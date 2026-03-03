Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε και πάλι άλμα εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και της διακοπής της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ QatarEnergy.

Γύρω στις 10:20 (ώρα Ελλάδας), το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε αύξηση άνω του 23%, έπειτα από ένα άλμα άνω του 33%, στα 59,445 ευρώ η μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το Φεβρουάριο 2023, όταν είχαν ανέβει κάθετα οι τιμές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξάλλου διευρύνθηκε σήμερα η πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις από τους επενδυτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε στις 10:04 (ώρα Ελλάδας) πτώση 1,3% στις 615,72 μονάδες, αφού χθες, Δευτέρα, είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Ο δείκτης των εταιρειών κοινής ωφελείας και ο τραπεζικός τομέας κατέγραψαν πτώση 2,6% καθένας, ενώ αυξήθηκε οριακά ο ενεργειακός τομέας, αυξάνοντας τα κέρδη από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο επικεφαλής των οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν δήλωσε τους Financial Times ότι ένας μακροχρόνιος πόλεμος θα μπορούσε να ασκήσει έντονη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και να μειώσει το ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη.