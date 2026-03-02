Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα

που ιδρύθηκε το 1789 στις ΗΠΑ, είναι ένα από τα πιο σεβαστά ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο, με μακρά παράδοση στην προετοιμασία αποφοίτων για να διαμορφώσουν την πολιτική, τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, την υγειονομική περίθαλψη, τη διπλωματία και τις παγκόσμιες σχέσεις

Ο Όμιλος ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Georgetown προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία ενός νέου Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Georgetown, με την υποστήριξη του Ομίλου ΔΕΗ, υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του «Georgetown University Greece - University Legal Entity» (Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ελλάδα), με στόχο την έναρξη λειτουργίας του το φθινόπωρο του 2026. Ο Όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μοναδικός εταίρος της νέας οντότητας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παρουσία του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα, επενδύοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στο ταλέντο.

Με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Georgetown σχεδιάζει να προσφέρει δύο από τα πιο επιτυχημένα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ελλάδα: το Executive Master’s in Leadership μέσω της φημισμένης Σχολής Επιχειρήσεων McDonough, ακολουθούμενο από το M.S. in Environment and Sustainability Management, μία συνεργασία μεταξύ της Σχολής McDonough και του Earth Commons - Ινστιτούτου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας του Georgetown. Τα δύο προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε Έλληνες ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ.

Το Executive Master’s in Leadership είναι ένα καταξιωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πλοηγηθούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο. Συνδυάζοντας αυστηρή ακαδημαϊκή θεωρία με παγκόσμιες πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των σύνθετων θεωριών ηγεσίας και των πραγματικών προκλήσεων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε έναν κόσμο παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία.

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, M.S. in Environment and Sustainability Management, που προσφέρεται από το McDonough School of Business σε συνεργασία με το Earth Commons Institute, συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις με επιχειρηματικές αρχές, προκειμένου να προετοιμάσει τους αποφοίτους να προωθήσουν τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα αξιοποιεί το παγκοσμίου φήμης διδακτικό προσωπικό του Georgetown, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές τις ολοκληρωμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οργανισμών, με στόχο την αύξηση της αξίας τους και την ταυτόχρονη υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Και τα δύο προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το AACSB ενώ το Georgetown θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών και το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται, θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, θα διεξάγονται στα αγγλικά και θα ολοκληρώνονται με μία εντατική, δια ζώσης περίοδο φοίτησης και την τελετή αποφοίτησης στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα και επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση, αξιοκρατία, διαφάνεια και ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες όπως αυτή μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσελκύοντας διεθνείς φοιτητές, προστατεύοντας τους ελληνικούς φυσικούς πόρους και την κληρονομιά της χώρας και υποστηρίζοντας την επιστροφή Ελλήνων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και πιο ανταγωνιστικού μέλλοντος για τη χώρα.

Ο Paul Almeida, Κοσμήτορας και Πρόεδρος της McDonough School of Business, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Georgetown ιδρύθηκε με την ιδέα να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς ηγέτες οι οποίοι θα αφήσουν αποτύπωμα στον κόσμο. Αιώνες αργότερα, συνεχίζουμε αυτή την παράδοση σε παγκόσμια κλίμακα, παρέχοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούνται για τη δημιουργία αξίας για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες στον Όμιλο ΔΕΗ για αυτή την ευκαιρία να φέρουμε στη χώρα το Executive Master’s in Leadership, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ηγεσία».

Ο Peter Marra, Κοσμήτορας του Earth Commons Institute και Καθηγητής Βιολογίας και Περιβάλλοντος στο Laudato Si, δήλωσε: «Οι κύριοι διαμορφωτές αποφάσεων σε μια γεωγραφική περιοχή στρατηγικής σημασίας, στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, θα εντάσσουν πλέον την εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας στον πυρήνα των μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μαζί με την ΔΕΗ, το Georgetown προσφέρει στην Ελλάδα ένα δυναμικό, βασισμένο σε πραγματικές προκλήσεις και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, όπου οι Έλληνες ηγέτες μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πραγματικό χρόνο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα έχουν ήδη προετοιμαστεί ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση».

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, σημείωσε: «Η διαχρονική δύναμη μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε λειτουργεί ως οικοσύστημα ανάπτυξης ηγετών, ενδυναμώνοντας καινοτόμα μυαλά να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Georgetown, ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, το οποίο εξασφαλίζει έναν υψηλής ποιότητας συνδυασμό αυστηρής ακαδημαϊκής θεωρίας και παγκόσμιων επιχειρηματικών γνώσεων. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί στρατηγική επένδυση στο ταλέντο. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώνουμε τους ηγέτες του αύριο σε όλο τον κόσμο, ώστε να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές σε οργανισμούς και κοινωνίες».