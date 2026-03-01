ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το σενάριο για εκτίναξη του πετρελαίου στα 100 δολάρια και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
01/03/2026 - 09:04
Γιατί χρειάζεστε έναν αφυγραντήρα στο υπνοδωμάτιό σας τον χειμώνα, οι ειδικοί εξηγούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:27
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/03/2026 - 08:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας
Pavol Tančibok on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 01/03/2026 - 08:28

Αν συστηματικά αναβάλλεις αυτή τη δουλειά, υπολείμματα όπως άλατα, λίπη και βρωμιά θα συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής σου.

Αν έχεις περάσει μεγάλο μέρος της ζωής σου μετακομίζοντας από σπίτι σε σπίτι, ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μην βρίσκεται στη λίστα με τις συνηθισμένες υποχρεώσεις σου.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτόν τον βαθύ καθαρισμό. Γιατί να χρειάζεται να καθαρίσεις το εσωτερικό μιας συσκευής που ανακατεύει σαπούνι και ζεστό νερό σε καθημερινή βάση;

Κι όμως, άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου. Διάβασε παρακάτω τις «βρώμικες» λεπτομέρειες.

Τι συμβαίνει αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου;

Τα πιάτα δεν καθαρίζουν

Αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου, τα πιάτα δεν βγαίνουν όσο καθαρά πρέπει. Και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι:

  • Τα περισσότερα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφών σε ένα φίλτρο στο κάτω μέρος της συσκευής. Αν δεν αδειάζεις το φίλτρο, τα υπολείμματα τροφών «συμμετέχουν» στο πλύσιμο κάθε φορά που πλένεις τα πιάτα. Κάπως έστι ενδέχεται να παρατηρήσεις κομμάτια τροφής ή μια τραχιά επίστρωση επάνω στα πιάτα σου.
  • Υπολείμματα σαπουνιού και λίπη συσσωρεύονται στα τοιχώματα και στα λάστιχα στεγανοποίησης, αφήνοντας ένα φιλμ στα πιάτα κάθε φορά που κάνεις μια πλύση.
  • Οι βραχίονες ψεκασμού φράζουν από άλατα και υπολείμματα τροφών, εμποδίζοντας το αποτελεσματικό ξέβγαλμα των πιάτων.

Το πλυντήριο πιάτων μυρίζει

Αν επιτρέψεις σε βακτήρια και μούχλα να αναπτυχθούν, το πλυντήριο πιάτων σου θα αρχίσει να μυρίζει.

Το πρόβλημα αυτό συνήθως ξεκινά σε σχισμές στα λάστιχα και στις τσιμούχες, αλλά αυτό το δυσάρεστο βιοφίλμ μπορεί τελικά να εξαπλωθεί και να καταστήσει το πλυντήριο πιάτων ανθυγιεινό. Τα πλαστικά δοχεία, τα ποτήρια και τα πιάτα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο να απορροφούν δυσάρεστες οσμές.

Δεν γίνεται σωστά η αποστράγγιση και προκαλούνται διαρροές

Αν οι σωλήνες και τα φίλτρα φράξουν, το νερό μπορεί να λιμνάσει μέσα στη συσκευή ή ακόμη και να αρχίσει να «τρέχει» από την πόρτα.

Τα πιάτα δεν θα καθαρίζουν καλά αν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, και μπορεί να χρειαστεί τελικά να καθαρίσεις... αφού το πλυντήριο όμως έχει πλημμυρίσει.

Πότε πρέπει να καθαρίζεις το πλυντήριο πιάτων

Έλεγχε τα φίλτρα σου τακτικά, ώστε να μπορείς να τα ξεπλένεις και να τρίβεις τα υπολείμματα τροφών και τη «λάσπη» που συγκεντρώνεται.

Θα καταλάβεις ότι ήρθε η ώρα για βαθύ καθαρισμό του πλυντηρίου όταν τα πιάτα βγαίνουν με τραχιά ή λιπαρή αίσθηση, όταν το πλυντήριο πιάτων μυρίζει ή όταν έχεις προβλήματα με την αποστράγγιση του νερού.

Όμως δεν χρειάζεται να περιμένεις να παρουσιαστούν προβλήματα.

Βάλε μια σημείωση στο ημερολόγιό σου να καθαρίζεις το πλυντήριο πιάτων κάθε 30 ημέρες: Αρκεί λίγο ξύδι, μαγειρική σόδα, μια παλιά οδοντόβουρτσα.

Αν αυτό δεν κάνει το πλυντήριο πιάτων σου να αστράφτει από καθαριότητα, χρησιμοποίησε εμπορικές ταμπλέτες καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων για να αφαιρέσεις τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 08:28

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη 26 Φεβρουαρίου 2026
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται» 01 Μαρτίου 2026
Το viral βίντεο για τις αντλίες θερμότητας: «Μην πιστεύετε ούτε τα μισά από αυτά που ακούγονται»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι συμβαίνει όταν αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων

Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος

To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ

To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε δημοφιλή gadgets που μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά