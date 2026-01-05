Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού

Μερικές συμβουλές για να μην κλειδωθείτε ποτέ έξω από το σπίτι λόγω παγετού.

Αν ζείτε σε περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είναι απίθανο να χρειάζεται συχνά να καθαρίζετε τον δρόμο από το χιόνι για να κινήσετε το αυτοκίνητο ή να λιώνετε τον πάγο που κάνει τα σκαλιά και τα πεζοδρόμια ολισθηρά.

Δεν είναι παράλληλα απίθανο μια χιονοθύελλα να σας «κλειδώσει» έξω από το σπίτι: Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στις κλειδαριές της πόρτας και να παγώσει, μπλοκάροντας τον μηχανισμό του κυλίνδρου.

Ακόμη κι αν καταφέρετε να κουνήσετε το κλειδί και να το βάλετε μέχρι τέρμα, η κλειδαριά ενδέχεται να μην γυρίζει.

Ένα γρήγορο προληπτικό μέτρο μπορεί να σας γλυτώσει από περιττούς μπελάδες: Απλά καλύψτε τις κλειδαριές της πόρτας με αλουμινόχαρτο αν αναμένετε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Είναι μια φθηνή λύση με υλικό που πιθανότατα έχετε στο σπίτι κι αυτό το φυσικό φράγμα μπορεί να εμποδίσει το νερό να μπει στην κλειδαριά.

Υπόψιν πως το αλουμινόχαρτο είναι επίσης καλός μονωτής, γι’ αυτό και το χρησιμοποιούμε για να καλύπτουμε φαγητά στον φούρνο.

Αν το εσωτερικό του σπιτιού σας θερμαίνεται καλά, το αλουμινόχαρτο μπορεί να βοηθήσει να συγκρατηθεί μέρος της θερμότητας που απορροφούν οι μεταλλικές κλειδαριές.

Όταν αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού ή η πρόγνωση κάνει λόγο για παγετό, ετοιμαστείτε λοιπόν να καλύψετε τις κλειδαριές σας.

Άλλα κόλπα για να γλυτώσετε από παγωμένες κλειδαριές

Το να καλύπτετε τις κλειδαριές σας δεν είναι το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να μην παγώνουν.

Στην Amazon μπορείτε να βρείτε το 3-In-One dry lock lube, ένα λιπαντικό σε μορφή σπρέι με βάση το λάδι και λεπτό σωληνάκι εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το PB Blaster 8-GS dry lubricant, ένα σπρέι γραφίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κλειδαριές αυτοκινήτων.

Το σπρέι σιλικόνης μπορεί επίσης να εμποδίσει το πάγωμα των μηχανισμών της πόρτας, ωστόσο το κλασικό πολυχρηστικό προϊόν WD-40 μπορεί να «κολλήσει» τις κλειδαριές. Το WD-40 silicone lubricant και το specialist gel lube διαθέτουν ενσωματωμένο σωληνάκι εφαρμογής και είναι ασφαλή για χρήση σε κλειδαριές, με ή χωρίς κάλυψη από αλουμινόχαρτο.

Αν έχετε ηλεκτρονικές κλειδαριές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για ασφαλείς επιλογές λίπανσης.

Άλλα απλά κόλπα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να ανοίξετε μια πόρτα με παγωμένη κλειδαριά:

Ρίχνοντας λίγο ζεστό νερό στην κλειδαριά μπορείτε να λιώσετε τον επιφανειακό πάγο και να δημιουργήσετε χώρο για το κλειδί, ενώ λίγο αντισηπτικό χεριών πάνω στο κλειδί ή μέσα στην υποδοχή μπορεί να λιώσει τον πάγο χάρη στην περιεκτικότητά του σε αλκοόλ.

Το να ζεστάνετε το κλειδί με μερικά περάσματα από αναπτήρα μπορεί επίσης να λιώσει τον πάγο, αλλά προσέξτε να μη κάψετε τα δάχτυλά σας.

Πηγή: slashgear.com