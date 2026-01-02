Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος

Κάποια απλά μέτρα «νοικοκυρέματος» μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας από 10% έως 15%.

Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας - όπως η σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης και η καλύτερη μόνωση του χώρου - μπορούμε να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια χωρίς να θυσιάζουμε την άνεσή μας.

Η υπεύθυνη στάση απέναντι στην ενέργεια συμβάλλει τόσο στην οικονομία του σπιτιού όσο και σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Και το πιο βασικό: δεν μας επιβαρύνει με κανέναν τρόπο.

Παρακάτω είναι δέκα τρόποι που μπορείτε να περιορίσετε την απώλεια θερμότητας με μηδενικό κόστος.

Ρυθμίζουμε τους θερμοστάτες στη σωστή θερμοκρασία : Η ιδανική θερμοκρασία για το χειμώνα είναι 19-20οC και γενικά προτιμάμε την ένδειξη auto στα κλιματιστικά.

Κλείνουμε το στόμιο του τζακιού όταν αυτό δεν είναι αναμμένο.



