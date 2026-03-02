ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Eurelectric προς ΕΕ: Μη διαταράσσετε το σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς, θα σταματήσουν οι επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:55
Η Qatar Energy σταματά την παραγωγή LNG έπειτα από ιρανικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:50
Άνω του 50% η αύξηση της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 15:47
Τι πρέπει να ξέρετε για τις τιμές ενέργειας στην ελληνική αγορά μετά την κρίση στο Ιράν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:44
Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 15:31
Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο “Plan4Cold” – Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 15:14
Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 14:54
Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 14:26
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:53
1η Διεθνής Τηλεδιάσκεψη «Διδασκαλία και Εκπαίδευση» από το ΚΕΠΑ: «Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 13:36
Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 13:27
Χτύπημα του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 12:55
ΕΥΔΑΜ: Στοχευμένη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 12:53
Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε "ασφαλή ύδατα"
ΚΟΣΜΟΣ
02/03/2026 - 11:27
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/03/2026 - 10:48
Θωρακίζοντας τις Πόλεις μας: Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή της Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 10:09
Η Βρετανία κάνει λόγο για «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της στην Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/03/2026 - 09:38
Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 09:14
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/03/2026 - 08:38
ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 08:24
Άλμα έως 8% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:13
Μεγάλη ανησυχία για αντίποινα- Η έκτακτη επίσκεψη αρχηγών ΓΕΑ και ΓΕΣ στη βάση της Σούδας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
02/03/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: Οι πολλαπλασιαστές της οργής
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/03/2026 - 08:04
Στενά του Ορμούζ: Πίεση στο πετρέλαιο και αυξήσεις στα καύσιμα- Ενισχύονται οι έλεγχοι στην αγορά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/03/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Ισχυρή άνοδος παραγωγής με «πράσινη» ραχοκοκαλιά τον Ιανουάριο- Τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/03/2026 - 07:59
House burping: Το διάλειμμα από το καλοριφέρ που έγινε viral στο TikTok
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Ποιες συσκευές ανεβάζουν «σιωπηλά» τον λογαριασμό ρεύματος: Η έκπληξη στην πρωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/03/2026 - 07:10
Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27

ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο

Κομισιόν: Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο
Newsroom
Δευτέρα, 02/03/2026 - 14:54

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο από την πολεμική σύρραξη στην Μέση Ανατολή, αναφέρεται σε email που η Κομισιόν έστειλε προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν προβλέπουμε άμεση επίπτωση στην ασφάλεια της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο», αναγράφεται στο email της Κομισιόν.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 9% σήμερα την ώρα που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Χορμούζ έχει διαταραχθεί από τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου.

Η Κομισιόν ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να γνωστοποιήσουν τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προμηθειών σήμερα, σύμφωνα με το email.

Παράλληλα η Κομισιόν σχεδιάζει να συγκαλέσει εντός των προσεχών ημερών συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πετρέλαιο, η οποία διευκολύνει τον συντονισμό ανάμεσα σε εκπροσώπους κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ σε περίπτωση προβλημάτων τροφοδοσίας.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες τις επόμενες ημέρες καθώς θα αξιολογείται ο αντίκτυπος της σύρραξης στην Μέση Ανατολή, κυρίως στις ροές του πετρελαίου μέσα από τα Στενά του Χορμούζ, από όπου διέρχεται περισσότερο του ενός πέμπτου του πετρελαίου παγκοσμίως.

