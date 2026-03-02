ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 15:31

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Δύο ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν σήμερα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Κατάρ όπως και άλλη ενεργειακή εγκατάσταση, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου, την ώρα που η Τεχεράνη διεξάγει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα πλήγματα κατά χωρών της περιοχής που φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) είχε στόχο δεξαμενή νερού που ανήκει σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεσαγίντ, νότια της Ντόχα, και ένα άλλο είχε στόχο ενεργειακή εγκατάσταση στην Ρας Λάφαν, στην βόρεια ακτή της χώρας, βασική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, διευκρίνισε το υπουργείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο 02 Μαρτίου 2026
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις 02 Μαρτίου 2026
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ

Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις

Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου

Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;

Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας

Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας