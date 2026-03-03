PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»

«Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία» ήταν το θέμα ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, το PAREMVASI Think Tank, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν: ο Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός, ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός και ο Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

Με τον συντονισμό του Μάνου Καραγιάννη, Καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ και Διεθνολόγο στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, η συζήτηση κινήθηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάστηκαν γενικότερα ζητήματα που αφορούν την γεωπολιτική κατάσταση στη γειτονιά της Ελλάδας, η δεύτερη αφορούσε στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και τα ενεργειακά τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή και η τρίτη στο ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στις ενεργειακές αλλαγές που συντελούνται αυτή την περίοδο στον κόσμο. Όλα τα ζητήματα εξετάστηκαν με φόντο τις εξελίξεις που σημειώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Ιράν και τον Περσικό Κόλπο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις των ομιλητών αποδείχθηκαν εξαιρετικά επίκαιρες υπό το φως των τελευταίων διεθνών εξελίξεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη μεταβλητότητα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και την αυξανόμενη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας. Οι αναφορές στη διασύνδεση ενεργειακών υποδομών, στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, στην αστάθεια των διεθνών αγορών και στις επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία λειτούργησαν ουσιαστικά προφητικά, προσεγγίζοντας με διορατικότητα τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

Οι εισηγήσεις και ο διάλογος που ακολούθησε με το ακροατήριο, κατέδειξαν μεταξύ άλλων πως οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, έχουν μεταβάλει ριζικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι οικονομικές πολιτικές και οι στρατηγικές επιλογές κρατών και επιχειρήσεων.

Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χώρα μας, επισημάνθηκε πως η Ελλάδα, ως χώρα-κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού της ρόλου και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών συνεργασιών συνιστούν στρατηγικές προτεραιότητες με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία.

Στην εκδήλωση αναδείχτηκαν οι εξής στρατηγικοί άξονες για την ενέργεια:

Ο Γεωπολιτικός Ρόλος Βόρειας Ελλάδας: Υπογραμμίστηκε ο κρίσιμος ρόλος της Βόρειας Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ιδιαίτερα μετά τις διεθνείς ανατροπές.

Οι Ενεργειακές Υποδομές & Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ): Τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και ανάπτυξη ΑΠΕ.

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες: Η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας κρίθηκαν απαραίτητες για μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε εκτενής αναφορά στις πρόσφατες και επικείμενες εξελίξεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και επενδύσεων. Επισημάνθηκε η λειτουργία και η επικείμενη επίσημη έναρξη του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, έργο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και ενδυναμώνει τη διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις της Helleniq Energy στη Βόρεια Ελλάδα, με αιχμή την ανάπτυξη του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, καθώς και δύο ακόμη έργων ΑΠΕ στην ίδια περιοχή, τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, αναφορά έγινε στις προωθούμενες έρευνες υδρογονανθράκων που θα υλοποιηθούν από τη Helleniq Energy σε συνεργασία με τη Chevron σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Τονίστηκε ότι η συμμετοχή ενός μεγάλου διεθνούς ενεργειακού ομίλου συνιστά ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και στον στρατηγικό ρόλο της στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη οι εξελίξεις αυτές να ενταχθούν σε μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη εθνική ενεργειακή στρατηγική με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαπενταετίας, η οποία θα διασφαλίζει σταθερότητα, επενδυτική ασφάλεια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του PAREMVASI Think Tank, Σπύρος Ιγνατιάδης, καλωσορίζοντας τον κόσμο επισήμανε μεταξύ άλλων: «Ζούμε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ενέργεια δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό μέγεθος ή τεχνικό ζήτημα πολιτικής. Έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα γεωπολιτικής ισχύος, στρατηγικής αυτονομίας και οικονομικής σταθερότητας».[...] «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωγραφική και πολιτική θέση, όχι απλώς ως παρατηρητής, αλλά ως δυνητικός κόμβος ενέργειας, διασυνδέσεων και συνεργασιών».

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημαντική παρέμβαση του κ. Μανώλη Βλαχογιάννη, Επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου, κατά τον χαιρετισμό του, η οποία ανέδειξε με σαφήνεια τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής και των γεωστρατηγικών εξελίξεων για την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, προσδίδοντας ουσιαστικό περιεχόμενο και θεσμικό βάθος στην έναρξη της εκδήλωσης.

