PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»

PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική &amp; Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία &amp; την Κοινωνία»
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 13:41

«Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία» ήταν το θέμα ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, το PAREMVASI Think Tank, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν: ο Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος της Helleniq Energy, πρ. Υπουργός, ο Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός και ο Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων.

Με τον συντονισμό του Μάνου Καραγιάννη, Καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ και Διεθνολόγο στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, η συζήτηση κινήθηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάστηκαν γενικότερα ζητήματα που αφορούν την γεωπολιτική κατάσταση στη γειτονιά της Ελλάδας, η δεύτερη αφορούσε στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και τα ενεργειακά τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή και η τρίτη στο ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στις ενεργειακές αλλαγές που συντελούνται αυτή την περίοδο στον κόσμο. Όλα τα ζητήματα εξετάστηκαν με φόντο τις εξελίξεις που σημειώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Ιράν και τον Περσικό Κόλπο.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις των ομιλητών αποδείχθηκαν εξαιρετικά επίκαιρες υπό το φως των τελευταίων διεθνών εξελίξεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη μεταβλητότητα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και την αυξανόμενη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας. Οι αναφορές στη διασύνδεση ενεργειακών υποδομών, στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, στην αστάθεια των διεθνών αγορών και στις επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία λειτούργησαν ουσιαστικά προφητικά, προσεγγίζοντας με διορατικότητα τις εξελίξεις που ακολούθησαν.

rLBNPmrk9ROTU7XgyGCFcZRmQ6zayhF7nIax6hDx.jpg

Οι εισηγήσεις και ο διάλογος που ακολούθησε με το ακροατήριο, κατέδειξαν μεταξύ άλλων πως οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, έχουν μεταβάλει ριζικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι οικονομικές πολιτικές και οι στρατηγικές επιλογές κρατών και επιχειρήσεων.

Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χώρα μας, επισημάνθηκε πως η Ελλάδα, ως χώρα-κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού της ρόλου και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών συνεργασιών συνιστούν στρατηγικές προτεραιότητες με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία.

Στην εκδήλωση αναδείχτηκαν οι εξής στρατηγικοί άξονες για την ενέργεια:

  • Ο Γεωπολιτικός Ρόλος Βόρειας Ελλάδας: Υπογραμμίστηκε ο κρίσιμος ρόλος της Βόρειας Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ιδιαίτερα μετά τις διεθνείς ανατροπές.
  • Οι Ενεργειακές Υποδομές & Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ): Τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και ανάπτυξη ΑΠΕ.
  • Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες: Η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και η αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας κρίθηκαν απαραίτητες για μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε εκτενής αναφορά στις πρόσφατες και επικείμενες εξελίξεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και επενδύσεων. Επισημάνθηκε η λειτουργία και η επικείμενη επίσημη έναρξη του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, έργο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και ενδυναμώνει τη διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

RxUv1BgNu10buKxt8NbTYfvLrQbdV9v7VyC0DDS5.jpg

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επενδύσεις της Helleniq Energy στη Βόρεια Ελλάδα, με αιχμή την ανάπτυξη του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, καθώς και δύο ακόμη έργων ΑΠΕ στην ίδια περιοχή, τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, αναφορά έγινε στις προωθούμενες έρευνες υδρογονανθράκων που θα υλοποιηθούν από τη Helleniq Energy σε συνεργασία με τη Chevron σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Τονίστηκε ότι η συμμετοχή ενός μεγάλου διεθνούς ενεργειακού ομίλου συνιστά ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και στον στρατηγικό ρόλο της στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη οι εξελίξεις αυτές να ενταχθούν σε μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη εθνική ενεργειακή στρατηγική με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαπενταετίας, η οποία θα διασφαλίζει σταθερότητα, επενδυτική ασφάλεια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του PAREMVASI Think Tank, Σπύρος Ιγνατιάδης, καλωσορίζοντας τον κόσμο επισήμανε μεταξύ άλλων: «Ζούμε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ενέργεια δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομικό μέγεθος ή τεχνικό ζήτημα πολιτικής. Έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα γεωπολιτικής ισχύος, στρατηγικής αυτονομίας και οικονομικής σταθερότητας».[...] «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωγραφική και πολιτική θέση, όχι απλώς ως παρατηρητής, αλλά ως δυνητικός κόμβος ενέργειας, διασυνδέσεων και συνεργασιών».

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημαντική παρέμβαση του κ. Μανώλη Βλαχογιάννη, Επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου, κατά τον χαιρετισμό του, η οποία ανέδειξε με σαφήνεια τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής και των γεωστρατηγικών εξελίξεων για την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, προσδίδοντας ουσιαστικό περιεχόμενο και θεσμικό βάθος στην έναρξη της εκδήλωσης.

Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης ήταν η βορειοελλαδική εταιρεία KLEEMANN.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer 03 Μαρτίου 2026
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ 04 Μαρτίου 2026
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ιρανικά drones στοχοθέτησαν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακή εγκατάσταση στη χώρα

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας;