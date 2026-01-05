Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού

Το κόλπο που μπορεί να σας σώσει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι λόγω παγετού
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 06:55

Μερικές συμβουλές για να μην κλειδωθείτε ποτέ έξω από το σπίτι λόγω παγετού.

Αν ζείτε σε περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είναι απίθανο να χρειάζεται συχνά να καθαρίζετε τον δρόμο από το χιόνι για να κινήσετε το αυτοκίνητο ή να λιώνετε τον πάγο που κάνει τα σκαλιά και τα πεζοδρόμια ολισθηρά.

Δεν είναι παράλληλα απίθανο μια χιονοθύελλα να σας «κλειδώσει» έξω από το σπίτι: Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στις κλειδαριές της πόρτας και να παγώσει, μπλοκάροντας τον μηχανισμό του κυλίνδρου.

Ακόμη κι αν καταφέρετε να κουνήσετε το κλειδί και να το βάλετε μέχρι τέρμα, η κλειδαριά ενδέχεται να μην γυρίζει.

Ένα γρήγορο προληπτικό μέτρο μπορεί να σας γλυτώσει από περιττούς μπελάδες: Απλά καλύψτε τις κλειδαριές της πόρτας με αλουμινόχαρτο αν αναμένετε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Είναι μια φθηνή λύση με υλικό που πιθανότατα έχετε στο σπίτι κι αυτό το φυσικό φράγμα μπορεί να εμποδίσει το νερό να μπει στην κλειδαριά.

Υπόψιν πως το αλουμινόχαρτο είναι επίσης καλός μονωτής, γι’ αυτό και το χρησιμοποιούμε για να καλύπτουμε φαγητά στον φούρνο.

Αν το εσωτερικό του σπιτιού σας θερμαίνεται καλά, το αλουμινόχαρτο μπορεί να βοηθήσει να συγκρατηθεί μέρος της θερμότητας που απορροφούν οι μεταλλικές κλειδαριές.

Όταν αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού ή η πρόγνωση κάνει λόγο για παγετό, ετοιμαστείτε λοιπόν να καλύψετε τις κλειδαριές σας.

Άλλα κόλπα για να γλυτώσετε από παγωμένες κλειδαριές

Το να καλύπτετε τις κλειδαριές σας δεν είναι το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να μην παγώνουν.

Στην Amazon μπορείτε να βρείτε το 3-In-One dry lock lube, ένα λιπαντικό σε μορφή σπρέι με βάση το λάδι και λεπτό σωληνάκι εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το PB Blaster 8-GS dry lubricant, ένα σπρέι γραφίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κλειδαριές αυτοκινήτων.

Το σπρέι σιλικόνης μπορεί επίσης να εμποδίσει το πάγωμα των μηχανισμών της πόρτας, ωστόσο το κλασικό πολυχρηστικό προϊόν WD-40 μπορεί να «κολλήσει» τις κλειδαριές. Το WD-40 silicone lubricant και το specialist gel lube διαθέτουν ενσωματωμένο σωληνάκι εφαρμογής και είναι ασφαλή για χρήση σε κλειδαριές, με ή χωρίς κάλυψη από αλουμινόχαρτο.

Αν έχετε ηλεκτρονικές κλειδαριές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για ασφαλείς επιλογές λίπανσης.

Άλλα απλά κόλπα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να ανοίξετε μια πόρτα με παγωμένη κλειδαριά:

  • Ρίχνοντας λίγο ζεστό νερό στην κλειδαριά μπορείτε να λιώσετε τον επιφανειακό πάγο και να δημιουργήσετε χώρο για το κλειδί, ενώ λίγο αντισηπτικό χεριών πάνω στο κλειδί ή μέσα στην υποδοχή μπορεί να λιώσει τον πάγο χάρη στην περιεκτικότητά του σε αλκοόλ.
  • Το να ζεστάνετε το κλειδί με μερικά περάσματα από αναπτήρα μπορεί επίσης να λιώσει τον πάγο, αλλά προσέξτε να μη κάψετε τα δάχτυλά σας.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 05/01/2026 - 06:55

Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο
Το σημάδι πως μια ηλεκτρική συσκευή καίει λίγο 05 Ιανουαρίου 2026
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα 02 Ιανουαρίου 2026
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες

Στους -20°C η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία - Διαφορά 38°C με το Καστελλόριζο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στους -20°C η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία - Διαφορά 38°C με το Καστελλόριζο