Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε &quot;ασφαλή ύδατα&quot;
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 11:27

Ο κινεζικός κολοσσός θαλάσσιων μεταφορών Cosco έδωσε εντολή στα πλοία του που βρίσκονται στον Κόλπο ή κατευθύνονται εκεί να καταφύγουν σε «ασφαλή ύδατα», καθώς η μετακίνηση σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό ανεστάλη ντε φάκτο την επομένη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η κρατική επιχείρηση που εδρεύει στη Σανγκάη είναι η τελευταία μέχρι στιγμής ανάμεσα στους μεγάλους παγκόσμιους ναυτιλιακούς ομίλους που ανακοινώνει την αναστολή των επιχειρήσεών της μετά την παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ, μετά τη σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Κι άλλες μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των οποίων οι Maersk και MSC, έχουν ανακοινώσει την αναστολή των επιχειρήσεών τους στην περιοχή, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το στενό αυτό αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από αυτό.

"Τα πλοία που έχουν ήδη εισέλθει στον Κόλπο, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεών τους όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, έλαβαν οδηγία να μεταβαίνουν σε ασφαλή ύδατα για να παραμείνουν ή να αγκυροβολήσουν εκεί», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Cosco Shipping Lines.

Τα πλοία με προορισμό τον Κόλπο «ενημερώθηκαν να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», κυρίως με «μείωση της ταχύτητας» ή «την αναμονή νέων οδηγιών για καθορισμένα προστατευμένα αγκυροβόλια».

Η επιχείρηση «αποτιμά σχέδια έκτακτης ανάγκης» για όλα τα φορτία στα ενδιαφερόμενα πλοία, «συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλακτικών λιμανιών εκφόρτωσης».

Χθες, Κυριακή, υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας γνωστοποίησαν ότι τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση σε αυτήν τη θαλάσσια ζώνη των περίπου 50 χιλιομέτρων, οδό νευραλγικής σημασίας του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων ανάμεσα στο Ιράν και την χερσόνησο Μουσαντάμ, που ανήκει στο Ομάν.

Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε &quot;υπερβολική απαίτηση&quot; προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας 02 Μαρτίου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

