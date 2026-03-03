Νίκος Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,

παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου,

εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Σαρόγλειου Μεγάρου (κτήριο ΛΑΕΔ) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση αντλιών – κυκλοφορητών συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με νέες, υψηλής απόδοσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h., αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.),

αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και