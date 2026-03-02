Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα

Δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν σήμερα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Κατάρ όπως και άλλη ενεργειακή εγκατάσταση, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου, την ώρα που η Τεχεράνη διεξάγει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα πλήγματα κατά χωρών της περιοχής που φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) είχε στόχο δεξαμενή νερού που ανήκει σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεσαγίντ, νότια της Ντόχα, και ένα άλλο είχε στόχο ενεργειακή εγκατάσταση στην Ρας Λάφαν, στην βόρεια ακτή της χώρας, βασική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, διευκρίνισε το υπουργείο.