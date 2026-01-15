Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις

Tο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης παλαιών κατοικιών που εκδόθηκαν έως το 1990, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ..

Εξαιρετικά γηρασμένο είναι το κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας με το 70% των κτιρίων να είναι άνω των 40 ετών. Ποσοστό έως και 90% των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν το 2000, με μικρότερη ή μεγαλύτερη απόκλιση από τις σημερινά standards αντισεισμικής προστασίας.

Όπως είναι αναμενόμενο πολλές κατοικίες είναι κατασκευασμένες πριν το 1990, που έχουν φθαρεί από το χρόνο και για να χρησιμοποιηθούν απαιτείται η ανακαίνισή τους.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα ήδη γνωστά προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση, έρχεται ακόμη ένα πρόγραμμα για ανακαίνιση σπιτιού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του dnews.gr.

Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα εκτός από παρεμβάσεις μόνωσης, θα μπορούν να ενταχθούν και αισθητικές βελτιώσεις, όπως πλακάκια, κουζίνες και άλλες εργασίες. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις αναμένονται τέλος Φεβρουαρίου ή Μάρτιο, όταν θα έχουν γίνει όλες οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το νέο αυτό πρόγραμμα αναμένεται ότι θα δίνει επιδότηση που φτάνει στο 80% του συνολικού κόστους, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να αγγίξει το 90%, καλύπτοντας δαπάνες έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης παλαιών κατοικιών που εκδόθηκαν έως το 1990, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ.. Η επιχορήγηση αφορά εργασίες ανακαίνισης όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου

Αντικατάσταση δαπέδων και πλακιδίων

Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και συστημάτων θέρμανσης

Ηλιακοί θερμοσίφωνες, μόνωση ταράτσας ή τέντες

Επιπλέον, η ανακαίνιση θα περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον μίας κλίμακας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των κατοικιών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ποιές θεωρούνται ενεργειακές επεμβάσεις που επιδοτούνται;

Αντικατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων ή ρολών

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης όπως σκίαστρα ή τέντες

Θερμομόνωση δώματος και θερμοπρόσοψη

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης συμβατικών καυσίμων με νέο σύστημα φυσικού αερίου ή υγραερίου

Εγκατάσταση κλιματιστικών για το σύστημα ψύξης

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης

Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home) ως συνοδευτική παρέμβαση

Ποιες εργασίες επιδοτούνται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025;

Αυτό είναι το σύνολο των εργασιών που επιδοτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ:

