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας, που πλέον εξασφαλίζει το 55% της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής.

Παναγής: Χρειαζόμαστε μονάδες αποθήκευσης 7 GW

O πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ υπενθύμισε ότι η Ομοσπονδία είχε το 2022, εισηγηθεί την αναστολή κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, μέχρι να υλοποιηθούν μονάδες αποθήκευσης 4 GW. Mε την αδιάπτωτη όμως ένταξη νέων έργων στο σύστημα, για να μη πετιέται φθηνή πράσινη ενέργεια και να μην οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο οι παραγωγοί, απαιτείται αποθήκευση ισχύος 7 GW, από μονάδες stand alone και behind the meter, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του συμβούλου της Ομοσπονδίας, καθηγητή ΑΠΘ Δρ. Παντελή Μπίσκα.

«Σύμφωνα με μελέτες του ΑΠΘ, το 2030 θα περικόπτονται 9,3TWh, δηλαδή πάνω από το 20% της παραγωγής. Όμως αυτή η κατάσταση θα πλήττει και τον τελικό καταναλωτή, καθώς θα ζημιώνει 0,17 ευρώ για κάθε 1 Mwh που πετιέται στα σκουπίδια», τόνισε ο κ. Παναγής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ άσκησε κριτική στο ΥΠΕΝ για ολιγωρία σε κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Kαθυστέρηση στην ετοιμασία του πλαισίου λειτουργίας του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Περικοπών.

Απουσία πλαισίου λειτουργίας για τις μονάδες stand alone αποθήκευσης, παρά τη δημιουργία, πριν τρία χρόνια, του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ανοχή στις καθυστερήσεις των εταιρειών, που έλαβαν άδειες αποθήκευσης, στις οποίες δίνονται επιδοτήσεις αντί να επιβάλλονται οι ρήτρες που προβλέπονταν από τους διαγωνισμούς.

Πρόταση για έκτακτο Eνεργειακό ESM

Η ΠΟΣΠΗΕΦ, που κατόρθωσε, σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ, να εξασφαλισθεί ισχύς 900 MW , σε μονάδες αποθήκευσης για τους μικρο-μεσαίους παραγωγούς, επανέλαβε από την ετήσια εκδήλωσή της, την πρόταση για τη δημιουργία ενός έκτακτου μηχανισμού στήριξης όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ, ενός Ενεργειακού ESM, μέχρι που να εξισορροπήσει η αγορά, δηλαδή ως το 2030-2031.

Στη διαμόρφωση αυτού του μηχανισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορετικότητα μεταξύ των τεχνολογιών καθώς από τις περικοπές – αρνητικές τιμές τα φωτοβολταικά χάνουν το 80% της ημερήσιας παραγωγής τους σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες (αιολικά – σταθερές βάσεις) οι οποίες έχουν άλλες 19 και πλέον ώρες για να καλύψουν την απώλεια.

Συνεπώς, κάποιοι απλώς ζημιώνονται και κάποιοι θυσιάζονται στο βωμό της ανισόρροπης ανάπτυξης της ενεργειακής αγοράς.

Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να έχει τρεις πηγές χρηματοδότησης:

To Tαμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίοι οι ΑΠΕ, μέσω του ΕΛΑΠΕ έχουν ενισχύσει με 3 δις. ευρώ και πλέον. Τα Δικαιώματα Ρύπων. Τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που αγοράζουν όταν η οριακή τιμή συστήματος είναι μηδενική και πουλούν στις ώρες με υψηλής τιμές. Υποστηρίζεται ότι μέρος αυτών των κερδών θα πρέπει να πάει στις ΑΠΕ, που παράγουν φθηνή ενέργεια.

Ο καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σταύρος Παπαθανασίου υποστήριξε ότι μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για την αγορά το πάγωμα των κρατικών ενισχύσεων και των σχημάτων στήριξης των επενδυτών, που είναι το εργαλείο για να ξεπεραστούν δύο σημαντικές δυσκολίες, ήτοι ο κορεσμός της αγοράς με τις περικοπές και τις μηδενικές τιμές που έχουν άμεση επίπτωση στη βιωσιμότητα των έργων και, ο κορεσμός των δικτύων σε όρους ακόμη πρόσβασης και όχι λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Παντελής Μπίσκας, υποστήριξε ότι οι περικοπές , το 2026, θα κυμανθούν μεταξύ 3,3-3,7 TWh, αυξημένες δηλαδή κατά περίπου +75% σε σχέση με τις 2TWh του 2025. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο, όπως είπε, ότι οι περικοπές ξεκίνησαν από το πρώτο δίμηνο της φετινής χρονιάς.

Πριν το επίσημο δείπνο, με διοργάνωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, έγιναν παρουσιάσεις Εταιρειών του κλάδου των ΑΠΕ, ενώ έλαβαν χώρα και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα τεχνικά θέματα.

Συζητήθηκε σε πάνελ τεχνοκρατών, το θέμα «Προκλήσεις των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο». Εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα έγινε από τον Δρ. Παντελή Μπίσκα, ενώ στο πάνελ της συζήτησης, συμμετείχαν ο κ. Κωνσταντίνος Μητσιολίδης, CEO & CFO AGROTECH – GREEN LINE, η κα. Θάλεια Βαλκούμα, πρόεδρος και δ/νουσα σύμβουλος της FARIA Renewables, ο Θάνος Παπαθανασίου CEO της Green Value, ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης, general manager της PHAOS Renewables και ο Δρ. Αναστάσιος Αντωνάκος, general manager της Nanodomi.

Tη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μαστοράκης, ENERGYPRESS.

Η επόμενη στρογγυλή τράπεζα είχε θέμα «Προβλήματα και Προοπτικές στη Λειτουργία των Φωτοβολταϊκών σταθμών» . Την εισαγωγική τοποθέτηση έκανε ο καθηγητής του ΕΜΠ Δρ. Σταύρος Παπαθανασίου. Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν: O Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου, ειδικός επιστήμονας στη ΡΑΑΕΥ και Διευθυντής Επικοινωνίας, ο Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Δ/νσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο Δρ. Κων/νος Τσιρέκης, Διευθυντής Έργων Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, ο Δρ. Νικόλαος Ζιώγος, Διευθυντής Συμβάσεων ΑΠΕ στο ΔΑΠΕΕΠ και η CEO της Οptimus Energy, κα. Στέλλα Ζαχαρία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Δεληγιάννης, ENERGYPRESS.

Στη εκδήλωση του Σαββάτου, η ΠΟΣΠΗΕΦ έκοψε την πίτα της για το καλό της καινούργιας χρονιάς και πολλοί φίλοι της Ομοσπονδίας, έδωσαν το «παρών». Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Κυανίδης, κάλεσε στο βήμα για σύντομους χαιρετισμούς τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Γιουτίκα, τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ πρώην αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην υφυπ. Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο, την πρόεδρο του ΔΑΠΕΕΠ κα. Αναστασία Ρήγα και τον Δρ. Διονύση Παπαχρήστου, ειδικό επιστήμονα και Διευθυντή Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ Δρ. Κωνσταντίνος Τσιρέκης, ο Διευθυντής Συμβάσεων ΑΠΕ ΔΑΠΕΕΠ Δρ. Νικόλαος Ζιώγος, η Διευθ. Διαχείρισης ΕΛΑΠΕ Βασιλείου Ντιλένα, ο Διευθ. Διεύθυνσης Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών Ζαρείφης Αντώνιος, η Γενική Διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Οντίλ Γκίνη, ο Διευθυντής Δ/νσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, ο καθηγητής του ΕΜΠ Δρ. Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του ΑΠΘ Δρ. Παντελής Μπίσκας, ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ελευθέριος Πατάβρας, ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, ο πρόεδρος της ΕΑΣΘ Χρήστος Τσιχήτας, ο πρώην πρόεδρος του ΚΑΠΕ Βασίλης Τσολακίδης και ο Πρόεδρος Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος Φωτεινός Ευθύμιος.