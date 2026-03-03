Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50
Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 11:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»

Γιάννης Τριήρης: Ο πολεμοχαρής «ειρηνοποιός»
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 03/03/2026 - 08:13

Στην εποχή της παγκόσμιας αβεβαιότητας, η διεθνής σκηνή μοιάζει να έχει επιστρέψει σε μια ζοφερή εποχή, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού ορίζονται όχι από το δίκαιο, αλλά από τη βούληση του ισχυρότερου.

Στο επίκεντρο αυτής της οπισθοδρόμησης βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας ηγέτης που αυτοπαρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, ενώ στην πραγματικότητα ενεργεί ως ένας αδίστακτος ταραχοποιός που διακυβεύει την παγκόσμια ισορροπία.

Η μόνη αρχή που διέπει τη συμπεριφορά του είναι «η δύναμη του ισχυρού». Για τον Τραμπ, η διπλωματία δεν είναι εργαλείο συνεννόησης, αλλά ένας μηχανισμός εκβιασμού και επιβολής. Το διεθνές δίκαιο, αντί να αποτελεί το θεμέλιο της παγκόσμιας τάξης, αντιμετωπίζεται από τον ίδιο ως μια ενοχλητική λεπτομέρεια που πρέπει να κάμπτεται μπροστά στις επιθυμίες του. Ας μην έχουμε αυταπάτες: το διεθνές δίκαιο δεν είναι –και δεν πρέπει να γίνει– το δίκιο του ισχυρού.

Η επιθετική του πολιτική εκδηλώνεται σε κάθε επίπεδο, δημιουργώντας πληγές που θα αργήσουν να επουλωθούν:

Σήμερα, ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο με σφαίρες. Ο παγκόσμιος πόλεμος των δασμών που κήρυξε ο Τραμπ, πλήττοντας αδιάκριτα εχθρούς και —το χειρότερο— παραδοσιακούς συμμάχους, είναι μια πράξη ωμής οικονομικής επιθετικότητας. Η επιβολή δασμών σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν είναι οικονομική πολιτική· είναι ένας εκβιαστικός πόλεμος που αποσκοπεί στην πλήρη υποταγή. Για τον Τραμπ, το εμπόριο δεν είναι αμοιβαίο όφελος, είναι ένα όπλο για να γονατίσει όποιον τολμά να έχει δική του εθνική ατζέντα.

Η λίστα των στόχων του προκαλεί ίλιγγο και ανασφάλεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από την απαγωγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα και την επιβολή της «Δόγματός Don-roe», μέχρι τις παραλογές απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, την μετατροπή του Καναδά σε Πολιτεία των ΗΠΑ, , την «ειρηνική» κατάκτηση της Κούβας, ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως αποικιοκράτης του 19ου αιώνα.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε σε πραγματικό πόλεμο, αποδεικνύει ότι ο Τραμπ δεν φοβάται να βάλει φωτιά στον πλανήτη για να ικανοποιήσει το εγώ του ή να συσπειρώσει τη βάση του.

Το ενθαρρυντικό, πάντως, είναι ότι αυτή η επιθετικότητα του Τραμπ δεν εκφράζει ούτε τον αμερικανικό λαό. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις (Reuters/Ipsos), το 75% της αμερικανικής κοινής γνώμης τάσσεται κατά του πολέμου στο Ιράν. Ο Τραμπ δρα ερήμην της λογικής και της βούλησης των ίδιων των πολιτών του και αυτό έχει τη σημασία του, καθώς επίκεινται και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η Δύση οικοδομήθηκε πάνω στις αξίες του ορθολογισμού, της δημοκρατίας και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Ο Τραμπ τις γκρεμίζει συστηματικά. Η δική του αρχή είναι «το δίκαιο είναι το συμφέρον του ισχυρού». Αυτή η νοοτροπία μας επιστρέφει αιώνες πίσω, σε εποχές αποικιοκρατίας.

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο, με δεσμεύει μόνο η δική μου ηθική», δήλωσε πρόσφατα. Όταν όμως η ηθική ενός ηγέτη ταυτίζεται με την απόλυτη ασυδοσία, τότε ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Ευρώπη και τα δημοκρατικά κράτη δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν ως απλοί θεατές. Η πολιτική του κατευνασμού απέναντι σε έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο ηγέτη ιστορικά έχει αποδειχθεί μοιραία. Αν ο Τραμπ αφεθεί ανεξέλεγκτος, κανένα κράτος —μικρό ή μεγάλο— δεν είναι ασφαλές. Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δεν υποκύπτει στις απαιτήσεις του.

Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλον έναν πολεμοχαρή «ειρηνοποιό». Είναι ώρα για μια ενιαία, σθεναρή απάντηση που θα υπενθυμίσει στον «πλανητάρχη» ότι ο κόσμος δεν είναι ιδιοκτησία «ενός», αλλά των κυρίαρχων λαών του κάθε κράτους.

