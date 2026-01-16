Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα

Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
Newsroom
Παρασκευή, 16/01/2026 - 06:43

Mια απλή, αλλά σημαντική συνήθεια για την ασφάλεια και την οικονομία του σπιτιού σας.

Πιθανότατα οι γονείς σας σας έχουν συμβουλεύσει να αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν βρέχει ή πριν από ένα ταξίδι.

Η συμβουλή μπορεί να ακούγεται παλιομοδίτικη, αλλά δεν παύει να είναι ακριβής.

Ας δούμε γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τον φρυγανιέρα σας μεταξύ των χρήσεων και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές.

Γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα μεταξύ χρήσεων

Οι φρυγανιέρες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά

Οι Αρχές στις ΗΠΑ συνιστούν στους ιδιοκτήτες να αποσυνδέουν μικρές συσκευές όπως οι φρυγανιέρες κάθε φορά που δεν τις χρησιμοποιούν.

Παρόλο που οι σύγχρονες φρυγανιέρες διαθέτουν μηχανισμό αποφυγής μπλοκαρίσματος, στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανακλήσεις φρυγανιερών που ενεργοποιούνταν απροσδόκητα ή παρέμεναν αναμμένες.

Οι φρυγανιέρες γεμίζουν με εύφλεκτα ψίχουλα και, αν το στοιχείο θέρμανσης παρουσιάσει βλάβη ενώ δεν είστε στο σπίτι, μπορεί να προκληθεί φωτιά.

Οι καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν τις συσκευές σας

Μια αστραπή μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξη της τάσης στο σπίτι σας και να καταστρέψει τις συσκευές. Γι’ αυτό, είναι καλή ιδέα να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα και όλες τις μικρές συσκευές πριν από την καταιγίδα (αποφύγετε να το κάνετε όταν η καταιγίδα είναι πολύ κοντά).

Οι επιτραπέζιες συσκευές καταναλώνουν ενέργεια

Τα ρολόγια και οι οθόνες αφής δεν είναι τόσο συνηθισμένα στις φρυγανιέρες όσο στις καφετιέρες, αλλά αν η δική σας διαθέτει, καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο.

Ευτυχώς, οι σύγχρονες συσκευές καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με παλιά. Παρ’ όλα αυτά, η αποσύνδεση της φρυγανιέρας θα εξοικονομήσει λίγη ενέργεια.

Μερικά έξτρα tips ασφαλείας

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να διατηρήσετε... την φρυγανιέρα και το σπίτι σας ασφαλή:

  • Καθαρίζετε τακτικά τη φρυγανιέρα, αδειάζοντας τη θήκη για ψίχουλα και βουρτσίζοντας όσα έχουν κολλήσει μέσα (πάντα με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή).
  • Αν παρατηρήσετε ζημιά σε καλώδιο ή φις, αντικαταστήστε αμέσως τη φρυγανιέρα.
  • Πάντα συνδέετε τη φρυγανιέρα σε πρίζα που προορίζεται για μικρές συσκευές και μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
  • Μην υπερφορτώνετε μια πρίζα συνδέοντας περισσότερες συσκευές από όσες μπορεί να υποστηρίξει.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 06:43

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν 15 Ιανουαρίου 2026
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση 16 Ιανουαρίου 2026
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση