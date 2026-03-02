ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 13:53
  • To Πανεπιστήμιο Georgetown υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη δημιουργία Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
  • Ο Όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μοναδικός εταίρος του νέου νομικού προσώπου, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παρουσία του Πανεπιστημίου Georgetown στη Ελλάδα-επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντων
  • To Πανεπιστήμιο Georgetown, μέσω του Ν.Π.Π.Ε., θα προσφέρει αρχικά, από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive Masters in Leadership και σε επόμενη φάση θα προσφέρει και το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.S. in Environment and Sustainability Management
  • Το Georgetown University που ιδρύθηκε το 1789 στις ΗΠΑ, είναι ένα από τα πιο σεβαστά ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο, με μακρά παράδοση στην προετοιμασία αποφοίτων για να διαμορφώσουν την πολιτική, τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, την υγειονομική περίθαλψη, τη διπλωματία και τις παγκόσμιες σχέσεις

Ο Όμιλος ΔΕΗ και το Πανεπιστήμιο Georgetown προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία ενός νέου Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Georgetown, με την υποστήριξη του Ομίλου ΔΕΗ, υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του «Georgetown University Greece - University Legal Entity» (Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ελλάδα), με στόχο την έναρξη λειτουργίας του το φθινόπωρο του 2026. Ο Όμιλος ΔΕΗ θα είναι ο μοναδικός εταίρος της νέας οντότητας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παρουσία του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα, επενδύοντας με αυτό τον τρόπο ενεργά στο ταλέντο.

Με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Georgetown σχεδιάζει να προσφέρει δύο από τα πιο επιτυχημένα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ελλάδα: το Executive Master’s in Leadership μέσω της φημισμένης Σχολής Επιχειρήσεων McDonough, ακολουθούμενο από το M.S. in Environment and Sustainability Management, μία συνεργασία μεταξύ της Σχολής McDonough και του Earth Commons - Ινστιτούτου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας του Georgetown. Τα δύο προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε Έλληνες ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ.

Το Executive Master’s in Leadership είναι ένα καταξιωμένο, πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να πλοηγηθούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο. Συνδυάζοντας αυστηρή ακαδημαϊκή θεωρία με παγκόσμιες πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, το πρόγραμμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των σύνθετων θεωριών ηγεσίας και των πραγματικών προκλήσεων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε έναν κόσμο παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία.

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, M.S. in Environment and Sustainability Management, που προσφέρεται από το McDonough School of Business σε συνεργασία με το Earth Commons Institute, συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις με επιχειρηματικές αρχές, προκειμένου να προετοιμάσει τους αποφοίτους να προωθήσουν τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα αξιοποιεί το παγκοσμίου φήμης διδακτικό προσωπικό του Georgetown, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές τις ολοκληρωμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία που απαιτούνται για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οργανισμών, με στόχο την αύξηση της αξίας τους και την ταυτόχρονη υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Και τα δύο προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το AACSB ενώ το Georgetown θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών και το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται, θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, θα διεξάγονται στα αγγλικά και θα ολοκληρώνονται με μία εντατική, δια ζώσης περίοδο φοίτησης και την τελετή αποφοίτησης στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα και επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση, αξιοκρατία, διαφάνεια και ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, πρωτοβουλίες όπως αυτή μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Ελλάδας, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσελκύοντας διεθνείς φοιτητές, προστατεύοντας τους ελληνικούς φυσικούς πόρους και την κληρονομιά της χώρας και υποστηρίζοντας την επιστροφή Ελλήνων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και πιο ανταγωνιστικού μέλλοντος για τη χώρα.

Ο Paul Almeida, Κοσμήτορας και Πρόεδρος της McDonough School of Business, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Georgetown ιδρύθηκε με την ιδέα να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς ηγέτες οι οποίοι θα αφήσουν αποτύπωμα στον κόσμο. Αιώνες αργότερα, συνεχίζουμε αυτή την παράδοση σε παγκόσμια κλίμακα, παρέχοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απαιτούνται για τη δημιουργία αξίας για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες στον Όμιλο ΔΕΗ για αυτή την ευκαιρία να φέρουμε στη χώρα το Executive Master’s in Leadership, ένα πρόγραμμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ηγεσία».

Ο Peter Marra, Κοσμήτορας του Earth Commons Institute και Καθηγητής Βιολογίας και Περιβάλλοντος στο Laudato Si, δήλωσε: «Οι κύριοι διαμορφωτές αποφάσεων σε μια γεωγραφική περιοχή στρατηγικής σημασίας, στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, θα εντάσσουν πλέον την εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας στον πυρήνα των μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μαζί με την ΔΕΗ, το Georgetown προσφέρει στην Ελλάδα ένα δυναμικό, βασισμένο σε πραγματικές προκλήσεις και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, όπου οι Έλληνες ηγέτες μπορούν να ασχοληθούν άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πραγματικό χρόνο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα έχουν ήδη προετοιμαστεί ώστε να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση».

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, σημείωσε: «Η διαχρονική δύναμη μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποί της. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε λειτουργεί ως οικοσύστημα ανάπτυξης ηγετών, ενδυναμώνοντας καινοτόμα μυαλά να ηγηθούν με αξίες και όραμα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων αλλαγών στην ενέργεια και την οικονομία. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Georgetown, ένα από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, το οποίο εξασφαλίζει έναν υψηλής ποιότητας συνδυασμό αυστηρής ακαδημαϊκής θεωρίας και παγκόσμιων επιχειρηματικών γνώσεων. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί στρατηγική επένδυση στο ταλέντο. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώνουμε τους ηγέτες του αύριο σε όλο τον κόσμο, ώστε να φέρουν ουσιαστικές αλλαγές σε οργανισμούς και κοινωνίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:59

