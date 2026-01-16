Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση

Η πληρωμή της πρώτης δόσης ολοκληρώθηκε και πλέον το ενδιαφέρον για το επίδομα θέρμανσης μετατοπίζεται στην δεύτερη δόση.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης έλαβαν την πρώτη δόση, η οποία φτάνει το 60% του ποσού για τη σεζόν 2024 – 2025 και περιμένουν τώρα τις επόμενες δύο πληρωμές.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που έγιναν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1η Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά για τις αγορές αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να δηλωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τρίτη και τελευταία πληρωμή αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Η καταβολή της θα γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις της περιόδου μεταξύ 1η Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται πως συνολικά για το επίδομα θέρμανσης διατίθενται 195 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο:

Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

- Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1, το επίδομα αυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ.

- Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2, προστίθεται επιπλέον 25%, φτάνοντας μέχρι 1.200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λήψη του επιδόματος.