Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν

Όσα πρέπει να ξέρετε πριν επενδύσετε σε αντλίες θερμότητας.

Σκέφτεστε να αποκτήσετε αντλία θερμότητας αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε;

Οι ειδικοί εκτιμούν πως δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για να επενδύσετε σε αυτό το δοκιμασμένο σύστημα θέρμανσης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Ακολουθούν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι ειδικοί για τις αντλίες θερμότητας.

Μπορεί μια αντλία θερμότητας να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;

Ναι, ειδικά αν αντικαθιστάτε έναν παλιό λέβητα αερίου χαμηλής ενεργειακής κλάσης με μια καλά σχεδιασμένη αντλία θερμότητας.

Η βελτίωση της μόνωσης σε τοίχους, δάπεδα και σοφίτες πριν από την εγκατάσταση βοηθά στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Αν έχετε ήδη φωτοβολταϊκά, μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερα χρησιμοποιώντας την δωρεάν ενέργεια που παράγουν για να τροφοδοτήσετε την αντλία θερμότητας. Η προσθήκη μπαταρίας ηλιακής ενέργειας μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία, αποθηκεύοντας ηλιακή ενέργεια για χρήση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σημειώστε όμως ότι η άμεση εξοικονόμηση δεν είναι πάντα εγγυημένη, καθώς η τιμή του ηλεκτρισμού είναι σήμερα υψηλότερη από αυτή του φυσικού αερίου. Εάν αντικαθιστάτε έναν σύγχρονο και αποδοτικό λέβητα αερίου, οι λογαριασμοί σας μπορεί να μην μειωθούν αμέσως.

Χρειάζομαι πολύ χώρο για μια αντλία θερμότητας;

Όχι – οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται λιγότερο εξωτερικό χώρο από δύο μεγάλους κάδους απορριμμάτων δίπλα-δίπλα (περίπου 1,5 μέτρο).

Δεν παρέχουν άμεσα ζεστό νερό όπως ένας λέβητας τύπου combi, οπότε χρειάζεστε και χώρο για αποθήκευση ζεστού νερού. Οι κυλινδρικοί θερμοσίφωνες είναι μια λύση και συνήθως χωράνε σε ντουλάπια περίπου 80x80 εκ.

Υπάρχουν επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας;

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα προγράμματα επιδότησης εντάσσονται σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, όπου μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή τη βελτίωση μόνωσης. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες ενέργειας προσφέρουν ειδικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας της αντλίας.

Μειώνουν οι αντλίες θερμότητας το αποτύπωμα άνθρακα;

Ναι, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές CO₂. Η θέρμανση των κτιρίων ευθύνεται για μεγάλο μέρος των εκπομπών στην Ελλάδα, κυρίως λόγω χρήσης λέβητων πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Η αντικατάσταση ενός συμβατικού λέβητα με αντλία θερμότητας μειώνει τις εκπομπές, ενώ η εξοικονόμηση εξαρτάται από το μέγεθος της κατοικίας και τον τύπο του προηγούμενου συστήματος θέρμανσης.

Πόση συντήρηση χρειάζονται οι αντλίες θερμότητας;

Η συντήρησή τους είναι αντίστοιχη με αυτή ενός λέβητα αερίου. Συνιστάται ετήσιος έλεγχος για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να ισχύει η εγγύηση.

Η συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει:

καθαρισμό των πηνίων και των λεπίδων του ανεμιστήρα

έλεγχο φίλτρων

έλεγχο επιπέδου και πίεσης ψυκτικού υγρού

έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων

Ο εγκαταστάτης σας θα δώσει οδηγίες για το πότε και πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται η συντήρηση.

Πηγή: energy saving trust