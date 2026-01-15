ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 10:48

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρα 14:00

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο με αντικείμενο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας».

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (€1.505.000,00), πλέον Φ.Π.Α. και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. ΔΕΑ - 42559 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 2 από 3 Ποσά απρόβλεπτων δαπανών: Διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες, επτακόσια πενήντα ευρώ (€225.750,00) (ποσοστό 15% του προϋπολογισμού), απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016).

Γενική Περιγραφή του Έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των Κέντρων Υπερύψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα των ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου, Καρδιάς και Μελίτης.

Συνοπτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Έκδοση απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
  • Αποξηλώσεις – καθαιρέσεις και απομάκρυνση εξοπλισμού/υλικών.
  • Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους.
  • Κατασκευή/επισκευή τοιχοποιίας ξηράς δόμησης.
  • Στεγανοποίηση και κατασκευή κεραμοσκεπών, τοποθέτηση υδρορροών.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων, θυρών, επιστρώσεων μαρμάρων και πλακιδίων (τοίχων & οροφών).
  • Τοποθέτηση αντικουνουπικών συστημάτων, ρολών σκίασης, στεγάστρων και τεντών.
  • Ανακαίνιση WC
  • Ανακαίνιση κουζινών
  • Επιστρώσεις δαπέδων (πλακίδια, μάρμαρα, βινυλικό, ορυκτή ίνα).
  • Χρωματισμοί τοίχων – οροφών
  • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
  • Εργασίες σε πεζοδρόμια και περιβάλλοντα χώρο.
  • Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
  • Συστήματα πυρασφάλειας

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο «Τεχνικό Μέρος» και το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, το οποίο θα συντάξει ο Aνάδοχος και στο οποίο θα εξειδικευτεί η τεχνική προσφορά του. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. Σε περίπτωση που, κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου διαπιστωθεί ότι για την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της σύμβασης, απαιτείται πρόσθετος μηχανικός εξοπλισμός από τον προσφερόμενο στην τεχνική προσφορά του Aναδόχου ή τον αρχικώς προσφερθέντα από τον Aνάδοχο, τότε ο Aνάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον διαθέσει χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών.

Προθεσμία Πέρατος: Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Ο προγραμματισμός για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, θα λαμβάνει υπόψη την πρόβλεψη δυσμενών καιρικών συνθηκών που εμποδίζουν την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και θέτουν σε κίνδυνο τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εκτός των επίσημων αργιών και πάντα κατά τη διάρκεια εργασίμων ημερών κατά τις ώρες από 08:00 έως 16:00. Κατ΄ εξαίρεση και για λειτουργικούς λόγους το ωράριο θα μπορεί να επεκτείνεται και πέραν των προαναφερόμενων ωρών, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Το εγκεκριμένο από τον ΑΔΜΗΕ χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, συμφωνά με το άρθρο 6 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι. Η περίοδος καλής λειτουργίας (εγγύησης) του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης θα ξεκινήσει η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με άρθρο 10 του τεύχους 3 Ειδικοί Όροι.

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

