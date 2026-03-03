Νίκος Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ

Νίκος Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 10:05

Με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

  • έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,
  • παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου,
  • εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Σαρόγλειου Μεγάρου (κτήριο ΛΑΕΔ) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση αντλιών – κυκλοφορητών συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με νέες, υψηλής απόδοσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h., αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.),
  • αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και
  • ευρύτερες παρεμβάσεις με αρχιτεκτονική σημασία, για την προστασία και την αναβάθμιση του κτηρίου.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

