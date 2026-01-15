ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
15/01/2026 - 11:06
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση των ΚΥΤ Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/01/2026 - 10:48
Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 10:20
Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 09:32
HELLENiQ ENERGY: Ανακοίνωση Διανομής Προσωρινού Μερίσματος 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/01/2026 - 08:58
Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 08:40
Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/01/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/01/2026 - 08:27
Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 08:25
Πλαίσιο αξιολόγησης με δείκτες παρακολούθησης για τα έξυπνα δίκτυα- Τι προτείνει ο ACER
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 08:23
Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 06:49
Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/01/2026 - 06:50
Πώς θα παραμείνετε ασφαλείς σε περίπτωση «μπλακ άουτ»: Τα απαραίτητα σε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/01/2026 - 06:49
Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 15:46
Πρόσθετα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του πόσιμου νερού από τις ουσίες PFAS
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 15:21
Νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Μέγαρο Αρσακείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 14:52
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 14:23
Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 13:59
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 13:15
9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 12:59
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 12:38
Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ
14/01/2026 - 12:00
TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/01/2026 - 11:16
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 10:53
Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 10:21
Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 09:46
Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 09:26
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
14/01/2026 - 09:21
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 08:47
Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/01/2026 - 08:15

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
alpha innotec on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 06:50

Όσα πρέπει να ξέρετε πριν επενδύσετε σε αντλίες θερμότητας.

Σκέφτεστε να αποκτήσετε αντλία θερμότητας αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε;

Οι ειδικοί εκτιμούν πως δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για να επενδύσετε σε αυτό το δοκιμασμένο σύστημα θέρμανσης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Ακολουθούν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι ειδικοί για τις αντλίες θερμότητας.

Μπορεί μια αντλία θερμότητας να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Ναι, ειδικά αν αντικαθιστάτε έναν παλιό λέβητα αερίου χαμηλής ενεργειακής κλάσης με μια καλά σχεδιασμένη αντλία θερμότητας.

Η βελτίωση της μόνωσης σε τοίχους, δάπεδα και σοφίτες πριν από την εγκατάσταση βοηθά στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Αν έχετε ήδη φωτοβολταϊκά, μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερα χρησιμοποιώντας την δωρεάν ενέργεια που παράγουν για να τροφοδοτήσετε την αντλία θερμότητας. Η προσθήκη μπαταρίας ηλιακής ενέργειας μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, αποθηκεύοντας ηλιακή ενέργεια για χρήση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σημειώστε όμως ότι η άμεση εξοικονόμηση δεν είναι πάντα εγγυημένη, καθώς η τιμή του ηλεκτρισμού είναι σήμερα υψηλότερη από αυτή του φυσικού αερίου. Εάν αντικαθιστάτε έναν σύγχρονο και αποδοτικό λέβητα αερίου, οι λογαριασμοί σας μπορεί να μην μειωθούν αμέσως.

Χρειάζομαι πολύ χώρο για μια αντλία θερμότητας;

Όχι – οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται λιγότερο εξωτερικό χώρο από δύο μεγάλους κάδους απορριμμάτων δίπλα-δίπλα (περίπου 1,5 μέτρο).

Δεν παρέχουν άμεσα ζεστό νερό όπως ένας λέβητας τύπου combi, οπότε χρειάζεστε και χώρο για αποθήκευση ζεστού νερού. Οι κυλινδρικοί θερμοσίφωνες είναι μια λύση και συνήθως χωράνε σε ντουλάπια περίπου 80x80 εκ.

Υπάρχουν επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας;

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα προγράμματα επιδότησης εντάσσονται σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, όπου μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή τη βελτίωση μόνωσης. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες ενέργειας προσφέρουν ειδικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας της αντλίας.

Μειώνουν οι αντλίες θερμότητας το αποτύπωμα άνθρακα;

Ναι, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές CO₂. Η θέρμανση των κτιρίων ευθύνεται για μεγάλο μέρος των εκπομπών στην Ελλάδα, κυρίως λόγω χρήσης λέβητων πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Η αντικατάσταση ενός συμβατικού λέβητα με αντλία θερμότητας μειώνει τις εκπομπές, ενώ η εξοικονόμηση εξαρτάται από το μέγεθος της κατοικίας και τον τύπο του προηγούμενου συστήματος θέρμανσης.

Πόση συντήρηση χρειάζονται οι αντλίες θερμότητας;

Η συντήρησή τους είναι αντίστοιχη με αυτή ενός λέβητα αερίου. Συνιστάται ετήσιος έλεγχος για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να ισχύει η εγγύηση.

Η συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • καθαρισμό των πηνίων και των λεπίδων του ανεμιστήρα
  • έλεγχο φίλτρων
  • έλεγχο επιπέδου και πίεσης ψυκτικού υγρού
  • έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων

Ο εγκαταστάτης σας θα δώσει οδηγίες για το πότε και πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται η συντήρηση.

Πηγή: energy saving trust

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 06:50

Νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Μέγαρο Αρσακείου
Νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Μέγαρο Αρσακείου 14 Ιανουαρίου 2026
Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις 15 Ιανουαρίου 2026
Ανακαίνιση με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε έρχονται οι αιτήσεις

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα