Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε με το πλυντήριο πιάτων σας

Αν συστηματικά αναβάλλεις αυτή τη δουλειά, υπολείμματα όπως άλατα, λίπη και βρωμιά θα συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής σου.

Αν έχεις περάσει μεγάλο μέρος της ζωής σου μετακομίζοντας από σπίτι σε σπίτι, ο καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να μην βρίσκεται στη λίστα με τις συνηθισμένες υποχρεώσεις σου.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτόν τον βαθύ καθαρισμό. Γιατί να χρειάζεται να καθαρίσεις το εσωτερικό μιας συσκευής που ανακατεύει σαπούνι και ζεστό νερό σε καθημερινή βάση;

Κι όμως, άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου. Διάβασε παρακάτω τις «βρώμικες» λεπτομέρειες.

Τι συμβαίνει αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου;

Τα πιάτα δεν καθαρίζουν

Αν δεν καθαρίζεις ποτέ το πλυντήριο πιάτων σου, τα πιάτα δεν βγαίνουν όσο καθαρά πρέπει. Και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι:

Τα περισσότερα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφών σε ένα φίλτρο στο κάτω μέρος της συσκευής. Αν δεν αδειάζεις το φίλτρο, τα υπολείμματα τροφών «συμμετέχουν» στο πλύσιμο κάθε φορά που πλένεις τα πιάτα. Κάπως έστι ενδέχεται να παρατηρήσεις κομμάτια τροφής ή μια τραχιά επίστρωση επάνω στα πιάτα σου.

Υπολείμματα σαπουνιού και λίπη συσσωρεύονται στα τοιχώματα και στα λάστιχα στεγανοποίησης, αφήνοντας ένα φιλμ στα πιάτα κάθε φορά που κάνεις μια πλύση.

Οι βραχίονες ψεκασμού φράζουν από άλατα και υπολείμματα τροφών, εμποδίζοντας το αποτελεσματικό ξέβγαλμα των πιάτων.

Το πλυντήριο πιάτων μυρίζει

Αν επιτρέψεις σε βακτήρια και μούχλα να αναπτυχθούν, το πλυντήριο πιάτων σου θα αρχίσει να μυρίζει.

Το πρόβλημα αυτό συνήθως ξεκινά σε σχισμές στα λάστιχα και στις τσιμούχες, αλλά αυτό το δυσάρεστο βιοφίλμ μπορεί τελικά να εξαπλωθεί και να καταστήσει το πλυντήριο πιάτων ανθυγιεινό. Τα πλαστικά δοχεία, τα ποτήρια και τα πιάτα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο να απορροφούν δυσάρεστες οσμές.

Δεν γίνεται σωστά η αποστράγγιση και προκαλούνται διαρροές

Αν οι σωλήνες και τα φίλτρα φράξουν, το νερό μπορεί να λιμνάσει μέσα στη συσκευή ή ακόμη και να αρχίσει να «τρέχει» από την πόρτα.

Τα πιάτα δεν θα καθαρίζουν καλά αν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, και μπορεί να χρειαστεί τελικά να καθαρίσεις... αφού το πλυντήριο όμως έχει πλημμυρίσει.

Πότε πρέπει να καθαρίζεις το πλυντήριο πιάτων

Έλεγχε τα φίλτρα σου τακτικά, ώστε να μπορείς να τα ξεπλένεις και να τρίβεις τα υπολείμματα τροφών και τη «λάσπη» που συγκεντρώνεται.

Θα καταλάβεις ότι ήρθε η ώρα για βαθύ καθαρισμό του πλυντηρίου όταν τα πιάτα βγαίνουν με τραχιά ή λιπαρή αίσθηση, όταν το πλυντήριο πιάτων μυρίζει ή όταν έχεις προβλήματα με την αποστράγγιση του νερού.

Όμως δεν χρειάζεται να περιμένεις να παρουσιαστούν προβλήματα.

Βάλε μια σημείωση στο ημερολόγιό σου να καθαρίζεις το πλυντήριο πιάτων κάθε 30 ημέρες: Αρκεί λίγο ξύδι, μαγειρική σόδα, μια παλιά οδοντόβουρτσα.

Αν αυτό δεν κάνει το πλυντήριο πιάτων σου να αστράφτει από καθαριότητα, χρησιμοποίησε εμπορικές ταμπλέτες καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων για να αφαιρέσεις τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Πηγή: Southern Living