Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν

Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 01/03/2026 - 08:27

Όπως θα αγοράζατε έναν ανεμιστήρα το καλοκαίρι για να κοιμηθείτε άνετα τη νύχτα, αξίζει να επενδύσετε σε έναν αφυγραντήρα τον χειμώνα για να διατηρείτε την υγρασία στα σωστά επίπεδα.

Δεν είναι μυστικό ότι οι αφυγραντήρες βοηθούν σημαντικά στην πρόληψη της ανάπτυξης μούχλας και της συσσώρευσης υγρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ παράλληλα βοηθούν στο στέγνωμα ρούχων σε εσωτερικούς χώρους και κάνουν σημαντική διαφορά στην ποιότητα του αέρα.

Οι ειδικοί, ωστόσο, αποκαλύπτουν ότι μπορούν επίσης να βελτιώσουν τον ύπνο σας και εξηγούν τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γιατί χρειάζεστε αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιο

Ένας απλός τρόπος να βελτιώσετε τις συνθήκες ύπνου σας είναι να ρυθμίσετε την υγρασία του δωματίου.

«Τα επίπεδα υγρασίας στο υπνοδωμάτιο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα του ύπνου», εξηγεί η Δρ Hana Patel, γενική ιατρός του NHS και ειδικός ύπνου στο Time4Sleep.

«Όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή, το σώμα δυσκολεύεται να δροσιστεί και να παραμείνει κοιμισμένο. Από την άλλη πλευρά, η πολύ χαμηλή υγρασία μπορεί να ξηράνει το δέρμα και τις αναπνευστικές οδούς, διαταράσσοντας τον φυσικό ρυθμό του ύπνου.»

Η υγρασία αποτελεί κατά βάση χειμωνιάτικο πρόβλημα. Όπως «παλεύουμε» περισσότερο τη μούχλα, έτσι και ο ύπνος μας επηρεάζεται περισσότερο αυτή την περίοδο.

«Τον χειμώνα η συμπύκνωση είναι πιο συχνή, επομένως η διατήρηση χαμηλότερων επιπέδων υγρασίας μεταξύ 30% και 50% μπορεί να είναι ωφέλιμη», αναφέρει η Δρ Patel. «Επίπεδα πάνω από 60% μπορούν να ενθαρρύνουν τη μούχλα και τα αλλεργιογόνα που προκαλούν δυσφορία, ενώ επίπεδα κάτω από 30% μπορεί να οδηγήσουν σε ξηρό δέρμα, ερεθισμό και πονόλαιμο.»

«Για να διασφαλίσετε ότι τα επίπεδα υγρασίας στο υπνοδωμάτιο ευνοούν τον καλύτερο ύπνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αφυγραντήρα ώστε να απομακρύνετε την περίσσεια υγρασίας αλλά και να επιλέξετε σεντόνια και κλινοσκεπάσματα από υλικά που "αναπνέουν", όπως βαμβάκι ή μπαμπού, που βοηθούν το σώμα να ρυθμίζει καλύτερα τη θερμοκρασία και να μειώνει την εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας», προσθέτει η Δρ Patel.

Αν αναζητάτε περισσότερους τρόπους να βελτιώσετε τον ύπνο σας, μπορείτε να επενδύσετε σε ποιοτικά σεντόνια που σας κρατούν ζεστούς τον χειμώνα και δροσερούς το καλοκαίρι.

Πηγή: woman and home

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 08:27

