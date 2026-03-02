ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 15:14

Το έργο Plan4COLD, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ξεχωρίζει στη νέα δημοσίευση της European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των έργων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα LIFE στη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας, από τη στρατηγική έως την πρακτική εφαρμογή.

Η έκδοση με τίτλο “Giving LIFE to Europe’s clean energy transition” παρουσιάζει το έργο Plan4COLD ανάμεσα στα 28 έργα του υποπρογράμματος LIFE Clean Energy Transition (CET), που συμβάλλουν στην ενίσχυση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης βιώσιμων ενεργειακών λύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το υποπρόγραμμα LIFE CET διαθέτει σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027, στηρίζοντας ενεργά την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που ενδυναμώνουν πόλεις, Περιφέρειες και υπηρεσίες/φορείς ενέργειας να εφαρμόσουν έργα με μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι πρωτοβουλίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η καινοτομία στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων δημόσιων φορέων, η συμμετοχή των πολιτών και η διάχυση και μετάδοση βιώσιμων λύσεων στην αγορά.

Η εν λόγω δημοσίευση European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση στην ενεργειακή μετάβαση, τονίζοντας τον ρόλο των ειδικών, των τοπικών αρχών και των φορέων που υλοποιούν στην πράξη τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια δεν γίνεται μόνο μέσα από πολιτικές και στρατηγικά πλαίσια, αλλά κυρίως χάρη στην άμεση δράση των τοπικών φορέων, που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις στην καθημερινότητα και προσφέρουν απτά και συγκεκριμένα οφέλη στις κοινότητες και στους πολίτες.

Στο έργο Plan4COLD, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, συμμετέχουν15 εταίροι από 7 χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Κροατία, Βέλγιο και Ιταλία) με επικεφαλής εταίρο τον Οργανισμό Ενέργειας Πορτογαλίας ADENE. Με ορίζοντα υλοποίησης την τριετία 2024–2027, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ψύξη-θέρμανση, υποστηρίζοντας στην πράξη τοπικές αρχές και φορείς υλοποίησης.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου Plan4COLD την Ελλάδα εκπροσωπεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Plan4COLD στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο θα υποστηρίξει τον Δήμο Θέρμης και τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη συμμόρφωση τους με το Άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/1791 για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive–EED)με σκοπό να αναπτύξουν τα δικά τους Τοπικά Σχέδια Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του για την εκπόνηση και την πιλοτική εφαρμογή Δημοτικών Σχεδίων Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και στη μετάβαση προς πιο αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά ενεργειακά συστήματα.

260302-Giving-LIFE-to-Europes-clean-energy-transition-photo.png

