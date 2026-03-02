Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις

Η Qatar Energy, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δύο από τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της Qatar Energy που βρίσκονται στις βιομηχανικές ζώνες Ρας Λαφάν και Μεσαγιέντ στο Κατάρ, η Qatar Energy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και παράγωγων προϊόντων», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις και ιρανικά αντίποινα στην περιοχή συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οδηγώντας σε προληπτικό κλείσιμο εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, αποφασίστηκε μερική αναστολή της παραγωγής πετρελαίου στο ιρακινό Κουρδιστάν και σε πολλά μεγάλα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου.