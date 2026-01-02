ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 15:53
Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 15:21
Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 13:17
Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 12:19
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/01/2026 - 10:41
Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 09:41
Η Ρωσία ζητά από τις ΗΠΑ να σταματήσει την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 09:09
Ν. Ταγαράς: Ο χωρικός σχεδιασμός γίνεται εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής ισορροπίας και περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/01/2026 - 08:23
Οι 10 περιβαλλοντικές ειδήσεις του 2025 που πρέπει να μας προβληματίσουν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/01/2026 - 08:17
Οι ενεργειακές εξισώσεις του 2026 και οι αποφάσεις που αργούν
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/01/2026 - 08:10
Οι 5 αλήθειες της δουλειάς σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου που κανείς δεν συζητά
ΚΟΣΜΟΣ
02/01/2026 - 06:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/01/2026 - 06:56
CHN ENERGY Europe Renewable Energy Holdings S.A. - AFRY: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/12/2025 - 15:01
Τεσσεράμισι τόνους τηγανέλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/12/2025 - 14:40
Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιανουάριο παρά την άνοδο της χονδρικής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 13:58
Νίκος Τσάφος: Το 2025 ήταν μια γεμάτη χρονιά ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/12/2025 - 12:32
Οι 10 +1 δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/12/2025 - 11:40
Το Νότιο Σουδάν ανακοίνωσε την επανέναρξη της παραγωγής σε πετρελαϊκό κοίτασμα κλειδί
ΚΟΣΜΟΣ
31/12/2025 - 10:32
Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 09:44
Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/12/2025 - 09:22
Πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ για μοναδιαίο κόστος 97,25 €/MWh στις διασυνοριακές απώλειες για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/12/2025 - 09:20
ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
31/12/2025 - 08:32
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
31/12/2025 - 08:18
ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/12/2025 - 08:14
«Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/12/2025 - 15:45
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου και Λιβάνου για την προμήθεια φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/12/2025 - 15:17
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/12/2025 - 14:44
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,1% παρουσίασε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/12/2025 - 13:53

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος

Δέκα τρόποι να κάνετε πιο ζεστό το σπίτι με μηδενικό κόστος
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 06:56

Κάποια απλά μέτρα «νοικοκυρέματος» μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας από 10% έως 15%.

Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας - όπως η σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης και η καλύτερη μόνωση του χώρου - μπορούμε να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια χωρίς να θυσιάζουμε την άνεσή μας.

Η υπεύθυνη στάση απέναντι στην ενέργεια συμβάλλει τόσο στην οικονομία του σπιτιού όσο και σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Και το πιο βασικό: δεν μας επιβαρύνει με κανέναν τρόπο.

Παρακάτω είναι δέκα τρόποι που μπορείτε να περιορίσετε την απώλεια θερμότητας με μηδενικό κόστος.

  • Ρυθμίζουμε τους θερμοστάτες στη σωστή θερμοκρασία: Η ιδανική θερμοκρασία για το χειμώνα είναι 19-20οC και γενικά προτιμάμε την ένδειξη auto στα κλιματιστικά.
  • Διατηρούμε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα που βρίσκονται κοντά στο θερμοστάτη του συστήματος θέρμανσης.
  • Εξαερώνουμε περιοδικά τα σώματα του καλοριφέρ.
  • Αποφεύγουμε να σκεπάζουμε τα σώματα του καλοριφέρ ή να τοποθετούμε έπιπλα μπροστά τους: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των σωμάτων καλοριφέρ είναι η άνετη κυκλοφορία αέρα γύρω από το θερμαντικό σώμα.
  • Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα αντί του καλοριφέρ, γιατί καταναλώνουν συνήθως περισσότερη ενέργεια χωρίς να επιφέρουν το ίδιο επίπεδο θερμικής άνεσης.
  • Ελέγχουμε τακτικά και σχολαστικά για τυχόν διαρροές θερμότητας: Η βελτίωση της αεροστεγανότητας μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα τοποθετώντας περιμετρικά του κουφώματος μια αυτοκόλλητη αεροστεγανωτική ταινία. Στις πόρτες μπορούν να τοποθετηθούν αεροστόπ στο κάτω τμήμα τους, σε επαφή με το δάπεδο.
  • Διατηρούμε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα σε όλους τους χώρους που υπάρχει καλοριφέρ.
  • Αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους μόνο όταν δεν λειτουργεί καλοριφέρ.
  • Ανοίγουμε τις κουρτίνες και τα σκίαστρα στα νότια παράθυρα το χειμώνα στη διάρκεια της ημέρας, για ηλιασμό των εσωτερικών χώρων.
  • Κλείνουμε το στόμιο του τζακιού όταν αυτό δεν είναι αναμμένο.


.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 06:56

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα 30 Δεκεμβρίου 2025
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα 02 Ιανουαρίου 2026
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε το καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε το καλοριφέρ

Γιάννης Τριήρης: Οικονομία και Μητσοτάκης δεν είναι πλέον τα «ατού» της κυβέρνησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οικονομία και Μητσοτάκης δεν είναι πλέον τα «ατού» της κυβέρνησης

ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης

Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλη εθνική επιτυχία με γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλη εθνική επιτυχία με γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Νέα έκθεση της Schneider Electric: Ο εξηλεκτρισμός μπορεί να εξοικονομήσει στην Ευρώπη 250 δισ. ευρώ ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα έκθεση της Schneider Electric: Ο εξηλεκτρισμός μπορεί να εξοικονομήσει στην Ευρώπη 250 δισ. ευρώ ετησίως

SIEMENS και SIDENOR: Εξοικονόμηση ενέργειας 46% στο αντλητικό συγκρότημα του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

SIEMENS και SIDENOR: Εξοικονόμηση ενέργειας 46% στο αντλητικό συγκρότημα του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης